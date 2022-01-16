Девятый лишний. Видимо, с приходом Николсона «Спартаку» придется продать Промеса или Понсе

ХЕНДРИКС ОСТАЕТСЯ?

Агент полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса Фулько ван Куперен рассказал о том, что в нынешнее трансферное окно голландец не покинет команду.

«В последнее время про Хендрикса выходит очень много фейковых новостей (например, писали, что он может уйти в «Антальяспор» - прим. «Советского спорта»). Этой зимой Йоррит останется в «Спартаке», он рад бороться за свое место в составе. Это единственная правда», - приводит слова ван Куперена Sport24.

НЕПРИКОСНОВЕННЫ ТОЛЬКО АЙРТОН И МОЗЕС

Утверждение агента любопытно тем, что после прихода Шамара Николсона у «Спартака» стало девять легионеров, а лимит позволяет заявлять в РПЛ только восемь. Значит, один лишний. За ямайца заплатили 9 млн евро явно не для того, чтобы он играл за дубль, а если и Хендрикс остается, выпадает кто-то из других семи игроков.

На первый взгляд, вычеркнуть из текущего состава красно-белых некого, но если задуматься… Пожалуй, железные шансы остаться только у Айртона и Виктора Мозеса. Оба закрывают фланги обороны, могут сыграть латераля и практически не имеют альтернатив. Точнее, нигерийцу в компанию взяли Даниила Хлусевича, но еще большой вопрос, как он заиграет на новом для себя уровне. Да и в целом «Спартак» не в том положении, чтобы разменивать своего самого мастеровитого игрока на 20-летнего парня. Пусть, у того и хорошие перспективы на будущее.

ЖИГО И КОФРИЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА

А вот остальные фигуры во многом зависят от мнения нового тренера Паоло Ваноли. Ключевое значение будет играть схема, которую выберет итальянец. Если он сохранит структуру с тремя центральными защитниками, то Самуэлю Жиго и Максимилиану Кофрие в случае продажи потребуется замена, а с российскими игроками на этой позиции катастрофически туго.

Разве что Ваноли увидит в Илье Кутепове второго Джорджио Кьеллини или доверится Илье Гапонову или Павлу Маслову. Правда, второй до конца января восстанавливается от травмы, из-за которой пропустил первую половину сезона, так что удивить наставника ему будет еще сложнее. Есть еще Николай Рассказов, но если он центральный защитник, то я филиппинский беженец.

В то же время переход на 4-2-3-1 или 4-3-3 позволит расстаться с Жиго или Кофрие. Француз все равно летом уходит бесплатно (проблемы в семье не позволяют ему продлить контракт), а бельгиец не тянет на столпа обороны. Впрочем, по Самуэлю клуб неоднократно высказывался – он отработает контракт до конца, а Кофрие взяли только в начале сезона. Да и в игру с четырьмя защитниками спартаковские тренеры наигрались. Без мощного опорника (а его, судя по всему опять не будет) так играть нереально, в чем лично уже убедился Руй Витория.

АУТСАЙДЕРЫ – ПРОМЕС И ПОНСЕ, НО ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ РАССТАНОВКИ

Схожая ситуация в атаке. Здесь у Ваноли шесть футболистов: россияне Зелимхан Бакаев и Александр Соболев, а также легионеры Квинси Промес, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе и Шамар Николсон. Причем две трети игроков – чистые центральные нападающие (от Ларссона на краю тоже пользы мало).

И вновь все будет зависеть от модели игры, потому что если Ваноли оставит 3-5-2, то неясно, куда пихать Промеса. Осенью у него была гибридная позиция «полулевого полунападающего», но он с ней не справился, а в центре нападения чувствует себя не так комфортно, как на краю, который и без него способен закрыть Айртон. Плюс Квинси дорогостоящий игрок с высокой зарплатой и большими проблемами с законом. Его продажей вполне можно было бы компенсировать приобретение Николсона, что тоже вписывается в кадровую политику «Спартака». А еще ему уже 30 лет – он второй по старшинству в команде после Мозеса. То есть через год-два отбить его трансфер (8,5 млн) уже не получится.

Однако если Ваноли видит «Спартак» играющим в одного форварда (4-2-3-1 или 4-3-3), то выпадает кто-то из центральных нападающих – Ларссон или Понсе. Швед котируется значительно выше, более универсален и дает тренеру тактическую гибкость (при Николсоне и Соболеве, рост которых за 190 см, нужнее техничный игрок, чем прямолинейный таран вроде Понсе), но крайне слабо провел осенний отрезок и выбыл из-за травмы на неопределенный срок.

Журналист Максим Фридман сообщал, что красно-белые расстанутся именно с Понсе, однако у «СЭ» прямо противоположная информация, а от Ларссона ждет возвращения былой формы спортивный директор Лука Каттани, о чем он сам говорил в интервью.

Сохранение обоих будет логично только в том случае, если «Спартак» продолжит играть в два нападающих – вероятнее всего, в расстановке 3-5-2. Тогда защитников Жиго и Кофрие тоже придется сохранить (и утверждение о сохранении француза обретает логику), а на продажу логичнее всего выставить Промеса. Если так, будет жаль, что второй заход одного из главных творцов чемпионства 2017 года получился таким бесславным.

В ближайшее время проверим, насколько наши рассуждения совпадают с мнением Ваноли и Каттани.