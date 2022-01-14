Лука Каттани: Зимой Жиго точно никуда не уйдет

- Как давно вы стали изучать российский рынок, и в какой степени вы причастны к приобретениям, которые уже произошли? И согласовывались ли эти кандидатуры с Ваноли? В том числе Пруцева.

- Я неплохо знаю российский рынок. Пру лет назад я мог оказаться в одном из российских клубов, но не принял то предложение. Тогда я стал изучать российский рынок, потому что меня позвали. Я знал Пруцева еще по «Чертаново». Когда прошлым летом ко мне обратился «Спартак», я приготовил документы по стратегии развития клуба, также составили список игроков, которых стоит купить и последить. Там были Хлусевич, Классен. Свинова там не было, но мы доверяем мнению Реброва. Это его креатура. Я стараюсь сильно не вмешиваться во вратарское дело. Доверяю Артему. У нас был длинный список вратарей, но остановили выбор на Свинове, благодаря Реброву.

- В России обсуждается вопрос лимита на легионеров. Он будет мешать «Спартаку» в достижении поставленных задач?

- До моего прихода проблем не было. Но я купил Николсона и теперь есть проблемы с этим. Но я пошел на этот риск, учитывая особенности трансферного рынка. Заходя в зимнюю трансфер компанию, если ждать развития трансферной кампании, этот игрок может обойтись дорого. В два раза больше. Посмотрите, сколько стоят нападающие в январе. Их покупают за дорого. Я взял на себя этот риск. У нас теперь девять легионеров, но за этой покупкой есть конкретная стратегия.

- Кто отправится на выход?

- Мы работаем над этим. Есть разные варианты. У «Спартака» хорошие игроки, которые высоко котируются на рынке. Вчера вечером мы были близки, чтобы решить эту проблему, но пока не получилось. Чтобы заключить соглашение, двух человек не всегда достаточно. Я чувствую себя на этот счет уверенно. Меня поддерживает клуб. Даже не ожидал такой поддержки. И это приятный сюрприз. Одна из моих проблем - ограниченное время.«Спартак» помогает мне, чтобы я как можно лучше все успевал. Я чувствую серьезную ответственность.

- Вы уже определились с теми, кто уйдет из команды?

- Да, конечно. Все в голове есть. Но не могу сказать, кто конкретно уйдет.

- Вчера вы сказали, что агенты - это не про «Спартак». Расшифруйте эту фразу?

- Я говорил о последнем периоде в «Спартаке», который получился хорошим. Последние пять – семь футболистов, которые приехали, или вот-вот приедут в «Спартак» - не были игроками, которых кто-то предложил. «Спартак» сам сказал, что хочет этого игрока. Часто бывает так - тебе нужен правый защитник и ты не знаешь, кто им должен быть, поэтому просишь агента его подобрать. Для каждого трансфера есть стратегия. Часто бывало такое, что я не знал, кого пригласить и просил совета со стороны.

- В «Спартаке» много игроков агента Павла Андреева. И некоторые из пришедших тоже его клиенты. Вы с ним знакомы?

- Несмотря на то, кому принадлежат игроки, идея пригласить футболиста принадлежит Каттани. Был список тех, кем мы интересуемся, но иногда ты не знаешь условия, и звонишь агенту, уточняешь детали покупки.

- «Спартак» уже купил четырех футболистов, плюс Прутцев на подходе. На этом трансферная зимняя компания завершится?

- Если говорить об основном составе в зимнюю трансферную компанию, то да. Но я бы хотел, чтобы и «Спартак-2» становился лучше. Плюс надо готовить летнюю компанию.

- В аренде есть Тил, Крал. Как будут и решаться вопрос с этими игроками? Можете рассказать об их судьбе?

