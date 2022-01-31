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Чидера Эджуке: В сборной Нигерии не было шамана, но мы проиграли на Кубке Африки не поэтому

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке дал интервью клубной пресс-службе. «Советский Спорт» собрал самые интересные высказывания.
Чидера Эджуке: В сборной Нигерии не было шамана, но мы проиграли на Кубке Африки не поэтому
31 января 2022 22:39
автор: Сергей Иванов
автор фото: ПФК ЦСКА

- Очень рад вернуться в команду, увидеть всех ребят. По первой тренировке я понял, что все у них в порядке, они уже в хорошей форме. Предвкушаю серьезную работу. Нам нужно как можно лучше подготовиться ко второй части сезона.

- Тяжело далось первое занятие с командой?
- Абсолютно нормально. Я сразу попал в общую группу. Сейчас у меня хорошие физические кондиции, хотя остальные ребята пока чуть впереди, потому что тренируются дольше. Но через пару дней я рассчитываю их догнать.

- Ребята сразу принялись спрашивать вас о Кубке Африки. Что им рассказали?
- Всех интересовало, как мы там играли, как уступили Тунису в 1/8 финала. Конечно, было очень обидно, потому что у нас хороший подбор игроков. Мы отлично прошли групповой этап. Рассчитывали на большее, но наше время еще придет.

- У нас в стране обсуждалось, что этот Кубок Африки не похож на прежние: много матчей без забитых мячей или закончившихся со счетом 1:0, проблемы из-за коронавируса, крайний защитник в воротах одной из команд в качестве голкипера…
- Да, в целом турнир действительно отличается от предыдущих. Многие сборные играли слишком осторожно, не хотели пропускать первыми, закрывались и мало атаковали. Но вместе с тем футбол все-таки можно назвать хорошим по качеству. Ситуацию с защитником Коморских островов, который встал в рамку в игре против Камеруна, действительно много обсуждали. В отдельных командах было много случаев коронавируса. Это какое-то сумасшествие. Не знаю, что именно там происходило и почему. Но сейчас оставшиеся в плей-офф сборные уже играют более-менее оптимальными составами. Эти вспышки уже позади.

- Сегодня на тренировке был прикольный момент: вы исполнили подачу с углового, и новичок команды Юсуф невероятным образом забил головой в свои ворота.
- Это было очень забавно. Заруба в тот момент разгорелась приличная. Все понимали, что проигрывать нельзя, потому что тренеры сказали, что проигравшая команда оплачивает победителям ужин в ресторане. Я и не понял, как это произошло: просто закрутил мяч, а Юсуф срезал его в угол.

- В итоге дело дошло до серии пенальти, вы были точны, но ваша команда все равно проиграла.
- Потому что нам не засчитали мяч, который мы забили до этого. Ну ладно, теперь ничего не поделаешь.

- Слышали, что вам кричал Игорь Акинфеев сразу после того эпизода с Юсуфом? Он назвал вас африканским шаманом, намекая на колдовство.
- Ах, вот в чем дело. Я приехал, и начались странные вещи? Тогда этот эпизод еще более забавный, чем я думал. Все-таки здорово быть здесь.

- Об африканских шаманах, которые совершают магические ритуалы и якобы могут влиять на результаты матчей, есть много материалов в СМИ. В сборной Нигерии на этом Кубке Африки был шаман?
- Нет. Никакого шамана не было.

- Так вот почему вы проиграли.
- Ну, нет. Я так не думаю. Уверен, что причины поражения в другом. Они чисто футбольные.

- А вообще все эти верования сейчас в Нигерии есть?
- Я не раз слышал о таких вещах, у нас это обсуждают. Но сам ничего подобного никогда не видел, не сталкивался с шаманами в командах. У нас это называется вуду. Часть людей, возможно, верит в это, часть нет. Лично я очень и очень сильно сомневаюсь, что все это хоть немного работает. Я христианин. Я не верю в вуду.

источник: ПФК ЦСКА
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