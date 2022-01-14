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Кто, где, когда? Как пройдут сборы клубов РПЛ в межсезонье

В зимнюю паузу российские топ-клубы традиционно уезжают тренироваться в теплые страны. На этот раз к Турции, Испании и ОАЭ присоединяются Португалия и Катар.
Кто, где, когда? Как пройдут сборы клубов РПЛ в межсезонье
14 января 2022 13:19
автор: Марк Суетин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«СПАРТАК»

Спартаковцы с новым тренером Паоло Ваноли полетят в столицу ОАЭ — Дубай, они остановятся в отеле «Джабель-Али». 28 января состоится их первая контрольная игра: «Спартак» сыграет с клубом из Словакии — «Слованом», который лидирует в своем чемпионате. Во время второго сбора красно-белые продолжат гостить в ОАЭ, где 2, 5, 8, 11 февраля будут играть с пока неизвестными соперниками. Сроки и место третьего сбора пока не определены.

«ЗЕНИТ»

«Зенит» также, как и «Спартак», проводит сборы в Дубае. У петербуржцев намечено несколько товарищеских встреч. Первая игра с «Ботевом» из Болгарии состоится 22 января. А вторая встреча с семикратным чемпионом из Словакии — «Жилиной». Вторые сборы предположительно пройдут в Португалии с 29 января по 11 февраля.

ЦСКА

ЦСКА в 12-й раз отправится в Испанию в город Кампоамор и проведет там все три сбора. Правда, точные сроки сборов и соперники ЦСКА будут известны позже.

«ЛОКОМОТИВ»

Железнодорожники тоже едут в Испанию, но уже в город Марбелья. Они начнут сборы 16 января (позже остальных команд РПЛ). Предположительно «Локо», как и ЦСКА, пробудет в Испании все три сбора. Расписания контрольных игр пока что нет.

«КРАСНОДАР»

Третьим клубом, который полетит в Испанию, станет «Краснодар». Однако первые сборы клуб проведет в ОАЭ с 12 по 23 января. Далее в остальные сборы посетит Испанию с 26 января – 6 февраля и 9-20 февраля. После увольнения Виктора Гончаренко клуб возглавил немец Даниэль Фарке, который выигрывал Чемпионшип с «Норвичем». Кстати, у «быков» перебор с легионерами, поэтому в ближайшее время стоит ожидать расставания с зарубежными игроками.

«РУБИН»

«Рубин» уже тренируется в Турции, в Белеке. Казанцы первые начали заниматься - с 11 января. Все три зимних сбора пройдут в Турции с 11 января по 24 февраля. Пресс-служба клуба уже опубликовала полное расписание всех встреч. 20 января («Факел»), 23 января («Висла», Польша), 2 февраля («Сочи»), 5 и 8 февраля (соперники не определены), 14 февраля (самарские «Крылья Советов»), 17 февраля (московское «Динамо»), 20 февраля («Астана», Казахстан).

«СОЧИ»

Южане выделяются на общем фоне и пока останутся дома, где будут тренироваться с 13 по 20 января. В городе днем температура воздуха будет доходить до 5 градусов. Потом с 22 января по 18 февраля клуб будет находиться в Турции, где проведет два сбора.

«ДИНАМО»

Бело-голубые единственные, кто полетит в страну будущего ЧМ-2022 — Катар. Клуб во время первых сборов с 12 по 21 января сыграет лишь с одним соперником (пока неизвестно кто это). Оставшаяся часть подготовки пройдет в турецком Белеке и будет разбита на два этапа. В период с 25 января по 3 февраля динамовцы проведут три товарищеских матча, а на заключительном сборе 7-18 февраля — пять. Интересно, как себя проявит, новоприбывший, Федор Смолов.

«АРСЕНАЛ», «ХИМКИ», «УФА»

Все три команды будут готовиться к рестарту сезона в Турции. Раньше остальных в Белек отправится «Уфа» (9 января), затем подтянутся и остальные. Команды пока не спешат делиться расписанием контрольных встреч. Известно только, что «Химки» планируют провести восемь матчей в течение трех сборов.

«УРАЛ»

«Урал» во второй раз прибудет в ОАЭ и начнет сборы с 15 января до неопределенного срока.

ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ

Также тренерский штаб сборной России посетит зимние сборы команд, чтобы просмотреть кандидатов. Валерий Карпин 14 января вылетит в Испанию, затем в ОАЭ и Турцию. А двое помощников главного тренера будут постоянно пребывать в двух странах: Николай Писарев - в Турции, а Виктор Онопко - в Испании. 

 

источник: «Советский спорт»
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