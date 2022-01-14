Очередной скандал с Мамаевым – он отказывался показать содержимое сумок в аэропорту «Шереметьево»

По информации источника, футболист отказывался показывать содержимое сумок сотрудникам службы безопасности аэропорта. В результате ему пришлось это сделать, однако он выразил недовольство действиями работников «Шереметьево». Отмечается, что Мамаев вместе с «Химками» вылетал на сбор в Турцию.

Ранее 12 января Мамаев стал участником инцидента в аэропорту. Таможенная служба задержала футболиста вместе с невестой Надеждой Санько из-за кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью больше 10 миллионов рублей, которое футболист подарил возлюбленной. Инцидент произошел из-за того, что Мамаев не задекларировал стоимость драгоценности.

Мамаев перешел в «Химки» в декабре прошлого года. До этого он два сезона выступал за «Ростов». Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.

Раннее сообщалось, что Мамаев со своим давним другом форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным проводили отпуск в Дубае.