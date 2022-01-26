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Кухта забивает в каждом матче! «Локо» завершил первый сбор победой над «Спартой»

Железнодорожники едва не упустили победу и во втором матче на испанском сборе. Победу над «Спартой» принес Керк (3:2). Еще два мяча сделала связка Жемалетдинов – Кухта.
Кухта забивает в каждом матче! «Локо» завершил первый сбор победой над «Спартой»
26 января 2022 19:56
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Локомотив"

ПЕРВЫЙ МАТЧ ИЗИДОРА

«Локомотив» провел второй товарищеский сбор в любимой легендой железнодорожников Юрием Семиным испанской Марбелье. В первой игре москвичи разошлись миром с чешским «Яблонецом» (1:1, дебютный гол Яна Кухты), а во второй встречались с другой командой из этой страны пражской «Спартой», идущей в текущем сезоне в трех очках от лидера. Это был заключительный матч на этом сборе.

Маркус Гисдоль на пару с Томасом Цорном продолжают обновлять команду. Так, в нападении первую игру провел новый нападающий Вильсон Изидор, пришедший из «Монако», в центре поля появился молодой Сергей Бабкин, а в воротах сыграл Даниил Худяков. Впрочем, это вынужденное решение в связи с отсутствием Гилерме.

Первый тайм подтвердил, что в данный момент красно-зеленым не хватает ни сыгранности, ни физических кондиций. В обороне команда смотрится очень ненадежно, чему подтверждением привезенный уже на 7-й минуте пенальти. Повезло, что защитник Давид Ганцко пробил в штангу. Опасно было и после угловых высокорослых чехов, раз за разом выигрывавших воздух в чужой штрафной.

СТАТИСТИКА КУХТЫ: 2 ТАЙМА – 3 ГОЛА

Зато у «Локо» есть обладающий превосходным видением поля и пасом Рифат Жемалетдинов. Поймав соперника на встречном движении, Максим Ненахов перехватил неудачную передачу и отправил мяч Жемалетдинову, а тот блестяще вырезал передачу в штрафную на ход Яну Кухте. Экс-нападающий пражской «Славии», для которого это было мини-дерби, в касание технично положил мяч в ближний угол.

Лучший футбол Рифат показывал у Марко Николича, выдавшего полузащитнику роль плеймейкера в центре поля, но у Гисдоля, как и ранее у Семина, он, видимо, будет играть на правом фланге. Связано это с расстановкой, выбранной немецким тренером. В этой игре «Локо» действовал по схеме 4-4-2 с Кухтой и Изидором в первой линии и Жемалетдиновым и Дмитрием Рыбчинским на флангах полузащиты. Николич придерживался той же расстановки, но у серба она была больше направлена на разрушение на своей половине поля, а Гисдоль явно намерен научить команду прессинговать.

Ну, и предварительно стоит отметить результативность Кухты. Он забил в обеих играх (а точнее, в двух таймах по 45 минут) за «Локо», причем, в этой встрече оформил дубль. И вновь ассистировал ему Жемалетдинов, подтвердив свои умения выполнять роль диспетчера – сместился в центр, получил мяч и мягкой разрезающей передачей вывел партнера на ворота. Просто красавец! А вот его напарник Изидор свой выход один на один не реализовал, пробив просто и слабо.

Так «Локо» условной основой выиграл первый тайм со счетом 2:0, но поскольку сбор уже подходит к концу Гисдоль не стал менять в перерыве сразу всех, так что и во второй половине состав был вполне боевым. Из примечательного отметим позиции Константина Марадишвили и Наира Тикнизяна, расположившихся на флангах обороны. Игра получилась еще более результативной.

НАСТРОЙ БАРИНОВА, ОШИБКА МАМПАССИ, УВЕРЕННОСТЬ КЕРКА

Кажется, начинает набирать уверенность Кирано Керк. Вскоре после выхода на замену ему удался отличный прорыв по правому краю, в ходе которого он совершил пару обыгрышей, добрался до вратарской и от лицевой линии покатил мяч в центр – чуть-чуть не хватило точности. А в концовке голландец принес победу.

Но сначала «отличился» капитан команды Дмитрий Баринов, ставший самым заметным игроком второго тайма. И не с лучшего ракурса. Он пытался успеть на подстраховку Марадишвили и сходу шипами врезал в стопу Лукашу Гараслину. К чести полузащитника, он не хотел грубить – сразу схватился за голову и пошел просить у соперника прощения. Тот поднялся с газона, но все же был заменен, а его партнеры отомстили голом с назначенного после этого фола штрафного, подтвердив, что игре на стандартах у своих ворот «Локо» еще учиться и учиться.

Второй ответный мяч привез Мампасси. Дрогнув под прессингом, он плохо отпасовал назад Худякову, после чего нарвался на яростный крик Баринова, раздосадованного тем, что команда дважды пропустила в течение четырех минут. Его небезразличие вызывает уважение, но капитану стоило бы последить и за собой. Вскоре его накрыл оппонент в центре поля, Томаш Чванчара, перебрасывая вратаря, попал в штангу. К тому моменту Даниила Худякова Гисдоль заменил на 22-летнего Андрея Савина.

И все-таки «Локо» сумел вытащить победу. По товарищескому матчу может показаться, что это ерунда, но железнодорожники довольно эмоционально отреагировали на решающий мяч Керка. Исправился Мампасси, выигравший борьбу после розыгрыша углового, и после серии рикошетов мяч оказался у голландца, протолкнувшего его с близкого расстояния. Все же «Локо» завершает сбор победой, а это добавляет игрокам уверенности в том, что они идут в правильном направлении. Тем более, что и соперник был серьезным.

Товарищеский матч

«Локомотив» - «Спарта» - 3:2 (2:0)

Голы: Кухта, 13 – 1:0. Кухта, 28 – 2:0. Крейчи, 60 – 2:1. Чванчара, 64 – 2:2. Керк, 86 – 3:2.

Нереализованный пенальти: Ганцко, 7 (мимо).

«Локомотив» (первый тайм): Худяков, Ненахов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов, Баринов, Бабкин, Рыбчинский, Изидор, Кухта.

«Локомотив» (второй тайм): Худяков (Савин, 66), Марадишвили, Мампасси, Пабло, Тикнизян, Баринов, Бабкин (Живоглядов, 66), Жемалетдинов (Борисенко, 66), Петров, Керк, Изидор.

Предупреждения: Бабкин, 24. Панак, 42. Баринов, 59.

источник: «Советский спорт»
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