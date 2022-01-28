Бакаев за тайм сделал два гола. «Спартак» начал год с упущенной победы над «Слованом»

ПЕРВЫЙ МАТЧ «СПАРТАКА» В 2022 ГОДУ

Кажется, красно-белые последними провели первый товарищеский матч в 2022 году. При том, что он был одним из самых ожидаемых наряду с игрой «Краснодара» под руководством Даниэля Фарке. Москвичи впервые сыграли при новом тренера Паоло Ваноли. Наверняка и футболисты ждали выхода на поле. Все-таки только тренироваться не так просто.

Судить о представлениях итальянца касательно стартового состава пока рано. Например, Илья Кутепов и Квинси Промес не приняли участия из-за микротравм, а Самуэль Жиго прилетел на сбор позже и не успел набрать форму (он вышел в перерыве). Тем не менее, отметим выход с первых минут молодежи в лице Руслана Литвинова, Даниила Денисова и Михаила Игнатова. А единственным новичком в старте оказался Леон Классен, занявший позицию Айртона. Интересно, что когда через полчаса он подвернул ногу, заменил его не бразилец, а Николай Рассказов, поменявшийся флангами с Виктором Мозесом.

Соперником красно-белых стал словацкий «Слован», лидер своего чемпионата. Три года назад команды встречались на сборе в турецком Белеке. В той игре москвичи проиграли 1:3, а единственный мяч в их составе забил Георгий Мелкадзе, в официальных матчах так забитым мячом за команду и не отличившийся.

БАКАЕВ: ГОЛ ПЛЮС ПАС ЗА ТАЙМ

На первых же минутах бросилась в глаза расстановка «Спартака» 3-4-3, а самое любопытное в том, что Литвинов занял место в центре оборонительной тройки – Георгий Джикия и Максимилиан Кофрие расположились по краям от него. Это тем примечательнее, что у Ваноли был еще профильный центрбэк Илья Гапонов.

Возможно, в пользу Литвинова сыграл хороший первый пас, поскольку, по задумке Ваноли, Джикия и Кофрие при начале атаки должны располагаться у самой бровки, но им пока еще непривычно выполнять эту задачу. Поначалу у красно-белых не работал выход из обороны. Спартаковцы долго раскачивались, а первый удар нанесли только на 19-й минуте, и то Игнатов пальнул мимо с очень большой дистанции после розыгрыша штрафного.

Зато стоило за счет средней передачи от Александра Селихова на Соболева зацепиться за мяч в середине поля, последовал гол. Форвард скинул мяч Мозесу, разыгравшему стенку с Бакаевым. Зелимхан продрался с мячом к лицевой и беспрепятственно покатил в центр штрафной на ход Денисову, хладнокровно расстрелявшему вратаря метров с семи.

Второй гол тоже начался с того, что Соболев опустился глубже. Создав большинство в зоне, он сохранил мяч, и через Игнатова красно-белые убежали в быструю атаку, которую на скорости завершил Бакаев. Так в первые 39 минут в новом году он записал на свой счет гол плюс пас.

У своих ворот спартаковцы не дали сопернику создать вообще ничего. Наличие Литвинова в центре обороны на ее качестве никак не сказалось.

АЙРТОН ПРИВЕЗ, ЛАРССОН ПОТЕРЯЛСЯ

На второй тайм, как и было запланировано, вышел новый состав. Остался только Рассказов, вынужденно появившийся еще до перерыва. Были здесь все остальные новички: и Илья Свинов, и Данил Пруцев, и почти его тезка Даниил Хлусевич, и долгожданный Шамар Николсон.

Игра показала, что эта версия состава объективно дальше от основы, что и подтвердила игра в обороне. Если в первом случае после проигранной борьбы за верховой мяч Свинов (наверное, лучший в этом составе), вытянувшись в струнку, спас, то во втором и он был бессилен – молодой защитник Артем Гуца неудачно пошел в подкат и не смог прервать проход оппонента. Отличился сын и полный тезка бывшего тренера «Сатурна» Владимира Вайсса.

Системных впечатлений от второй половины не так много. Разве что тот факт, что Роману Зобнину и Пруцеву не удается удерживать центр поля под своим контролем. Посмотрим в следующих играх, насколько это ситуативная заметка.

Индивидуально вновь слабо выступил Джордан Ларссон, да и Николсон не впечатлил, а Рассказов по-прежнему плох на мяче – не раз он делал плохие передачи, срезая атаки команды. Хлусевич совершил несколько рывков, но во что-то интересное их превратить не сумел, а Айртон намучился с раскручивавшим его Вайссом, пока тот не ушел на замену, и привез второй гол, потеряв мяч у своей штрафной.

На этом первый сбор «Спартака» завершается. В субботу команда возвращается из ОАЭ, куда вернется 1 февраля. Следующие матчи анонсированы на среду («Рига») и субботу («Джохор Дарул Такзим», Малайзия). Тогда и проверим верность или ошибочность первых впечатлений.

Товарищеский матч

«Спартак» - «Слован» - 2:2 (0:0)

Голы: Денисов, 22 – 1:0. Бакаев, 39 – 2:0. Вайсс, 60 – 2:1. Чаврич, 87 – 2:2.

«Спартак» (первый тайм): Селихов, Кофрие, Литвинов, Джикия, Мозес, Денисов, Умяров, Классен (Рассказов, 29), Бакаев, Игнатов, Соболев.

«Спартак» (второй тайм): Свинов, Гапонов, Жиго, Гуца, Рассказов (Маркитесов, 84), Зобнин, Пруцев, Айртон, Ларссон, Хлусевич, Николсон.

Предупреждение: Мозес, 41.