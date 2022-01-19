Дмитрий Селюк: Видимо, в «Аталанте» разочаровались в Миранчуке, сумма аренды – аванс за трансфер

- Мне кажется, что «Аталанта» не собирается возвращать Миранчука, - говорит Дмитрий Селюк. – Даже судя по сумме аренды, которая называлась в различных СМИ.

- 2,5 млн евро…

- Да, это довольно приличная сумма для «Дженоа», плюс названа сумма за выкуп контракта Миранчука в районе 8 миллионов. Поэтому эти 2,5 млн очень похожи на аванс, на первую часть выплаты за трансфер Алексея.

И получается, что за Миранчука «Аталанта» заплатила 14 млн, а продает за меньшие деньги.

Хотя этот клуб всегда славился тем, что на продаже футболистов зарабатывал. Видимо, в «Аталанте» разочаровались в Алексее.

- Многие отговаривают Миранчука переходить в «Дженоа». Команда сыпится, главного тренера нет.

- Зато он там будет иметь хорошую практику, а сейчас для Алексея это важно. Шомуродов играл в «Дженоа», проявил себя и перешел в «Рому». Алексей это имеет в виду.

- Выдвигается еще один аргумент: мол, это Андрей Шевченко приглашал Миранчука, а Шевченко уволили.

- Это ни на что не влияет. Окончательное решение принимает руководство клуба, оно платит деньги. Допустим, Шевченко привел несколько футболистов, через три месяца его уволили. Приходит другой тренер и тоже приводит новых игроков. Хозяин клуба только раскошеливаться должен? Нет, в Европе так не работают.

- Еще были разговоры, что Миранчуку лучше было уйти в «Верону». Не знаю, откуда такой вариант всплыл и был ли он. Мол, это лучше, чем «Дженоа»…

- Генуя расположена всего в часе езды от Монако. Будет ездить в гости к Головину. До Милана тоже час езды. Это что касается географии.

А что касается футбола, «Дженоа» все время вылетает, но никак не вылетит.

- Заиграет Миранчук в «Дженоа»?

- Ну, если там не заиграет, тогда надо возвращаться в Россию. Про пример Шомуродова мы уже говорили.