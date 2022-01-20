Дембеле готов сидеть на лавке до конца сезона. Но «Барса» сама виновата, что попала такое положение

СЛЕЗЫ ХАВИ: ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОРВАРД – БРЭЙТУЭЙТ

Более года назад Жозеп Бартомеу покинул пост президента «Барселоны», но до сих пор его преемнику Жоану Лапорте не удается разгрести завалы, доставшиеся ему в наследство. В четверг вечером каталонцев ждет один из самых сложных выездов, которые только могут быть внутри Испании – в Бильбао к «Атлетику», дважды за два года игравшему в финале Суперкубка страны. И в этой игре Хави придется обходиться без Усмана Дембеле, устроившего настоящее противостояние с клубом.

Этот факт еще более усложняет тренеру и без того непростую жизнь. В двух последних матчах каталонцы ни разу не выиграли – ничья с «Гранадой» в чемпионате (1:1) и поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка (2:3 по итогам дополнительного времени).

Да еще и выбора в нападении нет – в отсутствие травмированного Мемфиса Депая и дисквалифицированного Люка де Йонг остался только Мартин Брэйтуэт. И это при том от двоих последних каталонцы безуспешно пытаются избавиться, как от не соответствующих классу и амбициям, а датчанин из-за травмы колена еще и не играл аж с августа.

Дембеле же выпадает по собственной глупости. Или, может, жадности. А может, и из-за жесткости руководства. Кажется, это тот случай, когда никто не выглядит молодцом.

ДЕШЕВЛЕ НАНЯТЬ КИЛЛЕРА

Все дело в контракте Дембеле, истекающем в июне. Форвард ведет себя максимально странно. Ну, для обычного человека. Для него-то это в порядке вещей. Француз хочет продлить соглашение с клубом, но требует от переживающей кризис и с трудом добивающейся регистрации своих игроков «Барсы» (как едко заметил почетный президент «Баварии» Ули Хенесс, «легко тратить деньги банка») каких-то безумных денег. Получая 12 млн евро в год, он просит зарплату в 40 млн (до выплаты налогов) и еще 20 млн подъемными. Дескать, столько платят игрокам мирового класса. Как говорят в таких случаях в кино, дешевле нанять киллера.

Подливает целые цистерны масла в огонь и агент футболиста Мусса Сиссоко (не путать с полузащитником «Уотфорда»). Он разбрасывается яркими фразами, как Дональд Трамп перед президентскими выборами. Причем делает упор не на финансовую составляющую, которая и не устраивает клуб, а на отношении к его клиенту. Дескать, его здоровье совсем не берегут. И привел в пример матч Кубка Испании против «Линареса» (2:1) сразу после выздоровления от коронавируса. Это при том, что Хави оставил игрока в запасе и выпустил в перерыве при счете 0:1. Дембеле, кстати, не подвел, сравняв счет на 63-й минуте.

Ни партнерам игрока, ни Хави это не понравилось, и постепенно к тренеру стало приходить понимание, что за персонаж ему достался. Он неоднократно разговаривал с Усманом, и каждый раз футболист выражал понимание позицией тренера, но никак не менял условия в переговорах. Хави не выдержал и после произошедшего очень эмоционально с ним поговорил, неоднократно повышая голос. Поначалу только руководство угрожало Дембеле отсутствием игровой практики, а теперь до этого дошел и тренер.

БУНТ – СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА ДЕМБЕЛЕ

Проблема, однако, в том, что этим Усмана не напугать. Когда «Барселона» вышла на него в бытность игроком «Боруссии» Дортмунд, форвард устраивал забастовки и игнорировал тренировки, чтобы вынудить немецкий клуб продать его в Каталонию. Для него не выходить на поле не проблема, ведь есть FIFA на Play Station, которой он готов посвящать все свободное время. Этого времени станет больше? Тем лучше. Видимо, так он рассуждает.

Во всяком случае, агент Дембеле твердо заявил об отказе от недостаточно щедрого, по их разумению, предложения «Барселоны». Более того, они категорически отказываются и от перехода в зимнее трансферное окно, как того хотел бы клуб, чтобы хоть немного отбить затраты, даже несмотря на реальные перспективы не выйти на поле до конца сезона.

Вообще в этой истории он видится главным злодеем. Усман – явно внушаемый, очень легковерный и безответственный человек, но если бы рядом с ним был нормальный агент, клубу (и в первую очередь, Хави) удалось бы на него повлиять, однако, по мнению наставника, у Дембеле «токсичное окружение». Агент поет Дембеле серенады о величии и необходимости идти до конца, несмотря на риски, а игрок выступает в роли ведомого.

«С такими людьми, как мы, давление не сработает. Возможно, это работает с агентами, которые дружат с «Барселоной». В моем случае это не так, я защищаю интересы своего игрока. Мы здесь не для того, чтобы разжигать споры в социальных сетях. Но правду нужно сказать. Да, у нас высокие требования, но мы уже доказали, что решение Усмана о продолжении карьеры зависит не от денег, иначе бы его здесь не было.

