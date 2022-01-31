С того света в АПЛ. Эриксен возвращается в большой футбол

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АНГЛИЮ

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен возвращается в чемпионат Англии, где и стал знаменитым. Плеймейкер был звездой «Тоттенхэма». Это хотели заполучить ведущие клубы мира, а удалось это сделать только «Интеру», за полгода до истечения его контракта заплатившему «шпорам» 27 млн евро.

Правда, период в Италии у датчанина получился довольно спорным. Для Антонио Конте критически важно, как футболисты атаки и средней линии двигаются без мяча, а Эриксену сложные командные перестроения давались с большим трудом. Да и быстрые атаки нерадзурри он все же чаще тормозил, чем развивал, поэтому в концовке первой половины сезона стал реже появляться в основе – четырежды в 10 последних турах.

Источник фото: ФК «Брентфорд»

Начало второго сезона тоже не задалось – девять выходов на поле (четыре в старте) за первый круг – и только во втором, то есть спустя год после перехода, ему наконец удалось вписаться в игру команды. Апрель-май он провел уже отлично и даже трижды забил – «Наполи», «Кротоне» и «Удинезе», а «Интер» впервые за долгие годы выиграл скудетто.

ОСТАНОВКА СЕРДЦА И ДЕФИБРИЛЛЯТОР

В такой вот топовой форме Эриксен подошел к Евро-2020, на котором сборной Дании удалось блеснуть и дойти до полуфинала. Но, увы, без своей главной звезды. Эпизод с падением Кристиана на ровном месте и наполненные тревогой полчаса в первом же туре группового этапа стали самым страшным и вместе с тем запоминающимся событием года, облетевшим все новостные ленты от Аляски до Новой Зеландии. Впоследствии ФИФА по итогам года вручила награды и медикам, и болельщикам на трибунах.

Источник фото: "Инстаграм" Кристиана Эриксена

Вскоре выяснился и диагноз – остановка сердца. Кристиан в прямом смысле слова несколько минут пробыл на том свете. К счастью, все обошлось – врачи полузащитника оттуда вытащили. Но возможность профессионально играть в футбол была под большим вопросом. Ему поставили кардиовертер-дифибриллятор, помогающий работе сердца, однако в Италии играть с ним запрещено. Поэтому в футболке «Интера» он так и не появился на поле, а в ноябре контракт был расторгнут по взаимному согласию.

За месяц до того медики разрешили Эриксену начать базовые тренировки – бег, велотренажер и прочее. Только не в Италии, где ему не разрешали даже тренироваться, а на родине – в «Оденсе», где он и начинал карьеру. Правда, все равно индивидуально. В январе он завершил реабилитацию и должен поэтапно приступить к полноценным тренировкам.

«БРЕНТФОРД», КАК ПУТЬ НА ЧМ-2022

Конечно, такой мастер не мог остаться без предложений. Первыми кандидатами на него назывались его бывшие клубы «Аякс» и «Тоттенхэм», в составе которых он провел лучшие годы, а также «Монако» и несколько датских команд. Примечательно, что в Лондон Кристиана звал Конте. Несмотря на неоднозначный период в «Интере», итальянец по-прежнему без ума от футбольных и человеческих качеств Эриксена.

Однако сам он выбрал команду, в которой ему практически гарантирована игровая практика – «Брентфорд». Потому что теперь новая задача – вернуться в сборную к стартующему во второй половине ноября ЧМ-2022.

«Больше никаких проблем не возникало, хотя сердце проверяли всеми возможными способами. Врачи сказали, что все в порядке. Так что ситуация стабильная, и это как бы зеленый свет для возвращения в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ-2022 в Катаре. Я был на это нацелен всегда. И если все пойдет по плану, то, конечно, я надеюсь, что мне это удастся», - сказал Эриксен в начале января.

Контракт Кристиана с «Брентфордом» подписан только на полгода, но с опцией продления еще на сезон. Перед подписанием соглашения он прошел углубленное медицинское обследование, результаты которого проверяли в FA.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛЕЙМЕЙКЕР ДЛЯ «ПЧЕЛ»

Выбор полузащитника в контексте возвращения в большой футбол понятен, однако ему придется непросто, поскольку «Брентфорд» - классический маленький клуб, лишь в этом году дебютировавший в АПЛ. Стартовал он громко – с победы над «Арсеналом» (2:0). И вообще очень прилично провел первый круг – 20 очков в 19 матчах и 14-е место из 20. Для сравнения, также вышедшие в АПЛ из чемпионшипа «Норвич» (20-е место) и «Уотфорд» (17-е) сходу включились в борьбу за выживание.

Однако с началом Boxing Day дела у подопечных Томаса Франка (кстати, соотечественника Эриксена) пошли на спад – в семи турах шесть поражений, включая две разгромные от «Саутгемптона» и «Ливерпуля», и лишь одна победа, над «Астон Виллой». Разница мячей на этом отрезке составила 5-16.

Вообще, «пчелы», несмотря на результаты, оставляют довольно приятное впечатление, особенно для команды их статуса – суммарная стоимость состава всего 7,8 млн евро. Меньше только у «Бернли», «Уотфорда» и «Норвича».

Чего им действительно не хватает, так это футболиста, умеющего подержать мяч перед чужой штрафной. По точности передач (72,8%) хуже них только «Бернли», хотя по владению (45,3%) они 15-е. В отсутствие хорошего плеймейкера Франку приходится упрощать игру, поскольку по количеству неточных коротких передач (67,5) они уступают в лиге только «Ливерпулю», у которого в принципе значительно более высокие показатели владения (отсюда и больше ошибок). В этом плане кандидата на усиление лучше Эриксена придумать нельзя.

Как бы у Эриксена ни сложилось в АПЛ, хочется пожелать, чтобы проблем со здоровьем у него больше не было. И надеяться, что он сделал правильный выбор, вернувшись в самый интенсивный в сложный чемпионат на планете.