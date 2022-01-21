Сандро Шварц: Смолов абсолютно безболезненно влился в «Динамо»

- Мы серьезно подошли к матчу, сыграли очень интенсивно, забили очень красивые мячи. Я доволен результатом.

- А самой игрой в исполнении динамовцев довольны?

- Хочу отметить хороший старт этого года. Ребята здорово сыграли в обоих таймах, подошли к делу сконцентрированно и серьезно. Важно, что мы показали быстрый футбол.

- Сегодня было много дебютов. Федор Смолов сразу отметился дублем. Вы его как-то поздравили?

- Федор на протяжении всех десяти дней сборов очень усердно работал на тренировках. Он абсолютно безболезненно влился в наш коллектив. Мы рады, что Смолов смог дважды отличиться в матче.

- Отлично себя проявили и молодые футболисты, которые впервые поехали на сборы с главной командой. Как это прокомментируете?

- Да, они тоже прекрасно работали на протяжении всего сбора. Для них еще в новинку те нагрузки, которые мы даем на занятиях, но они правильно подходят к тренировочному процессу. Мы очень рады, что этим ребятам тоже удалось отличиться.

- Могли бы рассказать, почему на второй тайм с капитанской повязкой вышел Фабиан Бальбуэна?

- Он у нас находится в капитанском совете. Это очень опытный игрок и настоящий лидер, поэтому мы решили доверить ему капитанскую повязку в матче.

- На следующий день после матча завершится первый тренировочный сбор в Катаре. Какую оценку поставите своим подопечным за проделанную работу?

- В первую очередь стоит отметить, что ребята очень хорошо занимались в отпуске. Мы были довольны тем, в каком состоянии они вернулись из него. А что касается нашей работы, мы провели плодотворный сбор, занимались игрой в обороне, проводили тактические занятия. Считаю, что мы готовы к следующим шагам.