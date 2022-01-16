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Восьмой турок в истории РПЛ. ЦСКА арендует полузащитника «Лилля» Языджи

Уже на следующей неделе 24-летний полузащитник может утрясти все детали по контракту с армейцами. Если все будет нормально, то красно-синие объявят о переходе легионера.
Восьмой турок в истории РПЛ. ЦСКА арендует полузащитника «Лилля» Языджи
16 января 2022 08:00
автор: Марк Суетин
автор фото: Инстаграм Юсуфа Языджи

Агент футболиста Адем Чебеджи дал такой комментарий по поводу переговоров с российским клубом: «Все прошло хорошо, клубы скоро сделают заявление, ожидайте».

Поначалу «Лилль» хотел продать турка за 20 млн евро. ЦСКА предложил шесть, затем десять, но в конечном счете клубы остановились на 12 млн евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в 15 млн.

Языджи до перехода в «Лилль» играл за «Трабзонспор», где провел четыре сезона. Во всех турнирах Турции за 100 матчей он забил 22 гола и отдал 21 передачу. Чаще всего он занимал позицию атакующего полузащитника, но бывало, что смещался ниже, уходил налево и направо. За все матчи он получил 23 желтых карточки и одну красную.

6 августа 2019 года турка купил «Лилль» за 17,5 млн евро. Игрок подписал контракт до 30 июня 2024 года. За 2,5 сезона он сыграл 89 матчей, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Желтых карточек по сравнению с выступлениями за прошлый клуб он заработал в четыре раза меньше — шесть. Но и на поле провел 3755 минут, что вдвое меньше, чем в «Трабзонспоре».

Языджи сразу заиграл в основном составе. Но в начале 2020 года он травмировался — порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона. Весь следующий сезон Юсуф выходил в основе, кроме одного матча с «Марселем» и случаев заражения коронавирусом. В сезоне-2021/22 турецкий полузащитник зачастую также был на поле с первой минуты. Последним матчем в форме «Догов» для него стала игра с «Лионом» 12 декабря 2021 года.

Турецкие футболисты довольно редкое явление для РПЛ. Кто-то заявлял о себе, а кто-то растворялся среди сокомандников. Давайте вспомним всех.

МЕХМЕТ АКСУ, «РОСТОВ» (2003-2004)

Турецкий нападающий стал первым легионером из Турции в истории РПЛ. Он провел всего три матча за «Ростов» и уехал в Казахстан. Потом вернулся в Турцию, где сменил шесть клубов и в 2012-м завершил карьеру.

ТАМЕР ТУНА, «ТЕРЕК» (2005)

В 2005 году Тамер приехал в Грозный, где отыграл 22 матча, после чего покинул Россию. Чемпионом он смог стать в сезоне-2002/03, когда был в расположении «Бешикташа».

ФАТИХ ТЕККЕ, «ЗЕНИТ» (2006-2009), «РУБИН» (2010)

Текке — единственный турок, поигравший в России в двух командах. Период в «Зените» выдался удачнее, чем в «Рубине»: чемпионство, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Фатих сыграл 91 матч за сине-бело-голубых, забил 29 голов и отдал восемь голевых передач.

За казанский клуб Текке провел всего семь игр — зато выиграл второй Суперкубок России в карьере. Дебют в «Рубине» выпал как раз на матч Суперкубка против ЦСКА.

ХАСАН КАБЗЕ, «РУБИН» (2007-2010)

Кабзе стал двукратным чемпионом России. За три года он сыграл 61 матч, забил восемь голов, отдал пять голевых передач и выиграл Суперкубок России. Потом выступал за «Монпелье», вернулся на родину и завершил карьеру.

ДЖАНЕР ЭРКИН, ЦСКА (2007-2009)

Джанер приехал в Россию в 18 лет и провел здесь два года. В составе ЦСКА Эркин сыграл 49 матчей, дважды выиграл Кубок и один раз Суперкубок России. Из России Джанер вернулся в Турцию.

ГЕКДЕНИЗ КАРАДЕНИЗ, «РУБИН» (2008-2018)

Гекдениз самый успешный турок в РПЛ. Более 300 матчей, два чемпионства, два Суперкубка и Кубок России за плечами Карадениза. Он оформил голы в ворота «Интера», «Атлетико», «Барселоны».

ГЕКХАН ТЕРЕ, «РУБИН» (2012-2014)

Тере пополнил казанский клуб в 20 лет. Гекхан подписал четырехлетний контракт, а цена трансфера по данным Transfermarkt составила шесть млн евро. Закрепиться в составе «Рубина» игрок не смог.

Юсуф Языджи будет бороться за ЦСКА и станет восьмым турецким футболистом в истории РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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