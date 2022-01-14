Последний шанс Тухеля остановить Гвардиолу в гонке за титулом. В субботу в АПЛ матч лидеров

Матч лидеров Английской премьер-лиги ожидается с большим интересом. Для клуба из Лондона, как полагают эксперты, это последняя возможность включиться в чемпионскую гонку. Этот матч – отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

Пока команда Пепа Гвардиолы уверенно лидирует в чемпионате, набрав 53 очка после 21 матча. На десять меньше у «Челси», но есть еще и «Ливерпуль» - 42 очка и игра в запасе. Поражение «синих» серьезно подорвет их шансы в борьбе за титул. Такой отрыв уже будет не отыграть.

Источник фото: ФК «Челси»

«Ман Сити» букмекеры видят фаворитом матча. Хотя статистика личных встреч к такому прогнозу вроде бы не сильно располагает. В конце прошлого сезона команды играли в финале Лиги чемпионов, «Челси» победил благодаря голу Хаверца. Лондонцы выиграли три из четырех матчей у «горожан» при Томасе Тухеле, да к тому же «Ман Сити» будет в ослабленном составе.

Один из лидеров Рияд Марез отправился на Кубок Африки. Алжирец забил в нынешнем сезоне 6 мячей. Под вопросом участие в матче еще одной ключевой фигуры «горожан» - Фила Фодена, а также Александра Зинченко и Джона Стоунса. Прибавить к этому стоит недавнюю продажу в «Барселону» Феррана Торреса, который дебютировал за новый клуб на этой неделе – в полуфинале Суперкубка Испании с «Реалом».

Соперники в чемпионате проиграли по два раза, но «Челси» поразил ничейный вирус. Семь раз «синие» расходились миром со своими оппонентами, в том числе четырежды в пяти последних турах, отсюда такое отставание от лидера. При этом лондонцы не знают поражений шесть игр кряду. Плюс к этому «Челси» лидер АПЛ по надежности обороны в гостевых встречах, так что о прогнозируемой победе «Ман Сити» говорить все же рискованно.

Источник фото: ФК «Челси»

В пользу «горожан» их статистика, а также то, что они имеют право на ошибку. В отличие от «Челси». По этой причине от гостей ждут закрытого футбола со ставкой на контратаки. Впрочем, с обороной все в порядке и у лидера лиги. Разница мячей команды Гвардиолы поражает: 53:13. Матч вряд ли будет очень результативным.

При этом в истории АПЛ это только второй случай, когда «Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в роли первой и второй команды чемпионата. Первая такая игра прошла семь лет назад, в январе 2015-го. На первой строчке в тот момент располагались «синие», а матч завершился вничью 1:1.

В последний раз «Манчестер Сити» проигрывал в чемпионате в конце октября, когда дома неожиданно уступил «Кристал Пэлас» (0:2). В тот момент шли разговоры, что команда у Гвардиолы уже не та, а «Челси» шел в лидерах лиги. Но потом все перевернулось: «Сити» выдал впечатляющую серию из 11 побед подряд, которая и делает клуб главным претендентом на чемпионский титул. 12-й успех почти не оставит в этом сомнений.

Источник фото: ФК «Челси»

Эта суперсерия и делает «Сити» фаворитом матча. «Челси» стоит уповать на удачу. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.