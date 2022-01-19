Наташа для турка. ЦСКА скандально представил своего новичка Языджи, прославившись на пол-Европы

Похоже, о трансфере 24-летнего турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из французского «Лилля» в ЦСКА знает уже весь футбольный мир. Виной тому не фигура игрока – он средний по европейским меркам футболист. И естественно не сумма сделки. Легионер пока в аренде на полгода за 350 тысяч евро. Но армейцы умудрились оскандалиться на его презентации. Да так «удачно», что об этом написало пол-Европы.

Видеоролик имеет незамысловатый сюжет. Идет придуманная креативщиками красно-синих переписка клуба с игроком, аккаунт ЦСКА ставит лайки фоткам Юсуфа, а затем переходит на общением на английском. Прототип Языджи на вопросы не отвечает, хотя армейцы зовут к себе: «Мы ждем тебя! Где ты, Юсуф? Мы готовы подписать контракт!» Далее красно-синие делают ход конем: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». Тут турок моментально реагирует: «5 минут, уже еду!»

Ролик, что называется, у народа не зашел. Шквал критики посыпался в соцсетях и комментариях к посту. Видео быстро было удалено из аккаунта клуба, а директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов вынужден был сообщить, что ответственные за скандальную публикацию сотрудники отстранены от работы. Игроку принесены извинения.

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева пояснила свой креативчик так: «Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу».

Наташами в Турции называют по одной версии всех русскоязычных девушек, а по другой – в первую очередь тех, кто бывает очень доступен. То есть дам с пониженной социальной ответственностью. По этому поводу кто только уже не высказался, в том числе депутаты Госдумы. Они у нас готовы обсуждать любую чушь, в том числе и такую.

И тут мнения разделились. Народный избранник Виталий Милонов назвал подобные вещи негодяйством. По его версии, Наташа для турок – это проститутка. Но с ним не согласна Светлана Журова. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте признается, что в Турции и ее величали Наташей и что не считает шутку оскорбительной для российских женщин. Как она полагает, ЦСКА провел удачную акцию, теперь многие узнали фамилию их новичка.

С последним глупо спорить, как и с тем, что текст ролика не может вызвать никакой критики, если слова в нем воспринимать дословно. В России много Наташ. Это факт. Неоспоримый. Остальное – на усмотрение каждого конкретного человека. Если принимать точку зрения Журовой, то в этом свете Языджи просто приглашают в страну, где много красивых женщин. А вот если ориентироваться на интерпретацию русских имен у Милонова, то ЦСКА занимается сводничеством. По сути предлагает секс-услуги своему потенциальному новичку.

С этой точки зрения презентация оказалась провальной. Но очень уж популярной и читаемой. Хорошими делами, как известно, прославиться нельзя. Как и спокойными роликами. В том, что такое нынче время, виноват точно не ЦСКА.