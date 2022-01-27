Аргентина без Месси — шанс для Чили не пролететь мимо второго ЧМ кряду

Если чилийцы не хотят пропустить второй подряд чемпионат мира, им нельзя дома проигрывать аргентинцам. Так что матч обещает быть очень упорным. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 450 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

Аргентина уже решила задачу выхода на ЧМ-2022 досрочно и будет играть без своего лидера Лионеля Месси. Лео тренеры решили поберечь. Нападающий не до конца восстановился после перенесенного коронавируса. По этой причине он пропустил несколько матчей за «ПСЖ», но и без него сборная Аргентина выглядит мощной силой.

В нынешней квалификации в 13 играх команда Лионеля Скалони не знала поражений, выиграв восемь матчей и пять раз сыграв вничью. Миром она разошлась и с чилийцами в первой встрече (1:1), но в целом Аргентина крайне неудобный для Чили соперник.

Источник фото: Федерация футбола Чили

Команды провели в своей истории 46 официальных матчей друг против друга. И лишь однажды соотечественники Месси проиграли по итогам основного или дополнительного времени. На счету чилийцев одна победа, аргентинцы были сильнее в 32 матчах, а 13 игр завершились вничью. При этом сборная Чили дважды переиграла Аргентину в серии пенальти в финалах Кубка Америки.

Аргентина идет второй в таблице, на шесть очков отставая от Бразилии. Еще есть шанс побороться за первое место, ведь соперничество двух лучших команд Южной Америки очень принципиальное. В этом плане не стоит ждать, что гости будут играть вполноги. Состав у них серьезный даже без Месси. В нападении могут выйти Дибала и Лаутаро Мартинес, который проводит в национальной команде отличный сезон.

В нынешнем чемпионате Италии Мартинес записал на свой счет уже 11 мячей за «Интер». И стал ключевым нападающим в сборной. На победном для его сборной Кубке Америки-2021 он сыграл в шести играх, а в текущем отборе принял участие во всех 13 матчах, забив 5 голов. В строю Анхель Ди Мария, Паредес, Ло Чельсо, де Пауль.

Источник фото: Ассоциация футбола Аргентины

Турнирная ситуация, впрочем, не оставляет чилийцам иного выхода, как набирать очки. До конца отбора не так много игр, а необходимо подниматься хотя бы на пятое место, чтобы иметь возможность продолжить борьбу за ЧМ-2022 в стыковых матчах. Пока Чили на шестой строчке, уступает одно очко сборной Колумбии. Напомним, что напрямую в финальную часть проходят четыре лучшие команды, а пятая играет в стыках.

Сборная Чили переживает непростые времена, это связано со сменой поколений. Аргентина же не проигрывает 27 матчей в разных соревнованиях. Тем не менее шансы команд эксперты и букмекеры оценивают как равные. Ничья очень вероятна. Чтобы кому-то из соперников склонить чашу весов на свою сторону, не обойтись в этой игре без удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите, колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.