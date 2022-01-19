Юри Альберто и «Зенит», Медина в ЦСКА, Коновалов – в Шотландии. Обзор трансферов РПЛ

«ЗЕНИТ»: ЮРИ АЛЬБЕРТО ВМЕСТО АЗМУНА?

Пришел: Сергеев («Крылья Советов»)

Ушел: Маммана («Ривер Плейт»)

Главной задачей питерцев в это трансферное окно по-прежнему остается решение вопроса с нападающими. В борьбу за Сердара Азмуна включился «Ювентус». Поначалу сообщалось, что чемпионы России требуют за него чуть ли не 20 млн евро, но Tuttosport корректирует эту информацию – «Зенит» согласен на 5 млн, туринцы, у которых надолго выбыл лидер Федерико Кьеза, готовы заплатить эту сумму.

Сделка все еще зависит от того, смогут ли сине-бело-голубые найти иранцу замену. На неделе одни СМИ сообщали об интересе «Зенита» к нападающему сборной Польши Адаму Бруксе («Нью-Инглэнд Революшн»), другие опровергали.

Куда правдоподобнее сообщения о попытках приобрести Юри Альберто из «Интернасьонала». Об этом поступала информация еще в начале января, но, видимо, пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Предполагается, что за бразильцем также следят «Барселона», «Милан» и «Арсенал», но «канониры» больше нацелены на Душана Влаховича из «Фиорентины». Впрочем, по информации Metaratings, и информация о близости сделки по Альберто не соответствует действительности.

«ДИНАМО»: ТЮКАВИНА ЖДАЛИ В АПЛ И СЕРИИ А

Пришел: Смолов («Локомотив»)

Ушел: Игбун

Константин Тюкавин в интервью «Матч ТВ» рассказал о том, что у него были предложения из Англии и Италии, но с агентом он их даже не обсуждал, потому что пока не считает себя готовым к выступлениям в топ-чемпионатах.

ЦСКА: МЕДИНА ПРИЕХАЛ, НА ОЧЕРЕДИ ЯЗЫДЖИ

Пришел: Медина («Нью-Йорк Сити»)

Ушли: Бистрович (в аренду, «Карагюмрюк»), Гогуа

Армейцы заключили контракт до конца сезона-2024/25 с парагвайским полузащитником Хесусом Мединой. Новичок рассказал о том, что перед переходом советовался с динамовцем Фабианом Бальбуэной (вместе играли за «Либертад» и сборную), пообещал выучить русский язык и взял футболку с 28 номером.

Следующим приобретением красно-синих наверняка станет полузащитник Юсуф Языджи («Лилль»). L'Equipe уверен, что это произойдет уже на текущей неделе. Предполагается, что он уже был в Москве на заключении контракта и в Германии на финальном медосмотре. Сделка предполагает аренду с правом выкупа за 12 млн. «Доги» в лице Атема Бен-Арфа уже нашли замену 24-летнему турку.

Также иностранная пресса сватает в ЦСКА нападающего «Лацио» и сборной Косово Ведада Мурики. Здесь речь также может идти об аренде (в 2,5 млн) с последующим выкупом (8 млн). Впрочем, у него есть альтернативные варианты в Англии – «Лидс» и «Вест Бромвич».

«КРАСНОДАР»: ОПЕРАЦИЯ «ЛЕГИОНЕР» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Пришли: Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Ботхейм («Буде-Глимт»)

Ушли: Намли (в аренду, «Спарта» Роттердам»), Вилена (в аренду, «Эспаньол»)

Кажется, «быки» завершили трансферную кампанию на вход и теперь расчищают состав под нового тренера Даниэля Фарке. В «Эспаньол» на правах аренды с правом выкупа отправился Тони Вилена, у которого после завершения летнего трансферного окна был конфликт с клубом из-за того, что его не отпустили, как якобы обещали. «Рад присоединиться к этому удивительному клубу. Не могу дождаться начала», - написал он в соцсетях. Также на голландца претендовал «Брюгге».

Покидает команду и Дмитрий Стоцкий. Универсального полузащитника хотела вернуть «Уфа», но на сборы он отправляется с «Нижним Новгородом». «Кержаков хочет убедиться, что Дмитрий в порядке. По итогам сбора все станет ясно», - заявил его агент Олег Еремин.

«ЛОКОМОТИВ»: РАСПРОДАЖА ФОРВАРДОВ

Пришел: Мампасси («Шахтер» Донецк), Кухта («Славия»)

Ушел: Смолов («Динамо»), Мурило («Палейрас»), Сильянов (в аренду, «Ростов»), Зе Луиш

Схожая ситуация и у железнодорожников. Они оформили сделку нападающего «Славии» Яна Кухты (контракт до лета 2026 года) и расстаются с его потенциальными конкурентами. Вслед за ушедшим в «Динамо» Федором Смоловым команду покинул Зе Луиш, чей контракт был расторгнут, а Виталий Лисакович может перебраться в «Рубин» за 1 млн.

