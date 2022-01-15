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Дмитрий Селюк: Лучше б «Химки» подписали Сашу Мостового и Аршавина, было бы больше толку

«Химки» в зимнюю паузу сделали ставку на опытных игроков – подмосковную команду пополнили Юрий Жирков и Павел Мамаев.
Дмитрий Селюк: Лучше б «Химки» подписали Сашу Мостового и Аршавина, было бы больше толку
15 января 2022 13:35
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Химки"

Учитывая, что в команде уже есть 34-летний Денис Глушаков, в клубе сделали ставку на ветеранов.

Появилась информация, что «Химки» хотели взять в аренду у «Фиорентины» Александра Кокорина, но не потянули половину его нынешней зарплаты, а нападающий не согласился на понижение.

Согласно появившейся информации, итальянский клуб готов был выплачивать половину зарплаты Кокорину. Если он уйдет в аренду в «Химки», вторую половину будет платить клуб. Это стандартная схема при аренде футболиста. Но, по информации из различных источников, зарплата Кокорина в «Фирентине» составляет 250 тысяч евро в месяц. Половину от этой суммы «Химки» не потянули.

Если б еще удалось договориться с Кокориным – вот вам почти половина сборной России образца 2015-2016 годов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что ставка на «заслуженных» ветеранов ошибочна и ничего хорошего «Химки» не ждет.

- Происходящее в «Химках» меня удручает: подписали Жиркова, Мамаева.

Лучше бы обратились к Саше Мостовому, попросили возобновить карьеру Аршавина, а к ним еще добавить Евгения Серафимовича Ловчева, толку было бы больше.

А если серьезно, считаю, что направление, выбранное «Химками» - это рывок в сторону ФНЛ. Юра Жирков порядочный парень, он сам сказал, что может закончить карьеру, потому что с ногой большие проблемы. Я не уверен, что эти новички будут играть. Сейчас пойдут нагрузки, Юра будет лечиться, потом восстанавливаться. Мамаев будет лечиться, потом восстанавливаться. Он в Ростове сыграл два матча.

Напрашивается вопрос: зачем вы подписывали таких игроков, только ради того, чтоб у них были деньги на лечение?

источник: «Советский спорт»
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