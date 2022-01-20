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Леонид Слуцкий: Ломовицкий – качественное усиление, мы держим в голове его универсальность

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как проходит сбор, а также подвел итоги контрольного матча.
Леонид Слуцкий: Ломовицкий – качественное усиление, мы держим в голове его универсальность
20 января 2022 18:37
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Рубин»

- У вас сегодня прошел контрольный матч с «Факелом», который закончился 4:4. Какие впечатления он оставил?
- Мы дали сыграть всем полевым футболистам, кто был у нас в заявке. Несколько ребят сыграли полный матч, потому что людей не хватало. Когда мы говорим про образ основного состава или состава, который выходит на поле с первых минут, важно, насколько под нагрузками видна игровая модель, насколько правильны взаимодействия. На второй тайм, где, как правило, выходят футболисты, которые находятся у нас на просмотре, или которые мало играют в сезоне или молодые ребята, то это скорее оценка их индивидуальных действий.

- Как вам Ломовицкий, который провел весь матч?
- Мы его давно знали и понимали его функционал. Это качественное усиление команды. Не секрет, что у нас есть проблема с российской обоймой. Она не такая большая, но мы нуждались в усилении, прежде всего, российскими игроками. Александр стал одним из таких футболистов, и я уверен, что он будет претендовать на место в стартовом составе.

- На какой позиции больше видите Ломовицкого?
- Многое будет исходить из нашей кадровой ситуации. У нас не тренируется большая группа футболистов, включая Самошникова. Поэтому на данном этапе Александр рассматривается, как левый защитник. Но мы держим в голове его универсальность.

- Онугха тоже отыграл весь матч, и забил два мяча. Что о нем скажете?
- Это игрок, который обладает выдающимися физическими качествами. Если к ним он еще добавит правильное понимание игры и исполнение эпизодов, чего мы от него требуем, то это может быть очень сильный футболист. Нам хочется, чтобы те природные данные, которые у него есть, он реализовывал с большей эффективностью. Мы в этом направлении работаем.

- Поменялась ли ситуация по травмированным игрокам? Самошников, Абильдгор, Хвича буду готовы к следующему матчу или появятся уже на втором сборе?
- Их мы планомерно готовим ко второму сбору. Появился в команде Дрейер. Вероятность его участия во второй игре высока. Посмотрим, как он начнет работать в общей группе и каковы будут последствия того, что он пропустил первый сбор и болел. У Апшацева микроповреждение, но на сборах это нормальная ситуация. Игнатьев и Нижегородов не приняли участие в матче, потому что у них тоже микроповреждения. Мы приняли решение, что их нецелесообразно использовать.

- Спирякова, который находится на просмотре, мы можем увидеть в товарищеской встрече?
- У нас всего две игры на этом сборе и пять вратарей, поэтому в товарищеском матче он вряд ли появится.

- На сборе вы смотрите игры сверху. Почему?
- Там лучше видно, удобнее. К тому же мы уже заранее распределили состав, и если случится какой-то форс-мажор по заменам, то у нас есть связь с помощниками, и это очень легко осуществить.

источник: «Советский спорт»
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