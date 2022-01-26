Дмитрий Селюк: Миранчук должен начать феерить, иначе и «Дженоа» может оказаться от аренды

Но есть несколько «если». Если после перерыва в чемпионате Италии не вернутся в строй все травмированные и заболевшие. И если у самого Алексея повреждение, полученное в матче с «Лацио», окажется не самым серьезным.

Футбольный агент Дмитрий Селюк говорит, что Алексею сейчас нужно цепляться за этот шанс.

- Не было бы счастья, да несчастье помогло, - приводит русскую поговорку Селюк. – У «Аталанты» большая часть основного состава выбыла по разным причинам. Но мне кажется, что руководство клуба, болельщики «Аталанты» уже сложили свое мнение о Миранчуке, как о второстепенном футболисте для команды. Другое дело, что иногда второстепенные начинают феерить. Но для того нужен характер.

- То есть, рисковать, брать игру на себя?

- Именно, только тогда он сможет поменять мнение о себе болельщиков и руководства клуба. Алексею терять нечего, он сейчас должен действовать по принципу пан или пропал. Если сейчас у него это не получится, боюсь, что даже «Дженоа» может оказаться от аренды.

- В последнем матче с «Лацио» Алексей пару раз брал игру на себя смело шел в обыгрыш, бил по воротам. Раньше он больше подыгрывал партнерам, но сейчас, когда почти вся основные полузащитники и нападающие выбили, Миранчук берет ответственность на себя.

- Правильно делает. Он должен показать, что он боец, лидер, а не только может исполнять роль на подтанцовке.

P.S. В игре с «Лацио», которая прошла в Риме 22 января, Миранчук был заменен на 70-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра. Сейчас в чемпионате Италии перерыв. Следующий матч «Аталанта» проведет в Бергамо 6 февраля против «Кальяри». К этому времени могут вернуться в строй основные игроки, и тогда не ясно, что будет с Миранчуком. Тем более что пока не понятно, насколько серьезно его повреждение. Не исключено что Алексею самому придется восстанавливаться какое-то время.