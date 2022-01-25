«Зенит» приобрел Адамова, а «Спартак» – нападающего «Сатурна». Обзор трансферов РПЛ

«ЗЕНИТ»: ПОДПИСАЛИ АДАМОВА И ДОГОВОРИЛИСЬ ПО АЛБЕРТО

Пришел: Сергеев («Крылья Советов»), Адамов («Урал»)

Ушел: Маммана («Ривер Плейт»)

«Зенит» подписал контракт с защитником «Урала» Арсеном Адамовым. По сведениям transfermarkt, питерцы заплатили за переход 5 млн евро, во что верится с трудом, если учесть, что куда более раскрученный Иван Сергеев стоил всего 2,2 млн. Контракт рассчитан до лета 2026 года и вступит в силу сразу после медобследования. Дедушка защитника Хайдар Алханов рассказал о том, что «Арсен был одной в “Локо”, но клубы не смогли договориться между собой», а сам футболист с самого начала настаивал на переходе в «Зенит».

По новой традиции расскажем о ходе переговоров 😃 pic.twitter.com/m9joqVGDmj — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022

Также чемпион России вскоре может объявить о достижении договоренности с 20-летним нападающим «Интернасьонала» Юри Алберто. По сведениям СМИ, стороны уже достигли договоренности – 20 млн за 90% прав на игрока. До конца января он должен пройти медосмотр, однако бразильский клуб намерен сохранить его до лета.

Алберто должен заменить в «Зените» Сердара Азмуна, подписавшего контракт с «Байером». Соглашение вступит в силу только по завершении сезона, но питерцы намерены уже сейчас согласовать с немцами стоимость зимнего трансфера. По разной информации, сине-бело-голубые требуют за игрока от 5 млн до 10 млн, но если первую сумму «аспириновые» нехотя готовы выделить, от платить в два раза больше отказываются категорически. Все-таки через несколько месяцев игрок и так окажется в их распоряжении.

Помимо Азмуна покинуть летом Петербург может и другой футболист, пришедший зимой 2019-го, – Ярослав Ракицкий. По утверждению его агента Максима Дудченко, «Зенит» не предлагал продлить контракт, но в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. «Скорее всего, это будет не «Зенит», - добавил представитель игрока.

«СОЧИ»: ВЗЯЛИ У «СПАРТАКА» МЕЛКАДЗЕ

Пришли: Варданян (из аренды, «Пюник»), Дркушич («Браво»), Мелкадзе («Спартак»)

Ушли: Маммана (из аренды, «Зенит» - «Ривер Плейт»), Дуганджич («ЧФР Клуж»)

Сочинцы укрепили оборону после ухода Марко Дуганджича. Ему на замену пришел Ванья Дркушич из словенского «Браво», занимающего четвертое место в текущем сезоне. Трансфер 22-летнего игрока обошелся около 120 тысяч евро. Он выступал за все юношеские и молодежную команды Словении, начиная с U17. В «Сочи» будет играть под третьим номером.

Ваня Дркушич стал игроком «Сочи» ✍️



22-летний защитник в результате сделки с клубом «Браво» продолжит карьеру в нашей команде.



В текущем сезоне футболист забил два гола в 21 матче. Также игрок выступал за сборную Словении различных возрастов.



Добро пожаловать в Сочи! ⚪️🔵 pic.twitter.com/EHNfMSewwU — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 24, 2022

Также состав команды пополнил воспитанник «Спартака» Георгий Мелкадзе, выбравший девятый номер. Красно-белые заработали на переходе игрока, чей контракт истекал летом, 170 тысяч.

Георгий Мелкадзе — в «Сочи»! ⚪️🔵



В результате сделки со «Спартаком» 24-летний нападающий продолжит карьеру в нашем клубе.



В РПЛ футболист также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат» и вызывался в расположение молодёжной сборной России.



Добро пожаловать, Георгий! 🤝 pic.twitter.com/Pza8l4tuxG — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 25, 2022

ЦСКА: ХОТЯТ ВЗЯТЬ ДЕСПОТОВИЧА, А ОТДАТЬ – ФУКСА И БОХИНЕНА

Пришел: Медина («Нью-Йорк Сити»), Языджи («Лилль»)

Ушли: Бистрович (в аренду, «Карагюмрюк»), Гогуа

Армейцы продолжают сбрасывать легионерский балласт. Вслед за Седриком Гогуа и Кристияном Бистровичем зимой могут сменить прописку Бруно Фукс и Эмиль Бохинен. Бразилец недоволен отсутствием игровой практики и хочет вернуться на родину. Его агенты уже пытаются пристроить его во «Фламенго», где он может стать партнером экс-армейца Витиньо, но окончательное решение будет зависеть от нового тренера Пауло Соузы, пару недель назад сбежавшего в Латинскую Америку из сборной Польши. Интерес к Фуксу проявляет и «Днепр».

Бохинен же готов уехать в аренду в «Салернитану». Ее стоимость составит 250 тысяч, а право полноценного выкупа подразумевает еще один транш в размере 3,5 млн.

В то же время переехать в Москву может нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, отправленный Леонидом Слуцким в дубль. По слухам, за отказ работать с его агентом. Также на игрока претендуют «Ахмат», некоторые клубы Турции и «Црвена Звезда», воспитанником которой он является. Примечательно, что сербы видят в нем замену Марко Лазетичу, которого связывали с «Зенитом», но тот все же выбрал «Милан». Предполагается, что ЦСКА готов предложить вдвое больше конкурента из Сербии.

