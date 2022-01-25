«Зенит» приобрел Адамова, а «Спартак» – нападающего «Сатурна». Обзор трансферов РПЛ

«ЗЕНИТ»: ПОДПИСАЛИ АДАМОВА И ДОГОВОРИЛИСЬ ПО АЛБЕРТО
Пришел: Сергеев («Крылья Советов»), Адамов («Урал»)
Ушел: Маммана («Ривер Плейт»)
«Зенит» подписал контракт с защитником «Урала» Арсеном Адамовым. По сведениям transfermarkt, питерцы заплатили за переход 5 млн евро, во что верится с трудом, если учесть, что куда более раскрученный Иван Сергеев стоил всего 2,2 млн. Контракт рассчитан до лета 2026 года и вступит в силу сразу после медобследования. Дедушка защитника Хайдар Алханов рассказал о том, что «Арсен был одной в “Локо”, но клубы не смогли договориться между собой», а сам футболист с самого начала настаивал на переходе в «Зенит».
По новой традиции расскажем о ходе переговоров 😃 pic.twitter.com/m9joqVGDmj— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 25, 2022
Также чемпион России вскоре может объявить о достижении договоренности с 20-летним нападающим «Интернасьонала» Юри Алберто. По сведениям СМИ, стороны уже достигли договоренности – 20 млн за 90% прав на игрока. До конца января он должен пройти медосмотр, однако бразильский клуб намерен сохранить его до лета.
Алберто должен заменить в «Зените» Сердара Азмуна, подписавшего контракт с «Байером». Соглашение вступит в силу только по завершении сезона, но питерцы намерены уже сейчас согласовать с немцами стоимость зимнего трансфера. По разной информации, сине-бело-голубые требуют за игрока от 5 млн до 10 млн, но если первую сумму «аспириновые» нехотя готовы выделить, от платить в два раза больше отказываются категорически. Все-таки через несколько месяцев игрок и так окажется в их распоряжении.
Помимо Азмуна покинуть летом Петербург может и другой футболист, пришедший зимой 2019-го, – Ярослав Ракицкий. По утверждению его агента Максима Дудченко, «Зенит» не предлагал продлить контракт, но в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. «Скорее всего, это будет не «Зенит», - добавил представитель игрока.
«СОЧИ»: ВЗЯЛИ У «СПАРТАКА» МЕЛКАДЗЕ
Пришли: Варданян (из аренды, «Пюник»), Дркушич («Браво»), Мелкадзе («Спартак»)
Ушли: Маммана (из аренды, «Зенит» - «Ривер Плейт»), Дуганджич («ЧФР Клуж»)
Сочинцы укрепили оборону после ухода Марко Дуганджича. Ему на замену пришел Ванья Дркушич из словенского «Браво», занимающего четвертое место в текущем сезоне. Трансфер 22-летнего игрока обошелся около 120 тысяч евро. Он выступал за все юношеские и молодежную команды Словении, начиная с U17. В «Сочи» будет играть под третьим номером.
Ваня Дркушич стал игроком «Сочи» ✍️— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 24, 2022
22-летний защитник в результате сделки с клубом «Браво» продолжит карьеру в нашей команде.
В текущем сезоне футболист забил два гола в 21 матче. Также игрок выступал за сборную Словении различных возрастов.
Добро пожаловать в Сочи! ⚪️🔵 pic.twitter.com/EHNfMSewwU
Также состав команды пополнил воспитанник «Спартака» Георгий Мелкадзе, выбравший девятый номер. Красно-белые заработали на переходе игрока, чей контракт истекал летом, 170 тысяч.
Георгий Мелкадзе — в «Сочи»! ⚪️🔵— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 25, 2022
В результате сделки со «Спартаком» 24-летний нападающий продолжит карьеру в нашем клубе.
В РПЛ футболист также выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат» и вызывался в расположение молодёжной сборной России.