Если бы «Барселона» хотела вести переговоры, она бы попыталась сесть с нами за стол переговоров. Но с их стороны нет никаких переговоров, только угрозы, что он больше не будет играть за эту команду. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана, если потребуется», - заявил Сиссоко.

ДЕМБЕЛЕ ДО СИХ ПОР НЕ ОСОЗНАЛ, ЧТО НАТВОРИЛ

Для такого преданного клубным цветам человека, как Хави, жадность, которую проявляет его представитель, неприемлема. Он понимает, что даже если ситуация разрешилась бы положительно, с Дембеле им не по пути – у них просто разные жизненные позиции. И если поначалу он был против давления на игрока, то теперь просто не видит другого решения. Правда, до сих пор публично он вел речь лишь о продаже.

«Могу лишь сказать, что нам предстоит принять тяжелое решение. Клуб пришел к выводу, что если он не продлит контракт, надо что-то решать. Мы долго ждали, переговоры шли пять месяцев. Либо он продлевает контракт, либо клуб примет решение. Я был честен с ним, это непростая и неприятная ситуация, но интересы клуба прежде всего. Либо Дембеле продлевает контракт, либо «Барса» продает его. Вариант, что он отправится на трибуны, не рассматривается», - сказал Хави накануне, а на следующий день не включил одного из лучших игроков матча с «Реалом» в заявку. Похоже, и у него терпение иссякло.

Самое смешное, что, по сведениям Cadena SER, Дембеле вообще не понимает, как сильно они с агентом нагадили себе в руки. Издание утверждает, что игрок по-прежнему выступает за продолжение переговоров (которые, напомним, длятся более полугода) и уверен, что в конце концов все разрешится благополучно.

Отрезвить его должно «уведомление об отстранении от команды», которое клубное руководство намерено отправить игроку. Если сегодня, 20 января, Дембеле не пойдет на попятный, то не сможет посещать даже тренировки. Для клуба это означает снижение оклада. Подобный трюк каталонцы проделывали в прошлом с Ривалдо, сэкономив таким образом почти 7 млн евро. Следующий шаг – продажа.

«ПСЖ», «МЮ», «НЬЮКАСЛ»

«Переговоры с Усманом и его агентами начались примерно в июле. Все это время, шесть, почти семь месяцев, мы вели диалог, разговаривали, «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, а его агент систематически отклонял эти предложения.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он мог принять контракт, очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы». Мы довели до его сведения и сведения его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января», – заявил директор клуба Матеу Алемани.

Услуги Дембеле предложены «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». «Барса» просит за него 20 млн. При этом в клубе полагают, что Усман уже получил щедрое предложение от «сорок», готовых забрать его летом бесплатно. Впрочем, игроку спешить некуда – на свободных агентов всегда хороший спрос. Например, говорят, что за ситуацией внимательно следит «ПСЖ».

ЛАПОРТА ДОЛЖЕН ВИНИТЬ СЕБЯ И БАРТОМЕУ

Со стороны может показаться, что это классическая черно-белая история, в которой есть пострадавший клуб (в белом), жадный агент (в черном) и глупый игрок (без цвета), но стоит признать, что и цвета каталонской стороны, скажем так, ближе к коричневому.

Во-первых, еще до подписания Дембеле стоило внимательно изучить его характер, а в Дортмунде ни для кого не были секретом его инфантильность и легкомысленность (почитайте рассказ о том, в каком состоянии он оставил арендованный дом). Уж хотя бы саботаж перед переходом должен был заставить о чем-то задуматься. Но это претензия к уже ушедшему Бартомеу.

Во-вторых, при всем таланте Дембеле далеко не так уникален и необходим, поэтому стоило начать переговоры о продаже еще хотя бы летом (в январе 2021-го такой возможности не было, Лапорта еще не вступил в должность), чтобы быть в сильной позиции. Теперь уже Сиссоко правит бал, а «Барса» мучительно тяжело пытается сохранить лицо. И хотя бы немного денег.

В-третьих, в клубе регулярно сами потакали самолюбию француза, постоянно сравнивая его с Килианом Мбаппе. Делали это и Хави, назвавший Дембеле лучшим нападающим мира в ближайшем будущем, и Лапорта. И в результате добились того, что Усман в это поверил и хочет соответствующую зарплату. Такой вот комплимент ценою в несколько десятков миллионов.

Сложно поверить, чтобы все закончилось миром. Сиссоко убедил Дембеле, что их дело правое, и не намерен отступать. Единственное, что может радикально поменять ситуацию, это увольнение агента, но Усман на это не пойдет, а «Барсе» в противном случае нет смысла держать на дорогостоящем контракте такую капризу.