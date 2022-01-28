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Паоло Ваноли: У нас были ошибки, но я этому рад, потому что они дают возможность прогрессировать

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после контрольного матча со «Слованом» (2:2) рассказал журналистам о травмах Промеса и Кутепова, а также приезде Алекса Крала на игру.
Паоло Ваноли: У нас были ошибки, но я этому рад, потому что они дают возможность прогрессировать
28 января 2022 19:10
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

- Подведите итоги товарищеского матча со «Слованом».
- Сейчас моя цель - смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Благодарю своих футболистов. Сегодня был первый матч после больших нагрузок, поэтому у ребят была определенная усталость. У нас были ошибки, но я даже этому рад, потому что ошибки дают возможность прогрессировать. Сейчас мы пробуем поставить игру, но еще должны научиться работать как команда. Моя цель – сделать команду. Крайние защитники стараются сделать то, чего я от них требую. Нам всегда надо учиться, прежде всего, головой. Необходимо делать то, что говорит тренер. Я могу сказать, что ребята хорошо отыграли. «Слован» провел больше игр, но это хороший первый матч.

- Расскажите о травмах Промеса и Кутепова, которые оказались вне заявки на матч со «Слованом».
- У Промеса была небольшая проблема на тренировке. На следующей неделе он будет работать с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у ребят будет полтора дня на отдых, а на следующей неделе мы все вместе будем работать.

- По какой схеме будет играть «Спартак»?
- Вы хотите, чтобы я все рассказал нашим соперникам? Вне зависимости от схемы, это уже готовая команда. Она была построена с этими характеристиками. У нас всегда должен быть план «Б». Для этого нам нужен концепт.

- Состав «Спартака» в первом тайме больше напоминал основной, но в то же время не было Жиго.
- Сегодня у меня было двадцать пять важных игроков. У нас три разных турнира. Начиная с Пруцева и заканчивая Николсоном - все должны учиться и быть одинаково важны для «Спартака».

- Нынешняя команда – это окончательный вариант «Спартака» Паоло Ваноли?
- Это часть трансферного рынка. «Спартак» - большой клуб и всегда идет какой-то поиск. Нужно спокойно идти к своей цели. Каттани провел отличную работу, и мы должны приносить радость нашим фанатам.

- Вы довольны текущим набором футболистов, и ждать ли трансферов на выход?
- Для меня всегда есть только одна цель - все игроки должны прогрессировать. Если будет возможность, то клуб всегда готов сделать определенные действия на трансферном рынке.

- Сегодня на матч приезжал Алекс Крал. Вы рассматриваете его возвращение из аренды в «Спартак»?
- Мы с ним еще не общались, только его увидели. Мне очень приятно, что футболист, который играл за «Спартак», сегодня пришел, поздоровался со всеми. Это значит, что у него все нормально. Я с ним еще поговорю про то, что у него происходит сейчас.

источник: «Советский спорт»
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