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Мбаппе в «Реале» будет получать 50 млн евро в год. «ПСЖ» уже вне игры?

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции, чемпион мира Килиан Мбаппе примет предложение мадридского «Реала» и станет игроком королевского клуба после окончания соглашения с парижанами, то есть летом
Мбаппе в «Реале» будет получать 50 млн евро в год. «ПСЖ» уже вне игры?
31 января 2022 18:31
автор: Иван Сергеев
автор фото: Федерация футбола Франции

По контракту с испанским грандом он будет получать 50 млн евро в год. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Такие деньги должны укрепить уверенность 23-летнего француза в правильности своего выбора.

Мбаппе не скрывает, что хочет играть за «сливочных», и не идет ни на какие уговоры боссов «ПСЖ» по продлению контракта. Все, что им пока удалось сделать, так это убедить Килиана не объявлять о своем окончательном решении до того момента, как «Реал» и «ПСЖ» выяснят отношения на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч 15 февраля пройдет в Париже.

В настоящий момент зарплата Мбаппе составляет около 25 млн евро. У его одноклубников Лионеля Месси и Неймара по 30 «лямов». При этом аргентинец еще получит бонусы за лояльность, правда, они предусмотрены после второго и третьего сезонов в «ПСЖ». Это по 10 млн чистыми, которые будут выплачены летом 2023-го и летом 2024-го.

Однако все это официальные цифры. Кто бы мог подумать в свое время, что Лео в «Барсе» зарабатывает в год больше сотни миллионов. Но именно такие суммы публиковал ряд изданий осенью 2020 года.

По версии Forbes, например, первая тройка самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядела в тот момент так: Месси зарабатывал 126 млн долларов, из которых 92 млн получал по контракту, а остальные от рекламных и спонсорских соглашений. У Криштиану Роналду, в ту пору игрока «Ювентуса», было 117 млн долларов. Туринский клуб, как утверждают, положил ему 70 млн, а 47 млн шли от рекламы и спонсоров. У Неймара соответственно цифры были такими: всего 96 млн, из них 78 млн — это зарплата в «ПСЖ».

В этом плане не совсем корректно звучат утверждения, что Мбаппе станет самым дорогим по части выплаты зарплаты. Катарские боссы «ПСЖ» еще те деятели. Кто поверит в их финансовую честность и соблюдение правил ФФП, глядя на переполненную суперзвездами команду. Потому и нет уверенности, что тот же Месси удовлетворяется «тридцаткой» в год. К тому же мы помним шок, когда мир узнал об истинных размерах контракта Лионеля с «Барселоной».

Как бы там ни было, деньги Мбаппе предложили очень большие. «ПСЖ» - это все-таки футбольный новодел. До авторитета «Реала» парижанам далеко, так что в плане престижности и чисто футбольного роста мадридцы выглядят предпочтительным вариантом. Килиану многие советуют перебраться в Испанию. На днях, например, об этом говорил шведский суперветеран «Милана» Златан Ибрагимович.

«Когда Килиан обратился за советом, я сказал ему: «На твоем месте перешел бы в «Реал». Но только он может ответить, где должен продолжать свою карьеру. Это зависит от того, чего он хочет, о чем думает. Что касается меня, то я бы на его месте ушел», - признался Ибра в разговоре с L’Equipe.

Bild пишет, что «ПСЖ» уже отказался от продления Мбаппе, контракт которого истекает 30 июня 2022 года. «Реал» же рассчитывает на француза как на долгосрочный проект. Но на этом не успокоится. На очереди – битва за норвежца Эрлинга Холанда.

источник: «Советский спорт»
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