- Я обязан следить за всеми, кто имеет отношение к «Спартаку». Тил проводит хороший сезон, и я был бы рад, если бы он сейчас был в команде. Я не исключаю его возвращения. У него контракт. Он проходит процесс созревания, крепнет, как игрок. То же самое могу сказать о Крале. Это хороший футболист. Мы держим в голове ситуацию с лимитом, но все меняется и это, возможно, тоже изменится.

- У Бакаева, Кутепова и Селехова заканчиваются контракты. Что думаете о них и какова вероятность ухода Жиго?

- «Спартак» не закрывает двери ни перед кем. Мы работаем над этим. В ближайшие несколько дней будет две хорошие новости о двух важных игроках. Но речь не о футболистах, чей контракт истекает в июне.

- Как появилась кандидатура Николсоне, и как в ней участвовал Камоцци?

- «Спартак» нуждался в хорошем бомбардире. Зимнее трансферное окно очень специфическое в этом плане, потому что на трех форвардов претендую десять клубов. Это статистика. Николсон находился в эпицентре интереса клубов в это трансфеное окно. Его хотели купить многие клубы, в том числе еще один московский. Были серьезные клубы, из серии А, например. Я был в этой гонке в числе многих.

- Участвовал ли Камоцци в сделке?

- Я спрашивал его мнение. Это была моя инициатива. Но также я спросил мнение Федуна.

- Расскажите структуру вашей работы? Чем будет заниматься Камоцци, как будете взаимодействовать? И были ли у вас с ним проблемы при переходе Николсона?

- У нас не было сложностей. Я всегда интересуюсь мнение Франко. Есть позиции, которые надо усилить в будущем. Он возможно, больше это знает. Он хорошо знает игроков, за которыми мы следим. У меня нет профайла футболиста, который нам нужен, но у Камоцци он может быть. Потому что он информированный человек. Он главный советник по поиску игроков.

- Вчера вы сказали, что «Спартак» будет чемпионом с вами или без. Так с вами это случится или нет?

- Надеюсь, что со мной. Для «Спартака» с его амбициями, футболистами, он не может находиться на том месте, на котором находится сейчас. Он должен быть в лидерах РПЛ, и мы вернемся на вершину. Такая цель есть у всех, и у владельца клуба в первую очередь. Футбол - это цикл. Бывает, ты три года выигрываешь, а потом полоса заканчивается. Я уверен, что дальше будет только лучше.

- Говорили ли вы с Ваноли о Ларссоне? Он пойдет на вход или планируете его использовать?

- Мне очень нравится Ларссон, и Ваноли говорил о нем хорошие слова. То, как он играл при Тедеско, вы все сидели. Это все тот же самый игрок. Ему надо работать, чтобы вернуться к той форме, которую он демонстрировал когда-то.

- Могли бы ознакомить со спортивной стратегией, которую видите в клубе?

- Если есть хороший игрок на рынке - он должен быть в «Спартаке». Свинов, Хлусевич и Классон - хорошие примеры. Важно найти ту химию, которая поднимет нас выше. Девятое место - это плохо. Надо также приобретать игроков на будущее. Хлусевича не так просто было уговорить перейти в «Спартак», и завершить сделку, потому что это один из многообещающих российских футболистов. Пруцева помню еще по «Чертаново». Мне не надо говорить, что это хороший игрок, вы и так это знаете. Но нужно его купить.

- Вы сказали, что могут возникнуть проблемы с мотивацией. Трансферная политика нацелена на покупку российских игроков из РПЛ?

- Есть исключение в виде Мозеса. Работа по усилению - это не математическая формула, когда ты идешь за игроком в лигу из топ-пять. Я работаю над еще одним российским игроком, но не на ближайшую перспективу. Моя основная работа - подписывать российских футболистов.

- Болельщики «Спартака» ждут хорошего опорника и правого защитника. А вы покупаете нападающего. Объясните логику?

