Фарке видит Алонсо и Ботхейма в основе. «Краснодар» провел первый матч при новом тренере

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ ФАРКЕ

Целый месяц российские болельщики были лишены возможности видеть свои любимые команды, но вот начались сборы, а вслед за ними и товарищеские матчи. Накануне «Крылья Советов» без готовящегося к переходу в «Спартак» Данилы Пруцева и ушедшего в «Зенит» Ивана Сергеева победили «Сегед» (2:0), «Арсенал» разошелся миром с «Кишварда» (2:2), а «Уфа» потерпела поражение от «Пакша» (0:2).

А в среду первые игры в году проводят «Краснодар» и «Зенит». Питерцы видеотрансляцию игры не предоставили, а вот за неофициальным дебютом Даниэля Фарке болельщики могли наблюдать на YouTube-канале «Коммент.Шоу». Соперник очень приличный – «Легия», бывшая соперником «Спартака» по группе Лиги Европы.

НОВИЧКИ АЛОНСО И БОТХЕЙМ В ОСНОВЕ

Как обычно, далеко идущие выводы о будущем «быков» по товарищескому матчу, да еще и первому в году, делать неправильно, тем не менее, состав краснодарцев выглядел близким к идеальному. Не хватало только Реми Кабеллы.

В последнем матче 2021 года еще под руководством Виктора Гончаренко «горожане» выставили только двоих легионеров из дальнего зарубежья – Уроша Спаича и Классона. А в следующей игре через месяц многое поменялось. На левый край обороны вернулся Кристиан Рамирес (игравший здесь осенью Тони Вилена уехал в «Эспаньол»), в центре поля вышел Гжегож Крыховяк, а на правый край атаки Фарке отрядил Вандерсона.

С первых минут вышли на поле и новички – в центре обороны появился парагваец Хуниор Алонсо, а на острие – норвежец Эрик Ботхейм. Отметим также возвращение в состав Сергея Петрова, которому в последние пару лет здоровье нечасто позволяет принимать участие в матчах. В прошедшем сезоне он провел на поле всего 641 минуту. К сожалению, и в этой игре из-за травмы он не смог доиграть даже до конца первого тайма.

БОТХЕЙМУ ХВАТИЛО 11 МИНУТ

С первых минут пожелания Фарке к подопечным стали понятны. В течение первых 12 минут они провели три быстрых атаки через центр – первых двух случаях забрались в офсайд, а с третьей попытки забили. Ботхейм здорово открылся на одной линии с защитниками, получил передачу на ход, выскочил на вратаря и покатил направо набегавшему Вандерсону. Отметим и быстрое первое результативное действие норвежца, и его щедрость по отношению к партнеру.

«Краснодар» действительно старался играть в атаку, как и любит Сергей Галицкий, высоко прессинговал соперника на чужой половине поля, но комбинировал не столь коротко, как это было при Мураде Мусаеве или Олеге Кононове. Очень высоко поднимаются крайние защитники, а вингеры заполняют полуфланги. Показательно, что получившего повреждение Петрова (медики замотали ему голову) заменил бегунок Алексей Ионов.

Еще отметим непривычность такой игры для игроков центра обороны. Так, Александр Мартынович позволил Томашу Пекхарту обокрасть себя чуть ли не во вратарской, после чего последовали три опасных удара, два из которых пришлись в стойку. И это не единственный подобный эпизод. Вскоре партнеры загнали Матвея Сафонова, вынудив ошибиться аналогичным образом.

На фоне низкой физической готовности краснодарцам сложно было выдерживать заданный темп и стиль, но это на данном этапе это нормально. К середине тайма поляки перехватили инициативу и провели несколько хороших атак, чему способствовала несыгранность краснодарцев в середине поля и высокая линия обороны.

ДУБЛЕРАМ НЕ ХВАТИЛО ЧИСТОЛЮБИЯ И КЛАССА

На второй тайм Фарке предсказуемо выставил обновленный состав, в котором только Ионов принимал участие в игре до перерыва. Из заметных полевых игроков появились центральные защитники Кайо и Егор Сорокин, а вот Реми Кабелла почему-то вновь остался на скамейке. Так что здесь вообще о выводах идти речи не может, кроме того факта, что команда пыталась продолжать игру в том же стиле.

На 54-й минуте Игроки «Легии» провели результативную атаку. Кайо пошел направо страховать Ионова, вынудив партнеров по обороне по цепочке смещаться вслед за ним, из-за чего в левом полуфланге образовалась зона, куда ворвался Жозуэ – 1:1. Из полезного стоит отметить только слабую игру Евгения Городова. Удар получился слабым, но вратарь как-то замедленно на него реагировал и не дотянулся до мяча. Будем надеяться, что голкипер просто не успел набрать форму.

В целом, класса и агрессии краснодарцам во втором тайме заметно не хватало. Поляки владели инициативой, редко допускали соперника на свою половину поля, провели несколько интересных атак и под занавес матча вновь забили после розыгрыша углового – Кайо проиграл верховую борьбу Матеушу Ветеске. А у «быков» гол Вандерсона остался единственным ударом в створ.

Тем не менее, нельзя не обратить внимание на то, что у Фарке есть конкретное видение игры, основанное на желании действовать первым номером. Хотя бы это радует, слишком уж мало в РПЛ команд, радующих глаз своей игрой.

Товарищеский матч

«Легия» - «Краснодар» - 2:1 (0:1)

Голы: Вандерсон, 12 – 0:1. Жозуэ – 54 – 1:1. Ветеска, 83 – 2:1.

«Краснодар» (первый тайм): Сафонов, Петров (Ионов, 35), Мартынович, Алонсо, Рамирес, Черников, Крыховяк, Сперцян, Классон, Вандерсон, Ботхейм.

«Краснодар» (второй тайм): Городов, Ионов, Кайо, Сорокин, Бородин, Якимов, Кривцов, Сергеев, Рейхмен, Чернов, Попов.

Предупреждения: Крыховяк, 24. Слиш, 35. Бородин, 71.