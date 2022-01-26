Клаудиньо: Самое большое впечатление на меня произвел Лукаку, его невозможно остановить

- Вы сыграли в «Зените» четыре месяца, в трех из которых болельщики признали вас лучшим игроком. Могли представить такое, когда ехали в команду?

- Нет, не мог. Я надеялся, что мне удастся как можно скорее влиться и начать приносить пользу команде своими действиями на поле, но реальность превзошла ожидания.

- Какая из трех этих наград вызвала наибольшие эмоции?

- Первая. Было приятно получить ее спустя всего лишь полтора месяца после перехода. Она показала, что я на правильном пути.

- За счет чего Ваша адаптация прошла так быстро?

- Важно, что меня тепло приняла команда. Я сразу почувствовал себя своим, будто приехал домой. И, конечно, благодаря бразильцам «Зенита», которые уже достаточно освоились в России.

- Со стороны показалось, что этот процесс был очень легким. И все же, что было самым сложным?

- Языковой барьер, который я чувствовал в самом начале. После Бразилии, где этого барьера нет, оказаться в России и слышать вокруг незнакомую речь - не самая простая история. Но в скором времени все пошло на лад: немного английского, испанского, пара русских слов, и все друг друга поняли. Еще, конечно, климат. Когда в ноябре-декабре стало серьезно холодать, и выпал снег, который я никогда в жизни не видел, все это было очень непривычно для меня. Но ничего, к этому я тоже уже привык.

- Для Вас в новинку тренироваться и играть на холоде. Тем не менее, приличная минусовая температура не помешала Вам в матче против «Динамо».

- Когда вышел на разминку, понял, что это самый сильный мороз в моей жизни, просто невообразимый дубак. Но уже минут через пять после стартового свистка перестал чувствовать его, полностью захватило происходящее на поле. Я был бы счастлив, если бы мы победили в той игре, но в итоге случилась ничья. Еще я не реализовал пенальти. Конечно, забитый после этого мяч немного поднял настроение, и я постарался максимально помочь команде. Так что можно сказать, наверное, что и к российским холодам я уже более-менее адаптировался.

- Вы отметили сложности, связанные с языковым барьером, но на тренировках и в матчах мы видим, что Вы все чаще используете в речи русские слова. Кто Вас им учит?

- Что-то я сам слышу и запоминаю, что-то прошу перевести мне Виллиама или Дугласа, который хорошо научился говорить по-русски. Спрашиваю, что это значит, как произносится, повторяю про себя, а когда сам несколько раз использую эти слова и фразы в разговоре, они уже не забываются.

- Насколько это облегчает взаимодействие с партнерами?

- Футбольный язык универсален, но мне нравится чувствовать, что я могу понятным образом выразить какие-то свои эмоции. Например, если кто-то сделал на поле что-то выдающееся, показал класс, и я хочу похвалить его, то говорю ему: «Молодец, хорош!». Плюс какой-то подсказ по-русски — «ближе, быстрее, пас, давай, вперед, назад» - никогда не бывает лишним.

- Это первые Ваши сборы за пределами Бразилии. Как ощущения?

- Очень крутые. Новый опыт для меня. Я никогда до этого не был в Дубае. Такие моменты навсегда остаются в памяти. Рад проживать этот опыт и особенно рад, что вновь тренируюсь с командой. Мы качественно работаем, чтобы вернуться еще сильнее и показать лучшее, на что способны.

- Как бы в целом Вы оценили эти первые полгода в России?

- Если говорить про себя, то я не ожидал, что так быстро почувствую себя в «Зените» как дома. Думал, адаптация затянется, ведь я никогда прежде не играл за пределами Бразилии. Потому я так рад, что все случилось иначе. Для меня это были шесть месяцев счастья, за которые я многому научился.

Если говорить про «Зенит» в целом - мы хорошо провели первую половину сезона и ушли на зимнюю паузу лидерами чемпионата. Надеюсь, продолжим весной в том же духе.

- Осенью Вы впервые в жизни сыграли в Лиге чемпионов. Ваши впечатления?

- Это была моя мечта, и я был счастлив исполнить ее. А день, когда забил свой первый мяч в Лиге чемпионов, и вовсе можно назвать одним из лучших в жизни. У нас была тяжелая группа, и ни один матч я не могу назвать легким. На мой взгляд, мы достойно провели встречи с «Челси» на выезде и дома, здорово смотрелись в первом матче с «Ювентусом», который, к большому сожалению, проиграли. Да, в Турине у нас ничего не вышло, но на «Газпром Арене» мы точно заслужили очки. Я был рад противостоять на поле футболистам мирового уровня. Самое большое впечатление на меня произвел Ромелу Лукаку. При его габаритах и силе у него невероятная скорость, невозможно его остановить. Просто топ.

- Впереди у «Зенита» плей-офф Лиги Европы, встреча с испанским «Бетисом». Что думаете о сопернике?

- На этой стадии турнира не осталось легких команд. Тем более, «Бетис» идет среди лидеров Ла Лиги, показывает уверенный футбол. Мы настроены подняться в Лиге Европы максимально высоко. Для этого нужно побеждать. Так что будем готовиться как следует, чтобы отдать все силы на поле и выйти в следующий раунд.

- Какие задачи на вторую половину сезона?

- Я приехал в Петербург, чтобы помогать клубу завоевывать трофеи, и буду работать с удвоенной силой, чтобы на финише все мы - игроки и болельщики - были счастливы.