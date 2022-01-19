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Сергей Галицкий: Самое главное, что увидели в Фарке - это стиль, который он дает клубу

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер» объяснил назначение главным тренером команды немца Даниэля Фарке
Сергей Галицкий: Самое главное, что увидели в Фарке - это стиль, который он дает клубу
19 января 2022 22:06
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Краснодар"

О том, почему пригласил Фарке

- Только на местных ребятах будет строиться «Краснодар». Поэтому мы дали шанс Мусаеву. А сейчас сложилась такая ситуация, что внутри школы нет человека, который мог бы возглавить команду и поддержать наш стиль. Стиль - важнее всего. Мы хотим играть в футбол, который нам нравится. Мы внимательно смотрели на российский тренерский состав, но не увидели человека, подходящего по стилю. На западном рынке тоже все сложно. Именитого европейского тренера трудно пригласить в Москву, а уж в Краснодар еще тяжелее.

Переговоры с Фарке были тяжелые. Мы могли в предсезонку войти без тренера. Самое главное, что увидели в Фарке - это стиль, который он дает клубу. Ни один наставник в «Краснодаре» не был уволен за результат. А что касается российских специалистов, мы не в казино, чтобы давать какой-то шанс. Мы внимательно изучали тренеров, собирали информацию. Вы все смеялись, когда мы назначили Мусаева. Но вы должны признать, что он достойно отработал. Мы не давали ему шанс, а проанализировали его работу и увидели уровень. Клуб - это не забава. Мы не можем принимать поспешных решений.

Я считаю, что сильные иностранные тренеры обогатят нашу лигу. С удовольствием сейчас записываем другие тренировки. Их будут смотреть тренеры в школе, академии, чтобы получить новые знания. Пришел тренер с другими взглядами. Я настаиваю, что хочу иметь тренера из своей школы, но такой пока не вырос.

О коммуникации с тренерами

- Когда тренер приходил из школы, то мы общались, чтобы ему помочь. Психологически это важно. С Гончаренко не было излишнего общения. Я много интересуюсь деятельностью клуба, но не более того. Вы сами себе создали легенду, что Галицкому нужно каждый день разговаривать с тренером. Если президент прилетает на тренировки своего клуба, это хорошо.

О том, почему не пригласил Кержакова или Федотова

Мы увидели, что Фарке - тренер, который ставит нужную нам игру. Нас интересует только это. А будет ли результат, не знает никто. Я не могу назвать российского тренера, который впечатлил бы меня игрой. Кержаков? Федотов? Они сейчас возглавляют другие клубы. Нельзя прийти в «Нижний Новгород» и забрать тренера. И потом, у нас не школа для экспериментов. Фарке уже играет в нужный нам футбол. А Кержаков играет в то, во что играет. Мы бы в любом случае пригласили Фарке.

О кадровой ситуации в клубе

- У Петрова не заканчивается контракт летом. У Кабеллы и Классона - да. И мы разговариваем с ними на эту тему. Что касается Шапи, ему была нужна практика. Он хочет вернуться в «Краснодар», но сильнее, чтобы получать больше места в составе. Шапи - феноменальное влияние болезни на игрока. Мы смотрим, как российские футболисты выступают заграницей. Он начинает набирать, все лучше и лучше. Мы ждем его дома. Уткин? Он хотел больше практики, поэтому отдали его в Грозный. У них есть право выкупа, но это арендный контракт, который закончится. Выкупят ли они Уткина? Во-первых, должно быть согласие самого игрока. А во-вторых, он наш выпускник. Мы хотим, чтобы наши ребята возвращались к нам, но они столкнутся с конкуренцией за место в составе. У нас три крайних защитника и это проблема. Но мы находимся в рамках fair play. Мы не можем залезать дальше. У нас были бы возможности, если бы не ситуация с Кордобой, когда он выбыл.

Об увольнении Гончаренко

- Все взаимоотношения тренера и клуба останутся внутри. Я продолжаю повторять, что ни один тренер не был уволен за результаты. Возьмем, например, Шалимова. Я убежден, что мы запустили его карьеру.

источник: «Советский спорт»
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