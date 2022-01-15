Де Брейне закрыл вопрос о чемпионстве в АПЛ. «Ман Сити» отомстил «Челси» за поражение в финале ЛЧ

ГВАРДИОЛА УБИЛ ИНТРИГУ

До старта сезона казалось, что наконец в АПЛ может быть сразу четыре претендента на победу. Но «Манчестер Юнайтед» быстро сдулся, а «Челси» и «Ливерпуль» сдали к зиме. В результате к этой игре «Ман Сити» подошел после 11 побед в чемпионате подряд, тогда как подопечные Томаса Тухеля четыре из пяти последних матчей завершили вничью.

Что бы Хосеп Гвардиола ни говорил, он отчетливо понимает, что победа над ближайшим конкурентом окончательно убивает чемпионскую интригу. Тем более, что он на Кубок Африки отправил Рияда Мареза, которому в команде масса альтернатив, а Тухель лишился Эдуарда Менди. Впрочем, на сегодняшний день это не такая большая потеря для синих, поскольку Кепа в текущем сезоне выдает в Лондоне свой лучший футбол.

«Горожане» традиционно играли без центрального нападающего, позицию которого занял Фил Фоден, которому с флангов помогали Рахим Стерлинг и Джек Грилиш, а Тухель доверился Ромелу Лукаку при поддержке Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича из глубины. Примечательно, что немец оставил в запасе распасовщика Жоржиньо, а пару центральных полузащитников составили обладающие более качественным отбором Нголо Канте и Матео Ковачич.

БЕЗ ВОРОТ

Команды очень медленно раскачивались. «Сити» традиционно контролировал мяч и соперника, но на сей раз не игру. За счет активности Канте, выбрасывавшегося навстречу владеющим мячом, гостям удавалось тормозить выход манкунианцев в атаку, а в позиционной обороне они профессора. В результате игра шла без ворот. Подопечные Гвардиолы могли похвастать только владением, но без остроты, а их оппоненты обрезались, как только пытались вертикальной передачей перевести игру на чужую половину.

По такой игре зачастую на помощь приходят стандарты, но хозяевам за первый тайм удалось таким образом лишь раз потревожить Кепу – Джон Стоунз после подачи с углового выиграл борьбу в штрафной, но с близкого расстояния пробил точно во вратаря. Штрафных же практически не было – синие играли предельно корректно, стараясь лишний раз не нарушать правила.

Ничего у «Сити» не получалось и за счет индивидуальных навыков атакующей тройки. Если Стерлинг на правом фланге еще пытался раскачать Маркоса Алонсо и подстраховывавшего его Маланга Сарра, то Грилиш без скорости теряет две трети своих навыков, так что от него на левом краю угрозы не было ровным счетом никакой. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке и загубил единственный момент первых 45 минут, который создал ему классно накрывший Ковачича в прессинге Кевин де Брейне.

Статистика ударов за тайм (5-0) красноречиво говорит о том, насколько «ярким» получилось это зрелище.

ДЕ БРЕЙНЕ ОБСТАВИЛ КАНТЕ

В начале второго тайма игра вспыхнула на пару минут. Если у «горожан» что и получалось системно до перерыва, так это забегания де Брейне за спины защитникам в полуфлангах. В своей зоне выдергивавшийся вперед Канте за ним не успевал, а Ковачичу приходилось разрываться между ним и Давидом Силвой. Сразу после возобновления игры он вновь оторвался от Канте и опасно прострелил в штрафную, а гости ответили выверенной передачей Ковачича на ход Лукаку. Бельгиец выскочил один на один с Эдерсоном, но пробил предсказуемо.

Зрителям хотелось больше огня, но до 70-й минуты он вновь потух. Первым не выдержал Тухель, заменивший обоих инсайдов Зиеша и Пулишича, которым за отведенное время не удалось ровным счетом ничего. И сразу последовал гол «Сити» - де Брейне в очередной раз забежал за спину Канте, поставил ему корпус, сместился в центр и идеальным ударом закрутил мяч в дальний угол.

Только после этого «Челси» хотя бы повел разговор о том, чтобы попытаться найти счастье у чужих ворот, но времени оставалось не так много, и хозяева были к этому готовы. Напротив, теперь уже у них появилось пространство для маневра впереди. Так «Сити» взял реванш за поражение в финале Лиги чемпионов и практически закрыл тему о чемпионской гонке в АПЛ. Сложно представить, чтобы Гвардиола отдал столь большое преимущество – от синих его отделяют уже 13 очков, а от «Ливерпуля» - 14 (по потерянным отрыв по-прежнему восемь очков).

АПЛ. 22-й тур

«Манчестер Сити» - «Челси» - 1:0 (0:0)

Гол: де Брейне, 70.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Родри, де Брейне (Гюндоган, 85), Б. Силва, Стерлинг, Грилиш, Фоден (Жезус, 88).

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Т. Сильва, Сарр, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо (Маунт, 81), Зиеш (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

Предупреждения: Алонсо, 7. Ковачич, 32.

Судья: Поусон.