Добро пожаловать, Георгий! 🤝 pic.twitter.com/Pza8l4tuxG
ЦСКА: ХОТЯТ ВЗЯТЬ ДЕСПОТОВИЧА, А ОТДАТЬ – ФУКСА И БОХИНЕНА
Пришел: Медина («Нью-Йорк Сити»), Языджи («Лилль»)
Ушли: Бистрович (в аренду, «Карагюмрюк»), Гогуа
Армейцы продолжают сбрасывать легионерский балласт. Вслед за Седриком Гогуа и Кристияном Бистровичем зимой могут сменить прописку Бруно Фукс и Эмиль Бохинен. Бразилец недоволен отсутствием игровой практики и хочет вернуться на родину. Его агенты уже пытаются пристроить его во «Фламенго», где он может стать партнером экс-армейца Витиньо, но окончательное решение будет зависеть от нового тренера Пауло Соузы, пару недель назад сбежавшего в Латинскую Америку из сборной Польши. Интерес к Фуксу проявляет и «Днепр».
Бохинен же готов уехать в аренду в «Салернитану». Ее стоимость составит 250 тысяч, а право полноценного выкупа подразумевает еще один транш в размере 3,5 млн.
В то же время переехать в Москву может нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, отправленный Леонидом Слуцким в дубль. По слухам, за отказ работать с его агентом. Также на игрока претендуют «Ахмат», некоторые клубы Турции и «Црвена Звезда», воспитанником которой он является. Примечательно, что сербы видят в нем замену Марко Лазетичу, которого связывали с «Зенитом», но тот все же выбрал «Милан». Предполагается, что ЦСКА готов предложить вдвое больше конкурента из Сербии.
Также стала известна стоимость аренды Юсуфа Языджи. Она составит 350 тысяч евро, о чем рассказал агент игрока Адем Чебечи. Пункт выкупа, как и сообщалось раньше, предусматривает выплату в размере 12 млн.
🇹🇷✍🔴🔵 Юсуф Языджи перешел в #ЦСКА из французского @losclive на правах аренды с правом выкупа— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022
Hoş geldin, @yaziciyusuf97! https://t.co/8dB3rI5Idz pic.twitter.com/Z9mO0Lbobv
«ЛОКОМОТИВ»: ИЗМЕНЕНИЯ В НАПАДЕНИИ
Пришел: Мампасси («Шахтер» Донецк), Кухта («Славия»), Изидор («Монако»)
Ушел: Смолов («Динамо»), Мурило («Палейрас»), Сильянов (в аренду, «Ростов»), Лисакович («Рубин»), Зе Луиш
Томас Цорн продолжает революцию в линии нападения. Помимо Федора Смолова и Зе Луиша ушел и Виталий Лисакович, подписавший контракт с «Рубином» до лета 2025 года. Трансфер оценивается в 1 млн.
Виталий Лисакович – игрок «Рубина»! 🦊— «Рубин» Казань (@fcrk) January 21, 2022
Контракт с 23-летним нападающим подписан на 3,5 года ✍🏻
Подробнее: https://t.co/Wk8wFijRUD pic.twitter.com/ReoO2Lzufx
Их заменят Ян Кухта и Вильсон Изидор. Последний приехал из «Монако» за 3,5 млн. Контракт рассчитан до 2026 года. Он будет выступать под номером 19. Железнодорожники выиграли конкуренцию за него у «Анже».
№ 1️⃣9️⃣ 😎#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/tUra6bB4fT— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 23, 2022
«Было нелегко уговорить Изидора на переход в «Локомотив». Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Исидор поверил в наш проект», - заявил Цорн.
«АХМАТ»: ОТПУСТИЛИ РАВАНЕЛЛИ
Пришли: Мбенг (из аренды, «Динамо» Минск), Умаев (из аренды, «Шахтер» Караганда)
Ушли: —
Вернувшийся из аренды в «Шапекоэнсе» Раванелли окончательно покинул команду на безвозмездной основе. Он продолжит карьеру в «Сан Бернардо», однако грозненцам принадлежит 70% от стоимости последующего трансфера.
