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Справится ли Клопп в Кубке лиги с «Арсеналом» без Салаха и Мане?

В ответном полуфинальном матче на Кубок английской лиги 20 января «Арсенал» примет «Ливерпуль» (22:45 мск).
Справится ли Клопп в Кубке лиги с «Арсеналом» без Салаха и Мане?
19 января 2022 09:39
автор: Сергей Иванов
автор фото: Твиттер Carabao Cup

Полуфинальные матчи на Кубок английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» изначально планировались на 6 и 13 января. Однако коронавирус в рядах «красных» внес коррективы в расписание. Игры решено было перенести на неделю. Потому первый матч состоялся 13-го, а ответный пройдет 20 января. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

В первой встрече «Арсенал» смог добиться на выезде ничейного результата – 0:0. И это несмотря на то что гостям больше часа пришлось играть в меньшинстве после удаления Гранита Джаки. Тот грубо заехал ногой в грудь Диоге Жоте, за что увидел перед собой красную карточку.

Команда Микеля Артеты сумела выстоять, хотя «Ливерпуль» имел большое преимущество. В каких-то моментах лондонцам откровенно везло, как, например, в эпизоде с промахом Такуми Минамино по пустым воротам. Но все же в первую очередь надо отметить удачную игру «Арсенала» в обороне.

Твиттер Carabao Cup

У команды Юргена Клоппа большие проблемы возникли с отъездом на Кубок Африки звезд атаки. Без Мохамеда Салаха, лидера сборной Египта, и синегальца Садио Мане нападение «красных» уже не так грозно выглядит. А ведь по осени эта парочка разрывала соперников по лиге.

Твиттер Мохамеда Салаха

Не сможет по той же африканской причине помочь клубу в полуфинале гвинеец Наби Кейта. Плюс не играли по причине травм в последнем матче в АПЛ с «Брентфордом» Натаниэль Филлипс, Дивок Ориги, Харви Эллиот и Тиаго Алькантара, что, впрочем, не помешало «Ливерпуля» одержать крупную домашнюю победу – 3:0 (Фабиньо, Окслейд-Чемберлен, Минамино).

«Арсенал» матч 22-го тура с «Тоттенхэмом» не играл – встреча перенесена из-за ковида. Но у лондонцев также кадровые проблемы. «Канониры» не смогут рассчитывать на Пьера-Эмерика Обамеянга, Томаса Парти и Мохамеда Эльнени – все они на Кубке Африки. Из-за дисквалификации пропустит встречу Джака, что ослабит центральную зону, не выйдет на поле хавбек Седрик Соареш, получивший повреждение в первом матче. Так что с точки зрения потерь соперники примерно в равной ситуации.

«Арсенал» не выигрывал Кубок лиги с 1993 года, хотя еще трижды играл в финале - в 2007, 2011 и 2018 годах. «Ливерпуль» последний раз брал трофей в 2012-м, а в главном матче уступал в 2016 году, проиграв тогда «Ман Сити» в серии пенальти. Команда Хосепа Гвардиолы брала этот трофей последние четыре года и пять раз в последних шести розыгрышах. Но на этот раз сошла с дистанции досрочно – ее выбил «Вест Хэм».

Победитель пары «Арсенал» - Ливерпуль» в финале встретится с «Челси». Ливерпульцы из пяти последних матчей с лондонцами выиграл три, дважды сыграв вничью. Если мирный исход будет зафиксирован в основное время, то победителя Кубка определит серия пенальти.

Фаворитом противостояния эксперты и букмекеры считают «Ливерпуль», даже в ослабленном составе. Но все видели в первом матче полуфинала, как много – особенно в кубковых играх - зависит от удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

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