Также стала известна стоимость аренды Юсуфа Языджи. Она составит 350 тысяч евро, о чем рассказал агент игрока Адем Чебечи. Пункт выкупа, как и сообщалось раньше, предусматривает выплату в размере 12 млн.

«ЛОКОМОТИВ»: ИЗМЕНЕНИЯ В НАПАДЕНИИ

Пришел: Мампасси («Шахтер» Донецк), Кухта («Славия»), Изидор («Монако»)

Ушел: Смолов («Динамо»), Мурило («Палейрас»), Сильянов (в аренду, «Ростов»), Лисакович («Рубин»), Зе Луиш

Томас Цорн продолжает революцию в линии нападения. Помимо Федора Смолова и Зе Луиша ушел и Виталий Лисакович, подписавший контракт с «Рубином» до лета 2025 года. Трансфер оценивается в 1 млн.

Виталий Лисакович – игрок «Рубина»! 🦊



Контракт с 23-летним нападающим подписан на 3,5 года ✍🏻



Подробнее: https://t.co/Wk8wFijRUD pic.twitter.com/ReoO2Lzufx — «Рубин» Казань (@fcrk) January 21, 2022

Их заменят Ян Кухта и Вильсон Изидор. Последний приехал из «Монако» за 3,5 млн. Контракт рассчитан до 2026 года. Он будет выступать под номером 19. Железнодорожники выиграли конкуренцию за него у «Анже».

«Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Исидор поверил в наш проект», - заявил Цорн.

«АХМАТ»: ОТПУСТИЛИ РАВАНЕЛЛИ

Пришли: Мбенг (из аренды, «Динамо» Минск), Умаев (из аренды, «Шахтер» Караганда)

Ушли: —

Вернувшийся из аренды в «Шапекоэнсе» Раванелли окончательно покинул команду на безвозмездной основе. Он продолжит карьеру в «Сан Бернардо», однако грозненцам принадлежит 70% от стоимости последующего трансфера.

Полузащитник Раванелли продолжит карьеру в бразильском клубе «Сао Бернардо». Футболист заключил с соотечественниками полноценный контракт. При этом «Ахмат» сохранит за собой 70% от стоимости последующего трансфера.



Желаем Раванелли удачи и успехов! pic.twitter.com/skqKddmxtf — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2022

«СПАРТАК»: ПЛЮС ПРУЦЕВ, МИНУС ХЕНДРИКС?

Пришли: Николсон («Шарлеруа»), Хлусевич («Арсенал»), Классен («Тироль»), Свинов («Факел»), Пруцев («Крылья Советов»)

Ушел: Ломовицкий («Рубин»), Ещенко (завершение карьеры), Мелкадзе («Сочи»)

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев прошел короткий просмотр и подписал контракт с красно-белыми до 2026 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн. Примечательно, что в Москве воссединится с Наилем Умяровым, с которым вместе играл в середине поля за «Чертаново».

Официально: Данил Пруцев – игрок «Спартака» 🔴⚪️



21-летний полузащитник «Крыльев» и молодёжной сборной России подписал контракт с нашим клубом до 2026-го года! ✅



Удачи, Данил! 💪 pic.twitter.com/sAiKCM91V1 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2022

«Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт. Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч… Первое знакомство с ним произвело на меня прекрасное впечатление: это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты», - приводит слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани «СЭ».

С приходом нового полузащитника еще меньше шансов заиграть стало у голландца Йоррита Хендрикса. Скорее всего, его новым клубом станет «Фейенорд», технический директор которого Фрэнк Арнесен подтвердил факт ведения переговоров. Если стороны договорятся, Хендрикс уедет в аренду на полтора года.

Также красно-белые расстались с двумя воспитанниками. О Мелкадзе было сказано выше, а из второй команды сменил прописку Степан Мельников, подписавший контракт с «Ростовом» на 4,5 года. Пополнил дубль 20-летний нападающий «Сатурна» Артур Максимчук (соглашение до лета 2025-го).

Спасибо за годы в «Спартаке» и удачи в «Сочи», Георгий! ✊ pic.twitter.com/Z8pufaMOLz — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 25, 2022

«УФА»: КОЛУМБИЙСКИЙ НОВИЧОК ИЗ СЕРБИИ

Пришли: Чичкан (БАТЭ), Емельянов («Нефтехимик»), Ортис («Пролетер Нови-Сад»)

Ушли: —

21-летний колумбийский нападающий Дилан Ортис приехал в аренду из сербского клуба «Пролетер Нови-Сад». В текущем сезоне на его счету два гола в 20 матчах.

«ХИМКИ»: ВЗЯЛИ ЗАЩИТНИКА, ОТБЫВШЕГО ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ ЗА ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ

Пришел: Мамаев («Ростов»), Главчич («Славен Белупо»), Жирков, Волков (БАТЭ)

Ушел: Боженов (из аренды, «Ростов»)

Химчане арендовали до конца сезона с правом выкупа защитника БАТЭ Захара Волкова. Примечательно, что в 2020 году он был дисквалифицирован на два года Белорусской федерацией футбола за участие в договорном матче, но в сентябре 2021-го дисквалификация была приостановлена.

Футбольные клубы «Химки» и белорусский БАТЭ договорились об аренде защитника Захара Волкова. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа.



Добро пожаловать, Захар! 🤝



▶️ https://t.co/oBinGpa2Rs pic.twitter.com/zqJqqSD7mf — ФК «Химки» (@fc_khimki) January 20, 2022

«Мы следили за ним, когда «Химки» еще выступали в Футбольной национальной лиге, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Беларуси и был для нас — команды ФНЛ — не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу.

Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ. Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал.

Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут», - приводит слова спортивного директора «Химок» Дмитрия Ульянова Sport24.