- Я по два раза смотрел каждый матч «Спартака» в этом сезоне, и огромное количество очков было потеряно из-за неуверенной реализации моментов. Я не возлагаю ответственность только на линию нападения. Когда команда идет на таком месте, как сейчас, ответственность на всех. С приходом Николсона увереннее себя будет чувствовать вся команда. Он может играть вместе с любым форвардом «Спартака», который сейчас есть. Он не обязательно наконечник. Может быть и вторым нападающим.

- Но мы можем забить пять, а пропустить шесть. Вас это не беспокоит?

- У нас такая схема, что нет правого защитника. Я не Ваноли, но мне понятна структура команды.

- Вчера вы сказали про Ваноли, что это высококлассный специалист. Но сказали, что его практически не знали, даже работая в «Челси». У вас есть уверенность, что у него получится воплотить в жизнь все ваши селекционные идеи?

- Я не сказал, что не знаю его, а сказал, что лично не контактировал с ним в «Челси». Сейчас у нас плотные отношения. Мы много времени проводим вместе. Я знаю, какие у него идеи в футболе, и мне они нравятся.

- Вы будете сидеть на скамейке с тренером или на трибуне?

- Рядом с тренером будет сидеть Ребров. Он красивее, чем я. Я большой куряка. Если закурю во время игры, то будет штраф. На поле и вокруг поля единственный лидер - это Ваноли. Даже, если бы я сидел с ним рядом на скамейке. Я буду последним человеком, который будет вмешиваться в работу Ваноли.

- Вы сказали, что приехали не командовать, а предлагать решения проблем. Кода вы начнете принимать решения самостоятельно? И в чем для вас заключается ответственность?

- Я несу ответственность за игроков, которых мы купили, и тех, кто может нас покинуть. Я не прячусь от ответственности. Но я не царь-батюшка в этом клубе. Я менеджер, который отвечает за спортивный блок. Если бы хотел быть властелином - стал бы министром.

- Вы предлагали купить этих игроков на совете директоров?

- Конечно. Это моя ответственность. Я сказал Салиховой, что хочу купить этих футболистов.

- Как у вас строится общение с Заремой?

- У меня была встреча с Федуном и с ней. Есть семья владельцев клуба, и есть много нюансов, с которыми не неудобно обращаться к Федуну, потому что это мелочи. Он мне платит, чтобы я решал проблемы, а не писал ему СМС каждую минуту. Но мы много общаемся, например, про академию.

- В клуб пришел Яхья. Это ваша кандидатура? Чем он будет заниматься?

- Его функция - директор академии. За него я тоже беру ответственность. С Ребровым, кстати, тоже мое решение. А Яхья пришел в одну из французских команд, где в молодежном секторе вообще ничего не было организовано. Для Федуна важно развивать академию. Он спросил меня, знаю ли я такого человека, который мог бы организовать работу такой академию. И я вспомнил, что Яхья с нуля создал такую академию и дал хороший результат. Я связал их, и он произвел хорошее впечатление на акционеров «Спартака».

- На Рассказова вылилось много критики. Будет ли с ним продлен контракт или нет?

- Мне не нравится, когда назначают какую-то жертву. Я помню матч с «Ростовом», где мы должны были играть вничью, но пропустили на последней минуте. Рассказов тогда был ближе всего к Глебову, и на него повесили всех собак. Но он несет наименьшую ответственность за тот гол. Нет матча, который проигрывает один футболист. А что касается контракта, надо поговорить с ним. Мне кажется, он пока не решил, чего хочет. Понятно, что он недоволен ситуацией, и надо прояснить его намерения. Он был одним из первых, с кем я проведу индивидуальную беседу?

- Жиго останется в команде?

- Зимой он точно никуда не уйдет. Он невероятно важен для команды, но будет сам принимать решение о своем будущем. За то время, что он был в «Спартаке», Жиго проявил большую лояльность. Он с агентом не рассматривает вероятность куда-то уйти в январе, хотя мне звонили по нему представители некоторых клубов. Я сказал, что он не продается. Мы не рассматриваем этот вариант. Я не хочу ослаблять команду замой. Посмотрим, что будет летом.