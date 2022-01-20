Смолов отметил возвращение дублем! «Динамо» забило 12 мячей армейскому клубу Катара

ПЕРВЫЙ МАТЧ СМОЛОВА ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В «ДИНАМО»

Российские клубы постепенно выходят из спячки. В четверг первый контрольный матч на тренировочном сборе в Катаре провели динамовцы, соперниками которых стали футболисты Вооруженных сил Катара. Игра состоялась на поле широко известного в мире комплекса Aspire Academy – флагманского футбольного проекта будущих хозяев чемпионата мира.

Как рассказала пресс-служба бело-голубых на клубном сайте, команда Вооруженных сил Катара трижды становилась серебряным призером чемпионата мира среди военных (в 1981, 2017 и 2019 годах) и один раз выигрывала бронзу (2005). За ВСК выступает больше десятка футболистов из высшей лиги чемпионата Катара, а Абдурахман Абубакар, Маджди Сиддик, Маджид Мохамед и Абдулгадир Ильяс имеют опыт выступления за главную сборную страны.

В первой же игре за свою старую-новую команду сыграл вернувшийся в «Динамо» зимой Федор Смолов, вышедший с первых минут (первый опасный удар он нанес на отметке 1:55), но в целом стартовый состав был далек от оптимального. Из заметных игроков первой команды можно отметить лишь Ивана Ордеца, Сергея Паршивлюка, Николу Моро, Арсена Захаряна да Вячеслава Грулева.

ШТАТНЫЙ ПЕНАЛЬТИСТ – СМОЛОВ?

Довольно быстро стало понятно, почему Сандро Шварц разбавил основу молодежью. Наверное, для того, чтобы создать некую иллюзию соперничества, чтобы игра для его футболистов не превратилась в одностороннюю тренировку. Очень уж ограниченный уровень игроков соперника. Даже в таком составе динамовцы безраздельно владели преимуществом, собирали большинство подборов и регулярно проводили атаки.

На первых минутах хорошие удары удались Смолову и Арсену Захаряну, а первый гол пришел уже в середине тайма – Ордец здорово забросил мяч на ход Вячеславу Грулеву, которого завалил вратарь, и Смолов спокойно реализовал пенальти.

На 31-й минуте форвард оформил дубль, еще раз уверенно пробив с 11-метровой отметки. Этот пенальти он заработал уже сам, но в первую очередь стоит похвалить Захаряна, отправившего партнера один на один на с вратарем тонкой разрезающей передачей. Сами голы большого значения не играют, но встает интересный вопрос о том, кто будет штатным пенальтистом «Динамо» в сезоне. У Фомина появился серьезный конкурент.

А под занавес тайма в ворота хозяев влетел третий мяч. Впрочем, игра состоялась на тренировочном поле бело-голубых, так что еще вопрос, кто тут хозяева, но смысл вы наверняка уловили. Занявший позицию правого вингера Кирилл Жуковский (родная для него позиция – под нападающим) из вратарской замкнул прострел Грулева. Для 20-летнего полузащитника это первый гол за первую команду. Пусть и в товарищеском матче.

На вторую половину игры вышли 10 новых игроков, включая Гильермо Варелу, Фабиана Бальбуэну, Дмитрия Скопинцева, Даниила Фомина, Константина Тюкавина и даже Себастьяна Шиманьски, чье участие было под вопросом из-за восстановления от травмы и занятий по индивидуальной программе. Сохранил свое место на поле только защитник Саба Сазонов. И началось форменное безумие.

Благодаря удержанию общего уровня игроков команда Шварца и во втором тайме поддерживала приличный темп и не оставляла сопернику шансов. К часу игры счет был уже 0:5 – после техничного обыгрыша оппонента в исполнении Шиманьски Тюкавин положил мяч в дальний угол (атаке предшествовали два подряд отбора на чужой половине поля), а Скопинцев, разобравшись с защитником на фланге, беспрепятственно пробил в ближний угол.

Радует и тот факт, что основные принципы игры бело-голубых остались те же – прессинг, вертикальный выход в атаку, максимально быстрая доставка мяча в финальную треть. Катарские армейцы, конечно, составить конкуренцию не могли, но проводили много времени в обороне.

Ещё один яркий дебют 🔥



Андрей Мазурин отправляет седьмой мяч в сетку ворот соперников 👏#ДинамоВСК https://t.co/vVZGJwCeGA pic.twitter.com/VQAx6BHHwq — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 20, 2022

Тем не менее, динамовцы здорово находили свободные зоны, чему подтверждением шестой гол – Скопинцев слева принял заброс из глубины и перевел мяч направо набегавшему Ярославу Гладышеву. Тот несколько замешкался, но все же завершил атаку точным ударом в ближний угол.

А следом отличились: Андрей Мазурин (дважды), Сазонов (роскошный удар в девятку с угла штрафной), Тюкавин, Гладышев, Фомин – 10:0! Вратарь катарской команды под конец матча уже даже не злился, глядя на происходящее, а лишь грустно взирал на партнеров.

«Динамо» круто начинает год. А больше всего радует, как здорово проявляет себя динамовская молодежь, особенно на фоне «Краснодара», накануне провалившего второй тайм товарищеского матча с «Легией». Впрочем, и соперник у «быков» был в разы серьезнее.

Товарищеский матч

ВСК – «Динамо» - 0:12 (0:3)

Голы: Смолов, 27 – с пенальти – 0:1. Смолов, 31 – с пенальти – 0:2. Жуковский, 44 – 0:3. Тюкавин, 49 – 0:4. Скопинцев, 57 – 0:5. Гладышев, 66 – 0:6. Мазурин, 69 – 0:7. Сазонов, 78 – 0:8. Тюкавин, 80 – 0:9. Гладышев, 84 – 0:10. Фомин, 88 – с пенальти – 0:11. Мазурин, 90 – 0:12.

«Динамо» (первый тайм): Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Ордец, Кутицкий, Моро, Захарян, Сулаквелидзе, Жуковский, Грулев, Смолов.

«Динамо» (второй тайм): Будачев, Варела, Плиев, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев, Мазурин, Шиманьски, Фомин, Тюкавин, Гладышев.