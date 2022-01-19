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Даниил Фомин: Смолов сразу вписался в команду, как будто давно за нее выступает

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин дал интервью медиаслужбе «Динамо». Он рассказал об отпуске, первых сборах и прогрессе команды в нынешнем сезоне.
Даниил Фомин: Смолов сразу вписался в команду, как будто давно за нее выступает
19 января 2022 15:28
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Динамо»

- Прошлой зимой на первом сборе вы победили в тестах на выносливость, но сейчас вас обошел Ярослав Гладышев. Получается, молодые поджимают?
- Тесты на выносливость - это скорее вопрос предрасположенности. У меня они всегда хорошо получаются. С этим проблем нет. Нам выдали программу, которую я полностью выполнил, поэтому к началу сборов был готов. Сейчас нагрузки серьезные, но на сборах по-другому и не бывает.

- Как провели этот отпуск?
- Сначала съездили на Мальдивы с девушкой. Побыли какое-то время в Москве. А все праздники провели в моем родном Тихорецке. Достроили дом и отмечали Новый год там.

- «Динамо» впервые проводит сборы в Катаре. Какие впечатления от страны?
- Здесь очень тепло по сравнению с Москвой и даже с Турцией. Живем в отеле, из окон которого виден стадион чемпионата мира. Он находится буквально в ста метрах. Я был в Дубае, в ОАЭ, и в плане инфраструктуры Эмираты в целом более развиты. Но конкретно отель и комплекс, где мы тренируемся - на высшем уровне. Есть все, что нужно для футболистов.

- Чтобы вернуться сюда на чемпионат мира, в марте надо обыграть в стыковом матче Польшу. Что скажете о сопернике?
- Он очень серьезный. Там играют такие звезды, как Левандовски и Зелиньски. У них очень хороший состав. Но мы играем дома, на стадион придет много болельщиков, и все зависит от нас. Нужно хорошо подготовиться, а в марте посмотрим, кто окажется сильнее.

- Что Шиманьски говорит на этот счет?
- После жеребьевки были подколы. Я говорил, что мы пройдем дальше, а он настаивал на обратном. А так глобально это не обсуждали, ведь у них же еще даже тренера нет. Матч пройдет в Лужниках. В теории это дает нам преимущество, а как будет на практике, покажет только сам матч. Надеюсь, что дома сыграем удачно.

- Расскажите, как Смолов вписался в команду?
- Я Федю знаю давно. Когда только начинал в «Краснодаре», он там выступал. Плюс за сборную вместе играли. Он и футболист хороший, и человек прекрасный. Сразу вписался в команду, будто давно уже за нее выступает. В коллективе никаких проблем у него нет.

Мы с ним вспоминали, как у нас в игре со Словенией были хорошие моменты во взаимодействии. Теперь нужно в «Динамо» это все улучшать, чтобы показать хороший результат.

- При Карпине сборная стала играть по той же схеме, что и «Динамо». Это пошло вам на пользу?
- Для меня это большой плюс. При Карпине я стал больше играть, выходил с первых минут в важных матчах. Сборная перешла на схему 4-3-3, больше стала играть в прессинг. И в быту есть похожие вещи: например, все собираются на ужин к одному времени и только потом начинают кушать.

- Вы говорили, что одно из самых часто употребляемых слов Сандро - enjoy. То есть футболисты должны получать удовольствие на поле. В первой части сезона вы его получали?
- Да, у нас выдался хороший отрезок, который мы закончили на втором месте. Получал удовольствие и от забитых голов, и от голевых передач. Но в первую очередь было удовольствие от игры команды. Будем и дальше стараться побеждать. Хотим занять как можно более высокое место. Тем более сейчас у нас есть хороший плацдарм для этого.

- В чем причина прогресса команды по сравнению с прошлым сезоном?

- Появилась уверенность в своих силах, плюс новички пришли хорошие. Мы стали более сыгранной командой. Так что здесь комплекс причин. Хотел бы отметить наших болельщиков. В каждом матче получаю огромное удовольствие от их поддержки.

- Какой матч больше запомнился?
- С хорошей стороны матч с «Рубином». Помню, как на 85-й минуте весь стадион скандировал кричалку «о-о-о-о, это Динамо», и я подумал: «Вот это кайф». А с отрицательной стороны отметил бы встречу со «Спартаком». Мы вели 2:0, могли забивать третий мяч, а у соперника не было моментов. Но в конце мы пропустили два мяча со стандартов.

источник: «Советский спорт»
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