Алана Мамаева: Павел называет меня дьяволом и везде заблокировал. Видимо, боится общаться со мной

- Мы видим, что в соцсетях девушки Мамаева появляется кольцо за 12 млн рублей. Наверное, это не самое хорошее время для таких публикаций?

- Это Instagram его женщины. По большому счету, в соцсетях мы можем выкладывать все, что хотим. Но в его случае, если мы не берем меня, как бывшую жену и развод, когда у тебя есть история с тюрьмой, и люди на тебя пристально смотрят, следят за твоей личной жизнью, злить людей не очень хорошо. Поэтому такие вещи, на мой взгляд, выкладывать, наверное, не стоит. Можно купить кольцо за 20 млн и больше, но не публиковать это. Это моя точка зрения, не касательно развода. Если говорить с точки зрения меня, как бывшей жены, мне странно видеть такие подарки, когда он платил алименты по 30 тысяч рублей. Сейчас уже не платит. Точнее, это не алименты, но он считает, что это алименты. Если смотреть на его зарплату, это несоизмеримые величины.

- Вы знаете, сколько он будет зарабатывать в «Химках»?

- Не знаю. Откуда я могу это знать? Это знает только его агент и он сам, если он без агента. Думаю, это уже не будут те зарплаты, что были раньше, он ведь часто травмируется, и в последнее время не играл, а сидел на лавке. И с учетом его клуба, зарплата там не может быть очень большой.

- Ходили разговоры, что он собирается подать на вас алименты.

- Да. Он уже подал на алименты и на место проживания ребенка с ним. Он хочет, чтобы я бы платила алименты ему на содержание ребенка. Но недавно он этот иск отозвал. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, странно, потому что повторной возможности подать этот иск не будет. То есть ребенок остается со мной.

- Есть ли какие-то шансы, что вы с Павлом все-таки придете к какому-то компромиссу?

- Я не знаю. Там юристы работают, и все переговоры идут через них. Мы лично не общаемся.

- То есть вы даже никак не переписываетесь с ним?

- Нет. Он меня везде заблокировал, называет меня дьяволом. Видимо, он боится даже общаться со мной.

- Откуда вы знаете, что он вас так называет?

- Он на всю страну это сказал.

- Вы были в шоке. Когда увидели это интервью? Может быть плакали?

- Нет, не плакала, но я удивилась.

- А дети?

- Я надеюсь, что они не видели.

- Вы собираетесь строить свою личную жизнь дальше?

- Я сейчас детьми занимаюсь. Мне не до личной жизни. Уже хватило. Мою личную жизнь я точно больше не хочу обсуждать.

- То есть она у вас есть?

- Не важно. Я обычный человек и у меня есть личная жизнь.

- Что за человек сейчас для вас Павел Мамаев?