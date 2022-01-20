Дмитрий Селюк: В Польше у Шевченко был бы контракт на 2 года, за неудачу в стыках его не уволили бы

- Зачем Шевченко пошел в «Дженоа», испортил себе резюме?

- Согласен с вами. Хотелось ему проявить себя в Италии, где он легенда. Не устоял. Но работа в сборной и в клубе – это немного разные работы.

Получилось, как у Анри в «Монако». Тот в сборной Бельгии был помощником у Мартинеса, и решил попробовать самому поработать в клубе. И быстро все это для него закончилось.

- То есть Шевченко не надо было идти в «Дженоа». Почему?

- Это очень специфичный клуб. Он все время внизу, все время борется за выживание. Права на эксперименты и на ошибку у тренера там нет. Футбол весьма специфический – строго на результат.

- Теперь, как пишут, появился неожиданный вариант со сборной Польши. И это накануне стыковых матчей ЧМ-2022. Где, напомним, первую встречу поляки проведут в России против нашей сборной. В случае победы, их ждет вторая игра. Шансы на путевку в Катар 50 на 50, если не ниже. Ну, это же надо быть самоубийцей – накануне стыковых матчей согласиться возглавить сборную.

- За поражение в стыковых матчах никто Шевченко не стал бы увольнять. Контракт только на стыковые матчи никто не подписывает. Если это произойдет, то контракт будет минимум на два года - до Евро-2024.

- Будь вы агентом Шевченко, чтобы ему посоветовали?

- После скорого увольнения из клуба, как показывает практика, быстро работу тренеру новый клуб не предложит. А тренер должен работать, должен деньги зарабатывать. Хотя, конечно, Андрей сейчас может взять паузу.

Но сборная Польши – хороший вариант для Андрея, команда чем-то похожа на сборную Украины. Как я уже говорил, за поражение в стыковых матчах никто Шевченко не уволит. Поэтому можно будет спокойно работать с прицелом на Евро-2024.

P.S. Уже после нашего разговора с Селюком, появилась информация, что Шевченко потребовал зарплату в размере 3 млн евро. Польский футбольный союз такая сумма не устроила. От варианта с приглашением Шевченко решено отказаться.

Предыдущий тренер сборной Польши Паулу Соуза зарабатывал около 850 тысяч евро в год.