Хватит «кусать» Катю!

В среду вечером сидел в одной из популярных футбольных комнат в клабхаусе (да-да, он ещё жив, оказывается!), ждал своей очереди выступить против тонн звучащего бреда, а параллельно переписывался в вотсаппе с нашей чемпионкой и депутатом (слово «депутатка» никак не могу включить в свой лексикон, уж извините) Светланой Журовой.

Я искренне считаю, что Светлана оказалась единственной, кто высказался по делу. И ролик шутливый, и реакция на него неадекватная. Если бы это придумали турки – можно было бы еще пообижаться немного. Но умение посмеяться над самими собой, самоирония – разве это не то, что отличает рефлексирующего человека.

Как я понимаю, Катю Кирильчеву просто вынудили извиниться. Это наш новый тренд такой. Все за всё извиняются. Если говорить по существу, то - за что? Каждый турок не называет любую русскую женщину «Наташа»? Называет. Достаточно по любому турецкому рынку пройтись. Если кто-то видит в этом сексуальный подтекст, то начните тогда с себя спрашивать.

Во-первых, еще в 19 веке Николай Лесков писал в «Очарованном страннике», как главный герой жил в дальнем краю, где турки всех русских женщин называли Наташами, а рожденных ими мальчиков – Кольками. Так что все, кто вам рассказывает о том, что словечко прикрепилось, когда,начиная с 90-х доступные женщины часто стали позволять себе секс-туры в Турцию и именно оттого и пошло это «Наташа» - это неучи, не знающие культуры и истории.

А во-вторых, я считаю это совершенно нормальным, когда молодой мужчина считает идеальным знакомством с чужой культурой сожительство с ее женщинами. Да и не обязательно молодой – помню хорошо, когда организаторы Львовской книжной ярмарки в шоке изучали райдер Паоло Коэльо: самая дорогая местная элитная проститутка за счет приглашающей стороны на всю неделю форума. И ведь обеспечили! Писатель знакомился через нее с бытом и культурой уникальной территории.

Катя Кирильчева поступила грамотно. Ни один из ее начальников почему-то не счет нужным извиниться – она все взяла на себя. А по рынку уже распространяются слухи. То Антона Фетисова сватают на место Сергея Аксёнова (но это вряд ли – тот непотопляем), то Нобеля Арустамяна на место Кати. Последнее совсем нереально, хотя прошлой осенью, когда остался без работы, Нобель получал предложения и от РФС, и от РПЛ, и от «Ростова», и от ЦСКА. Но пойти сейчас в клубное СМИ – совсем уж обрезать себе крылья.

Возвращаясь к теме… Наверное, хватит уже ханжества! Все хотят быть святее папы римского. Блогеры, которые пишут о спорте, то есть о чём-то наднациональном, в хорошем смысле слова - космополитичном, начинают рассуждать про какую-то национальную идентичность, культурные коды. Вы ничего не перепутали? Отнеситесь к иронией. Не смешно – отойдите в сторону. Поверьте, мне тоже не смешно. И я сам увольнял людей за факапы в твиттере и в эфире. И я согласен, что любой пиарщик должен тестировать любую свою находку на предмет токсичности. Но всё это не даёт повод, чтобы сбиваться в стаю и клевать тех, кто дал вам же сегодня минутный повод для хайпа.