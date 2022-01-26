Георгий Джикия: Тренировки у Ваноли интенсивные, с ним интересно работать

- Сегодня на тренировке присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Можно ли сказать, что занятие было особенным?

- Не сказал бы. То, что Валерий Георгиевич присутствовал, это все видели. До тренировки мы с ним поздоровались, а вечером после ужина спокойно пообщаемся, когда будет время.

-Александр Соболев сегодня работал с утроенной энергией. Хочет вернуться в сборную?

- Соболев старается, как и в предыдущие дни. Все в его руках и ногах. Главный тренер все видит. Сегодня утром мы выполняли беговую работу. Надеюсь, он справился.

- Перед началом тренировки Ваноли представил Карпина не только как тренера сборной, но и как бывшего игрока «Спартака». Приятно, что тренер национальной команды - ваш бывший одноклубник?

- Конечно. Так же было и при Станиславе Черчесове. Они оба имели отношение к «Спартаку» и внесли огромный вклад в историю клуба. Поэтому сегодня Ваноли сделал на этом акцент.

- Получается, что сейчас Вы готовитесь не только ко второй части сезона, но и к решающим матчам сборной?

- Сейчас просто хочется набрать форму. Прежде всего, готовимся к матчу с ЦСКА. А дальше будем идти от игры к игре. А то, что у нас в марте очень важные отборочные матчи, все тоже хорошо понимают. Конечно, в голове это есть, подготовка идет, но до игр сборной будет еще сложный отрезок у «Спартака». Это и Кубок России, и чемпионат России, и Лига Европы

- Позади первые десять дней сборов. Что нового появилось с приходом Ваноли?

- Не буду ничего выделять. У нас новый тренерский штаб и много новых игроков, в том числе из дубля и «Спаратка-2». Новичкам помогаем быстрее адаптироваться, чтобы они поняли требования. Но из-за того, что у нас новый тренерский штаб, у всех новые требования. Поэтому мы все находимся в равных условиях. Очень интересно работать. У нас хорошие, интенсивные тренировки, все ребята, можно сказать, с нуля работают и доказывают тренеру, что каждый готов биться за место в составе.