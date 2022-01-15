Борис Игнатьев: «Дженоа» предстоит борьба за выживание, Миранчуку лучше бы остаться в «Аталанте»

- Итальянские СМИ пишут, что Миранчук близок к переходу в «Дженоа». Как вам такой вариант продолжения карьеры Алексея?

- Только он может сказать, насколько приемлем для него такой вариант. Мы хотим, чтобы Миранчук играл, переживаем за него. В последних матчах Алексей чувствует себя увереннее, команда его принимает, он последние матчи выходит в старте. Мне хочется, чтобы в нашей сборной играли опытные ребята, выступающие в хороших командах. Мне очень хотелось бы, чтобы он остался в итальянском чемпионате. Но главное, чтобы Алексей там играл, а не просто находился. А «Дженоа» будет вести борьбу за выживание, поэтому было бы правильнее, если бы Миранчук остался в «Аталанте» и отвоевал себе место в клубе. Эта команда показывает занимательный футбол.

- Спортивный директор «Аталанты» подтвердил, что по Алексею есть предложения, в том числе и от других итальянских клубов. Писали про интерес «Вероны», «Торино» и «Сампдории». Получается, Алексей в Италии котируется.

- Ему нужно время. Я смотрю матчи с его участием, и по всему видно, что он адаптируется после чемпионата России, где все строго поделено: одна группа атакует, другая должна отбирать. А там все распределено по игровым составляющим: все атакуют, все обороняются, как это диктует современный футбол. Миранчук еще ищет себя, и, с точки зрения психологической уверенности, ему все дается непросто. Алексей не из тех людей, который за чужим столом первым возьмет ложку. Он будет ждать, когда ему скажут это сделать. Но у него есть положительная динамика, и сейчас мне Миранчук больше симпатичен, как футболист, чем в той части чемпионата, когда он только знакомился с итальянским футболом и его принципами.

- Нет ли опасений, что наставник «Дженоа» Андрей Шевченко в ближайшее время покинет команду, и придет новый тренер, который не приглашал Миранчука?

- Надо думать. Это не так просто. Я вообще считал, что он не подходит итальянскому чемпионату. Там много борьбы, страсти. А вот такой чемпионат, как французский, или португальский, где больше вольности, проявления мастерства, чем количества единоборств, ему бы подошел больше. Но он ищет себя и должен остаться в чемпионате Италии. Ему надо играть в клубе, где он может выходить на поле на постоянной основе, укрепляясь в команде и продолжая формироваться как футболист.