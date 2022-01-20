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Николай Рассказов: Не ожидал, что меня сделают основным виновником поражения от «Лестера»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов в эфире «Матч ТВ» рассказал о хейте, который вылился на него после неудачных матчей, а также о том, как пережил эту ситуацию.
Николай Рассказов: Не ожидал, что меня сделают основным виновником поражения от «Лестера»
20 января 2022 10:12
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

- Самое главное - двигаться вперед в спортивной части своей жизни и в семейной. Считаю, что в прошлом году я тоже двигался вперед. Я был в аренде, а потом вернулся в «Спартак». В профессиональной карьере бывают разные события: есть хорошие, есть плохие. Разный эмоциональный фон. Но это опыт. Хейт? Сначала, когда с этим сталкиваешься, это не самое приятное состояние, потому что ты читаешь это лично про себя, какие-то оскорбления, унижение. Что очень важно, у нас очень любят унижать. Сначала это некомфортная ситуация. Где-то расстраиваешься, в каких-то моментах еще больше добавляется негативного фона, потому что у тебя есть семья, и ты становишься чуть более нервным и злым. Ты сам с собой пытаешься разговаривать, сам себе сказать, что это, к сожалению, нормально. Что сейчас это более доступно стало сделать и более безнаказанно благодаря интернету.

- Если вернутся назад, вы произнесли бы слова, что никого не предали и не убили?

- Я бы не произнес их в том контексте и в той ситуации, которая была. Но на самом деле это хорошая фраза. Но в том контексте это был не самый лучший момент.

- Вам даже предлагают сделать такой мерч.

- Да. Была идея. Было бы неплохо. Уверен, продавалось бы очень хорошо. Я подумаю над этой идеей, может, небольшой семейный бизнес будет.

- Вы закрыли свой инстаграм от комментариев.

- Да. Была ситуация, когда меня начали хейтить. У меня в основном в инстаграме фотографии с семьей, с дочкой, потому что я редко фотографируюсь. Но под одним фото постом начались оскорбления: какой я футболист, какая у меня семья. Я удалял эти комментарии минут сорок. А потом понял, что они только прибавляются. Устал удалять и просто закрыл комментарии.

- Был ли у вас разговор с Виторией по поводу вашего хейта?

- После «Лестера» сразу была игра с «Зенитом», которая, к сожалению, закончилась не с самым лучшим исходом. Когда Руй узнал весь тот хейт, который был направлен на меня в той игре, он меня вызвал и сказал: «Да, в каких-то моментах ты сыграл не лучшим образом, но это сто процентов не твоя вина». Он также спросил, как я себя чувствую. Поскольку мы проиграли, я был огорчен, но на этом не акцентирую внимание. Сказал ему, что готов и если надо завтра выйти, я выйду.

- Как вас поддержали в команде?

- Поддержку я получал. Где-то даже в смешной форме. Джикия мне позвонил, спросил, как я себя чувствую, нужна ли какая-то помощь. В команде меня все поддержали, потому что любой может оказаться в такой ситуации.

- Какой матч считаете самым неудачным для себя?

- Это был матч с «Уралом» на Кубок России, когда тренером еще был Кононов. Я в одном моменте упустил, чего не должны делать защитники. Для меня эта игра была тяжелая. Но у людей свои ощущения. Некоторые посчитают, что для меня самый неудачный матч - это игра с «Лестером», где был явный провал, когда мы проиграли 3:4.

- Спали после этой игры?

- Не спал, как обычно. После позднего матча были не самые хорошие эмоции. Как раз начался хейт на меня.

- Ожидали, что станете основным виновником этого поражения?

- Не ожидал. Я понимал, что были голы, к которым я как-то причастен. В одном голе я прямо уверен на сто процентов. Но в целом, не ожидал такого хейта и заснул часов в шесть утра.

- Вы после такого количества хейта поменялись на поле? Может стали чего-то опасаться или бояться?

- Конечно, когда тебя оскорбляют, унижают, идет весь этот негатив – это не хорошо. Никому такого не пожелаю. Но я считаю, что для меня это вызов, потому что когда люди тебя оскорбляют, они пытаются тебя сдвинуть, пошатнуть. Я сказал себе, что выйду на поле и буду непоколебим, буду играть так, как играл, буду открываться, отдавать рискованные передачи. Ведь в этом и есть суть футбола: не бояться и биться.

- У вас не было мысли остаться в «Арсенале»?

- Нет, потому что я туда уходил с конкретной целью вернуться в «Спартак» более сильным футболистом. И я вернулся абсолютно уверенным в себе. «Арсенал» мне многое дал, и прежде всего, игровую практику. Когда я вернулся, у меня хорошо получилось, и первый месяц меня даже считали лучшим игроком «Спартака» на тот момент.

- Что бы вы пожелали самому себе?

- Чтобы я двигался с теми же принципами, которые есть в жизни. Мне надо понять, какие ошибки я совершил в игре, чтобы улучшить себя в будущем. В тех матчах, где я получал много хейта, конечно, были мои ошибки, но они не были настолько глобальными. Сделаю все, чтобы их больше не было.

источник: «Советский спорт»
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