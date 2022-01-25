«Зенит» почти решил вопрос с заменой Азмуну, но в Петербург Юри Алберто прибудет только летом

20 МЛН ЗА 90% ПРАВ

После того, как руководство «Зенита» обиделось на Сердара Азмуна и решило сбагрить его в Леверкузен, не дожидаясь окончания сезона, клубу было необходимо ускорить переговоры с его потенциальным сменщиком.

В последние недели питерцы плотно общались с бразильским «Интернасьоналом» по кандидатуре 20-летнего форварда Юри Алберто и, судя по всему, дожали-таки все заинтересованные стороны. А их было несколько, поскольку клубу принадлежат только 75% прав на игрока, тогда как еще четверть прав в распоряжении «Сантоса», самого футболиста и его агента.

По многочисленным сообщениям СМИ, чемпионы России за 20 млн выкупят 90% прав, остальные 10% останутся у его нынешнего клуба. Однако есть нюанс. Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос в эфире Rádio Atlântida уточнил, что по договоренности с покупателем («Зенит» он не назвал) и семьей игрока тот останется в Бразилии «хотя бы на полгода».

О желании клуба оттянуть сроки трансфера говорилось и раньше, но позиция сине-бело-голубых ясна не была. Если верить Барселлосу (а в таких делах ко всем высказываниям стоит подходить с осторожностью), то «Зенит» все-таки не прочь подождать еще несколько месяцев, а это значит, что у Сергея Семака есть план на весеннюю часть сезона.

ДОИГРЫВАТЬ С АЗМУНОМ ИЛИ БЕЗ?

В принципе, тут варианта всего два – с Азмуном и без него. Каждый несет в себе риски, но имеет и плюсы.

Конечно, иранец классный игрок и может помочь «Зениту» весной, особенно в Лиге Европы, где уже через три недели (17 февраля) играть с «Бетисом». С другой стороны, его мотивация и вообще настроение после нервной реакции клуба (но оправданной – пишут, что он все-таки подхватил коронавирус) на его отъезд в другой отель для подписания контракта с «Байером» под большим вопросом. Велика вероятность, что как минимум подсознательно ближе к финишу сезона он захочет себя поберечь, чтобы не получить травму перед переездом в бундеслигу. А платить по 250 тысяч в месяц игроку на чемоданах так себе бизнес-стратегия.

С другой стороны, неясно, насколько быстро вольется в команду Иван Сергеев, а от этого напрямую зависят перспективы не только в Лиге Европы (в конце концов, на победу в турнире все равно никто всерьез не рассчитывает), но и в РПЛ, где отрыв от «Динамо» составляет всего пару очков. Конечно, в России преимущество питерцев в классе по-прежнему не будет вызывать сомнений, тем не менее, можно ли назвать этот риск оправданным?

ГДЕ СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР?

Зимой 2019-го зенитовцы круто укреплялись для победы в чемпионской гонке (Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Азмун), а теперь, получится, потеряют один из ценных кадров. Кроме того, неясно, где продолжит судьбу и украинский защитник. Его агент на днях заявил, что клуб с берегов Невы не сделал предложения по контракту, поэтому летом, вероятно, Ракицкий уйдет в другую команду. А значит, и его настрой, при всем уважении к его профессионализму, будет не на максимуме.

Самое неприятное в том, что питерцы сами поставили себя в неудобное положение. После отъезда Хавьера Рибалты в клубе так и не наняли нового спортивного директора, и его обязанности разделяют несколько человек, в том числе гендиректор Александр Медведев.

В немалой степени этим и объясняется тот факт, что клуб затянул с продлением соглашений с рядом игроков. По Ракицкому, Станиславу Крицюку, Михаилу Кержакову, Магомеду Оздоеву, Александру Ерохину, Алексею Сутормину и Артему Дзюбе до сих пор не определились, то есть они могут подписать контракт с любой командой в любую секунду. А с Азмуном не смогли решить вопрос прошлым летом. Если уж он железно уходит, логично было продать его, пока есть возможность на этом неплохо заработать. Впрочем, на этом обжигаются не только в России. «Барселона», например, тоже ломает голову, что делать с Усманом Дембеле.

РЕКОРДСМЕН «САНТОСА», ШЕСТОЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНЕЦ «ЗЕНИТА»

Возвращаясь к Алберто, отметим, что он воспитанник славного «Сантоса», подарившего нам многих ярких звезд, в том числе Неймара. В юношеской команде U17 Юри побил рекорд результативности за сезон, принадлежавший Диего (32 гола против 31), а в большом футболе дебютировал в возрасте 16 лет. В родной команде он не чувствовал доверия тренера и по истечении контракта перебрался в «Интернасьонал», где в 19 стал игроком основы – 23 матча и 9 голов. В марте ему исполнится 21.

Алберто обладает хорошим дриблингом и высокой скоростью, благодаря чему может сыграть не только в центре нападения, но и на краю. Отлично бьет с обеих ног. Давно привлек внимание скаутов ведущих клубов Европы и занял 21 место в рейтинге FourFourTwo лучших молодых игроков 2022 года – между Харви Эллиоттом («Ливерпуль») и Орельеном Тчуамени («Монако»).

Алберто станет пятым бразильцем в составе «Зенита» после Дугласа Сантоса, Малкома, Клаудиньо и Вендела и шестым южноамериканцем (есть еще колумбиец Барриос).

АЛБЕРТО ВОЙДЕТ В ТОП-5 САМЫХ ДОРОГИХ ТРАНСФЕРОВ

Transfermarkt оценивает Алберто в 12 млн. Если «Зенит» выложит за него 20 млн, форвард войдет в топ-5 самых дорогих новичков клуба. Сейчас этот рейтинг выглядит следующим образом:

1. Малком (Бразилия) – 40 млн («Барселона»)

2. Халк (Бразилия) – 37 млн («Порту»)

3-4. Аксель Витсель (Бельгия) – 20 млн («Бенфика»)

3-4. Эсекиэль Гарай (Аргентина) – 20 млн («Порту»)

5. Бруну Алвеш (Бразилия) – 18 млн («Порту»)

Нетрудно заметить, что «Зенит» самые большие сумму платит за южноамериканцев (4 из 5), а точнее даже – бразильцев (3 из 5). Транши всегда осуществляются на Пиренейский полуостров – 4 Португалию (по два в «Бенфику» и «Порту») и 1 в Испанию («Барселона»). До сих пор крупнейший трансфер из Южной Америки принадлежал Барриосу – 12 млн отошли «Бока Хуниорс».

Отметим также, что отбить вложения питерцам удалось только в случае с Халком и Витселем, когда было открыто окно в стремительно, но ненадолго разбогатевший чемпионат Китая. Малком по-прежнему в команде, а защитники Гарай и Алвеш впоследствии уходили бесплатно.