Полузащитник Раванелли продолжит карьеру в бразильском клубе «Сао Бернардо». Футболист заключил с соотечественниками полноценный контракт. При этом «Ахмат» сохранит за собой 70% от стоимости последующего трансфера.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 20, 2022
Желаем Раванелли удачи и успехов! pic.twitter.com/skqKddmxtf
«СПАРТАК»: ПЛЮС ПРУЦЕВ, МИНУС ХЕНДРИКС?
Пришли: Николсон («Шарлеруа»), Хлусевич («Арсенал»), Классен («Тироль»), Свинов («Факел»), Пруцев («Крылья Советов»)
Ушел: Ломовицкий («Рубин»), Ещенко (завершение карьеры), Мелкадзе («Сочи»)
Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев прошел короткий просмотр и подписал контракт с красно-белыми до 2026 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн. Примечательно, что в Москве воссединится с Наилем Умяровым, с которым вместе играл в середине поля за «Чертаново».
Официально: Данил Пруцев – игрок «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 21, 2022
21-летний полузащитник «Крыльев» и молодёжной сборной России подписал контракт с нашим клубом до 2026-го года! ✅
Удачи, Данил! 💪 pic.twitter.com/sAiKCM91V1
«Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев. Он молод, но уже приобрел значительный опыт. Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч… Первое знакомство с ним произвело на меня прекрасное впечатление: это умный парень, который уже знает, как важно много работать. Надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты», - приводит слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани «СЭ».
С приходом нового полузащитника еще меньше шансов заиграть стало у голландца Йоррита Хендрикса. Скорее всего, его новым клубом станет «Фейенорд», технический директор которого Фрэнк Арнесен подтвердил факт ведения переговоров. Если стороны договорятся, Хендрикс уедет в аренду на полтора года.
Также красно-белые расстались с двумя воспитанниками. О Мелкадзе было сказано выше, а из второй команды сменил прописку Степан Мельников, подписавший контракт с «Ростовом» на 4,5 года. Пополнил дубль 20-летний нападающий «Сатурна» Артур Максимчук (соглашение до лета 2025-го).
Спасибо за годы в «Спартаке» и удачи в «Сочи», Георгий! ✊ pic.twitter.com/Z8pufaMOLz— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 25, 2022
«УФА»: КОЛУМБИЙСКИЙ НОВИЧОК ИЗ СЕРБИИ
Пришли: Чичкан (БАТЭ), Емельянов («Нефтехимик»), Ортис («Пролетер Нови-Сад»)
Ушли: —
21-летний колумбийский нападающий Дилан Ортис приехал в аренду из сербского клуба «Пролетер Нови-Сад». В текущем сезоне на его счету два гола в 20 матчах.
🔥 Дилан Ортис – игрок ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) January 21, 2022
Добро пожаловать, Дилан! 💜
➡️ https://t.co/eAx4Wm9AlR pic.twitter.com/d4rKyDEfzr
«ХИМКИ»: ВЗЯЛИ ЗАЩИТНИКА, ОТБЫВШЕГО ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ ЗА ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ
Пришел: Мамаев («Ростов»), Главчич («Славен Белупо»), Жирков, Волков (БАТЭ)
Ушел: Боженов (из аренды, «Ростов»)
Химчане арендовали до конца сезона с правом выкупа защитника БАТЭ Захара Волкова. Примечательно, что в 2020 году он был дисквалифицирован на два года Белорусской федерацией футбола за участие в договорном матче, но в сентябре 2021-го дисквалификация была приостановлена.
Футбольные клубы «Химки» и белорусский БАТЭ договорились об аренде защитника Захара Волкова. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа.— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 20, 2022
Добро пожаловать, Захар! 🤝
▶️ https://t.co/oBinGpa2Rs pic.twitter.com/zqJqqSD7mf
«Мы следили за ним, когда «Химки» еще выступали в Футбольной национальной лиге, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Беларуси и был для нас — команды ФНЛ — не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу.
Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ. Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал.
Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут», - приводит слова спортивного директора «Химок» Дмитрия Ульянова Sport24.