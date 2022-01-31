Сергей Семак: Юри Алберто усилит и разнообразит игру нашей команды

- Начались вторые зимние сборы. Какие задачи вы ставите перед командой в Португалии?

- Самая главная задача - сбалансировать состав. Для тех, кто практически не тренировался, надо набрать нормальную форму. Будем смотреть, кто как будет ее набирать, и в зависимости от состояния игроков станем планировать состав на первую официальную игру.

- К «Зениту» присоединились два новичка - Адамов и Юри Алберто. Прокомментируйте эти два трансфера.

- Это молодые футболисты, у которых имеются очень хорошие качества. Постараемся, чтобы они как можно быстрее влились и в коллектив, и в командную игру. Понятно, что будет непросто, но мы все будем им помогать. Надеемся, в ближайшее время они смогут адаптироваться, почувствовать себя комфортно и приносить пользу нашей команде.

- Верно ли говорить, что Алберто - замена Азмуну? Или это разные футболисты?

- Это игроки немного разных качеств. Но в нацеленности на ворота они похожи. Что касается других Азмун адаптирован к игре нашей команды, он уже опытный футболист. Юри - молодой игрок. Неправильно ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси. Мы постараемся использовать его лучшие качества, понаблюдав за его игрой на тренировках и в матчах. Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде.

- Можете ли вы раскрыть секрет, долго ли «Зенит» вел Алберто и какие качества вас привлекли в нем?

- Года два его просматривали и наблюдали. Главный сдерживающий фактор, который был - его молодость. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне. Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота, с большим объемом работы. Он усилит и разнообразит игру нашей команды.

- Какие качества отметили бы у Юри Алберто?

- Прежде всего - нацеленность на ворота и хороший удар, хорошие открывания. Он может спокойно принимать мяч между линиями. Самое важное, что он умеет хорошо завершать атаки. Будем работать, чтобы как можно быстрее вписать его в игру нашей команды.

- Ближайший официальный матч «Зениту» предстоит провести 17 февраля против «Бетиса», который базируется не так далеко от Лагуша. Планируете ли вы вместе с тренерским штабом посетить один из домашних матчей соперника?

- Да, мы прорабатываем такую возможность. Посмотрим по нашим матчам, которые будем проводить в Португалии. Если представится возможность, то поедем, посмотрим.