Также сменил обстановку защитник Александр Сильянов, отправившийся в аренду в «Ростов». «Александр – молодой игрок, ему необходимо развиваться и прогрессировать, а обязательным условием для этого является наличие игровой практики. Именно с этой точки зрения было принято решение об аренде Александра в «Ростов». Рассчитываем, что он выиграет конкуренцию у своих коллег по амплуа, станет игроком основы. Будем внимательно следить за его развитием», – прокомментировал переход Томас Цорн.

«СПАРТАК»: ПРУЦЕВ ЕЩЕ НЕ В МОСКВЕ, НО УЖЕ НЕ В САМАРЕ

Пришли: Николсон («Шарлеруа»), Хлусевич («Арсенал»), Классен («Тироль»), Свинов («Факел»)

Ушел: Ломовицкий («Рубин»), Ещенко (завершение карьеры)

До сих пор не очень понятно, где продолжит сезон Самуэль Жиго. В клубе вопреки слухам об интересе «Марселя», «Лацио» и «Трабзонспора» настаивают на том, что он отработает истекающий летом контракт до конца, однако француза не оказалось среди отправившихся на первый сбор в ОАЭ. Официально – из-за простуды.

СМИ сообщают, что его преемником может стать Факундо Медина («Ланс»), но спортивный директор красно-белых Лука Каттани опроверг и эту информацию. А еще на примере Магомеда Оздоева рассказал о том, что клуб не рассматривает в качестве новичков игроков «Зенита».

Еще одной потенциальной потерей может стать Зелимхан Бакаев, чей контракт истекает через несколько месяцев, однако сам он в интервью «СЭ» заявил о желании продолжить выступления в стане красно-белых. Зато могут покинуть Москву другие воспитанники – вратаря Тимура Акмурзина хотят видеть в «Актобе» (трансфер за 87 тысяч евро, зарплата 14 тысяч), а нападающего Александра Руденко – польская «Варта» (аренда).

Зато почти наверняка приедет Данила Пруцев из «Крыльев Советов». Во всяком случае, такой вывод можно сделать из комментария главного тренера самарцев Игоря Осинькина клубной пресс-службе: «Вопрос по Пруцеву сейчас решается на клубном уровне. Он сейчас не с нами, готовится уже к тому, что вопросы по трансферу будут решены».

«РУБИН»: КОНОВАЛОВ В СТРАНЕ ГОРЦЕВ

Пришли: Ломовицкий («Спартак»), Апшацев («Томь»),

Ушли: Степанов (выкуп, «Арсенал»), Саито (из аренды, «Сенан Беллмаре»)

Вратарь Иван Коновалов действительно перебрался в шотландский «Ливингстон». Контракт подписан на полтора года. Осталось дождаться получения международного разрешения на работу. Сообщается, что переход инициировал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, работавший с Коноваловым в «Рубине». Якобы именно он посоветовал шотландцам взять этого голкипера.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»: УКРЕПЛЕНИЕ ИЗ БЕЛОРУССИИ

Пришли: Карасев (БАТЭ), Шестюк («Динамо, Брест)

Ушли: Бумаль, Галаджан, Синицын, Могилевец, Балай

Первыми новичками нижегородцев зимой стали 19-летний белорусский форвард Александр Шестюк и 29-летний российский полузащитник Павел Карасев. Также ряды команды может пополнить 23-летний полузащитник Ларс Ольден Ларсен («Мьендален», Норвегия). Стороны торгуются о стоимости трансфера, которая составит 300-400 тысяч.

«УФА»: НОВЫЙ ВРАТАРЬ – ИЗ БАТЭ

Пришли: Чичкан (БАТЭ), Емельянов («Нефтехимик»)

Ушли: -

В столицу Башкирии приехал вратарь БАТЭ Антон Чичкан. Контракт подписан на 2,5 года.

«ХИМКИ»: ЖИРКОВ НА МЕСТЕ, ГРИГАЛАВЫ НЕ БУДЕТ

Пришел: Мамаев («Ростов»), Главчич («Славен Белупо»), Жирков

Ушел: Боженов (из аренды, «Ростов»)

Химчане официально подписали контракт до конца текущего сезона с Юрием Жирковым, а также приобрели у хорватского «Славена Белупо» сербского полузащитника Неманью Главчича (контракт на 2,5 года). А вот Гии Григалавы, по словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, в клубе не будет.