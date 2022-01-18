Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алана Мамаева: Павел называет меня дьяволом и везде заблокировал. Видимо, боится общаться со мной

Бывшая жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева Алана в эфире программы «Есть тема!» на Матч ТВ рассказала, как отреагировала на публикацию кольца за 12 млн рублей новой девушкой Павла в Instagram, а также про алименты.
Алана Мамаева: Павел называет меня дьяволом и везде заблокировал. Видимо, боится общаться со мной
18 января 2022 14:38
автор: Сергей Иванов
автор фото: Инстаграм Аланы Мамаевой

- Мы видим, что в соцсетях девушки Мамаева появляется кольцо за 12 млн рублей. Наверное, это не самое хорошее время для таких публикаций?

- Это Instagram его женщины. По большому счету, в соцсетях мы можем выкладывать все, что хотим. Но в его случае, если мы не берем меня, как бывшую жену и развод, когда у тебя есть история с тюрьмой, и люди на тебя пристально смотрят, следят за твоей личной жизнью, злить людей не очень хорошо. Поэтому такие вещи, на мой взгляд, выкладывать, наверное, не стоит. Можно купить кольцо за 20 млн и больше, но не публиковать это. Это моя точка зрения, не касательно развода. Если говорить с точки зрения меня, как бывшей жены, мне странно видеть такие подарки, когда он платил алименты по 30 тысяч рублей. Сейчас уже не платит. Точнее, это не алименты, но он считает, что это алименты. Если смотреть на его зарплату, это несоизмеримые величины.

- Вы знаете, сколько он будет зарабатывать в «Химках»?

- Не знаю. Откуда я могу это знать? Это знает только его агент и он сам, если он без агента. Думаю, это уже не будут те зарплаты, что были раньше, он ведь часто травмируется, и в последнее время не играл, а сидел на лавке. И с учетом его клуба, зарплата там не может быть очень большой.

- Ходили разговоры, что он собирается подать на вас алименты.

- Да. Он уже подал на алименты и на место проживания ребенка с ним. Он хочет, чтобы я бы платила алименты ему на содержание ребенка. Но недавно он этот иск отозвал. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, странно, потому что повторной возможности подать этот иск не будет. То есть ребенок остается со мной.

- Есть ли какие-то шансы, что вы с Павлом все-таки придете к какому-то компромиссу?

- Я не знаю. Там юристы работают, и все переговоры идут через них. Мы лично не общаемся.

- То есть вы даже никак не переписываетесь с ним?

- Нет. Он меня везде заблокировал, называет меня дьяволом. Видимо, он боится даже общаться со мной.

- Откуда вы знаете, что он вас так называет?

- Он на всю страну это сказал.

- Вы были в шоке. Когда увидели это интервью? Может быть плакали?

- Нет, не плакала, но я удивилась.

- А дети?

- Я надеюсь, что они не видели.

- Вы собираетесь строить свою личную жизнь дальше?

- Я сейчас детьми занимаюсь. Мне не до личной жизни. Уже хватило. Мою личную жизнь я точно больше не хочу обсуждать.

- То есть она у вас есть?

- Не важно. Я обычный человек и у меня есть личная жизнь.

- Что за человек сейчас для вас Павел Мамаев?

- Это отец моего ребенка. И все. Мы от этого никуда не денемся.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уткин: как же уродски поступили с ТуктамышевойОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноСудьба Дзюбы в «Зените» решена
Незаменимых нет — об этом должен помнить каждый из «списка 37». Ковид ставит сборную России в жесткие рамки
Заявка нашей хоккейной сборной на Олимпиаду только формально считается расширенной: на самом деле каждый попавший в нее игрок имеет реальный шанс выступить в Пекине.
Как жаль, что мы не увидим их на Олимпиаде… Капризов и Барбашев оформили по дублю в НХЛ (видео)
Два гола Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» добраться до овертайма в матче с «Колорадо» (3:4Б), а две шайбы Ивана Барбашева обеспечили «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом» (5:3).
Ждем продолжения эры СНГ! Расклады на Funspark ULTI 2021 Finals по CS:GO
18 — 24 января пройдет европейский online-турнир с участием 8 киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 250 тысяч долларов.
Simply The Best! Левандовски взял реванш у Месси и все-таки стал лучшим футболистом 2021 года
В Цюрихе состоялась церемония вручения призов The Best FIFA Football Awards 2021.
Зачем нужен Аскаров? А почему нет Толчинского? Вопросы к расширенной заявке сборной России на Олимпиаду
ФХР назвала имена кандидатов на участие в Олимпийских играх-2022.
С «вирусным» Латыповым, «джокером» Цветковым, но без Бабикова. Гид по биатлонной заявке на Олимпиаду
Объявлены имена пяти биатлонистов и пяти биатлонисток, которые выступят на февральских Играх в Пекине. «Плеймейкер» представляет нашу олимпийскую команду-2022.
Кто сменит Бенитеса в «Эвертоне»? Английские букмекеры ставят на Руни
Англичане гадают, кто станет следующим главным тренером «Эвертона», который отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Пока фаворит - бывшая звезда «МЮ» и сборной.
Федун не захотел спасать сезон? Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» рассказывает о последних трансферных новостях Российской Премьер-Лиги.
Есть гол Овечкина номер 756! До Ягра осталось ровно десять (видео)
В домашнем матче против «Ванкувера» Александр Овечкин забросил 756-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, Евгений Кузнецов отдал два голевых паса, но «Вашингтон» уступил дома 2:4.
Только победа на Australian Open сделает Медведева первой ракеткой мира. И то не сразу, а 21 февраля
В ночь на 17 января в Мельбурне стартует первый в новом году турнир «Большого шлема». После высылки Новака Джоковича роль фаворита №1 перешла к российскому теннисисту Даниилу Медведеву.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика