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Жота заменил и Мане, и Салаха. «Ливерпуль» победил «Арсенал» и вышел в финал Кубка лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка лиги «Ливерпуль» на «Эмирейтс» уверенно обыграл «Арсенал» - 2:0. Жота оформил дубль с передач Трента.
Жота заменил и Мане, и Салаха. «Ливерпуль» победил «Арсенал» и вышел в финал Кубка лиги
21 января 2022 00:40
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Ливерпуль»

РОКИРОВКА В ПОЛЬЗУ «КАНОНИРОВ»

Многострадальный матч «Арсенал» - «Ливерпуль» наконец состоялся. Он должен был быть первым в этом пролуфинальном противостоянии еще в начале января, но был перенесен из-за коронавируса. Лондонцам это пошло на руку. Мало того, что решающий матч им довелось играть на своем поле, так еще и в выходные они отбились от проведения встречи с «Тоттенхэмом», чем сильно разозлили «шпор».

В первой игре «канониры» остались в меньшинстве уже в середине первого тайма из-за удаления Гранита Джаки, почти все оставшееся время отбивались и все-таки сумели устоять. А на «Эмирейтс» вышли почти в оптимальном составе. Не было только дисквалифицированного швейцарца да уехавшего на Кубок Африки Пьера-Эмерика Обамеянга, но он давно уже погоду не делает.

Пожалуй, не идеальность составов была сконцентрирована в центре поля, где у хозяев вышел 23-летний Альберт-Мбойо Локонга, а у гостей – Кертис Джонс при оставшемся в запасе Джеймсе Милнере. Так что можно было ожидать ошибок команд в середине. Так оно и получилось, но только в исполнении одной команды – «Арсенала».

Отметим, что Юргену Клоппу пришлось выставить на позиции Мохамеда Салаха 17-летнего Кейда Гордона, дебютировавшего в премьер-лиге в выходные восемью минутами против «Брентфорда». Во втором тайме он упустил возможность завершить игру, из убойной позиции пробив над перекладиной. А ворота защищал Кивин Келлехер.

ЛЮБИМЫЙ КЛИЕНТ КЛОППА

Начало встречи наверняка напугало болельщиков мерсисайдцев. Их любимцы вчистую проигрывали середину поля, а Келлехер выручил партнеров после классного удара под перекладину от Александра Ляказетта со штрафного. Отдыхавшие неделю «канониры» вышли с сумасшедшим настроем смять соперника в первые 10-15 минут.

Клопп нервничал, но у него очень опытная и сплоченная команда. Первый же хороший выход в атаку завершился угловым, с которого Жоэль Матип забил из положения вне игры (рановато дернулся на скидку Фабиньо). Этот эпизод должен был отрезвить хозяев, но они правильных выводов не сделали, а красные (на сей раз они играли в желтых футболках) почувствовали вкус крови. Вскоре они убежали в контратаку, в завершающей стадии которой Диогу Жота оставил в дураках Токэхиро Томиясу, сместился в центр и пробил несильно, но хитро – в противоход Аарону Рэмсдейлу.

До перерыва подопечные Микеля Артеты так и не смогли прийти в себя. Неплохим получился лишь рывок Габриэля Мартинелли в штрафную, здорово убравшего на переступе Матипа, но Фабиньо в идеальном подкате снял угрозу. Прессинг гостей заставлял молодых даже не нервничать, а периодически впадать в истерику.

Как же все-таки комфортно «Ливерпуль» чувствует себя в этом противостоянии с приходом Клоппа – к стартовому свистку было 9 побед (теперь 10), 4 ничьих и всего 3 поражения. Артета уходил в раздевалку походкой генерала, у которого крысы съели всю провизию.

СВЯЗКА ТРЕНТ – ЖОТА

На старте второго тайма красно-белые вновь попробовали взвинтить темп и даже создали отличный момент – Александр Ляказетт убегал к воротам, но с висевшим на плечах Вирджилом ван Дейком не смог пробить ниже перекладины.

И все-таки хозяевам отчаянно не хватало вариантов в середине поля, за что в первую очередь должны нести ответственность Эмиль Смит-Роу и Мартин Эдегор. Мерсисайдцы регулярно загоняли соперника на фланги еще на его половине поля, откуда Томиясу и Киран Тирни вынуждены были действовать на удачу. Им ее не хватало, поэтому часто следовали потери. В какой-то момент раздраженный уже отсутствием предложений психанул даже Рамсдейл.

Вторую половину мерсисайдцы провели предельно сконцентрированно и на зависть синхронно в игре без мяча и все-таки забили второй мяч – Жота после классной диагонали Трента убежал один на один и мягко подсек мяч на выскочившим из ворот Рамсдейлом. Этот гол стал для «Ливерпуля» 45-м в 17 матчах против «Арсенала» под руководством Клоппа. Счет мог быть и крупнее – Гордон, как упоминалось выше, запорол свой момент, вышедший на замену Ибраима Конате попал в штангу, а Джордану Хендерсону не хватило хладнокровия на добивании (впрочем, возможно, он бил из офсайда).

«Ливерпуль» одержал абсолютно заслуженную победу и вышел в финал, где сыграет с «Челси». Нас ждет очередная дуэль немецких тренеров – Клопп против Томаса Тухеля. Если учесть преимущество «Ман Сити» в чемпионате, для одного из наставников это может быть единственный реальный шанс на трофей в текущем сезоне.

Кубок лиги
Полуфинал
Ответный матч

«Арсенал» - «Ливерпуль» - 0:2 (0:1)

Голы: Жота, 19 – 0:1. Жота, 77 – 0:2.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Локонга, Сака, Эдегор, Смит-Роу (Парти, 74), Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа, 74).

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Матип (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 75), Джонс, Гордон (Минамино, 63), Жота, Фирмино (Н. Уильямс, 84).

Предупреждения: Ляказетт, 44. Томиясу, 56. Конате, 63. Джонс, 82. Парти, 87. Минамино, 90+1.

Удаление: Парти, 90 (2 жк).

Судья: Аткинсон.

источник: «Советский спорт»
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