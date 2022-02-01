Константин Кучаев: После травмы было тяжело побороть депрессию - не верил, что смогу играть в РПЛ

О переходе в «Рубин»

- Предложение от «Рубина» появилось давно, года полтора назад. Я уже тогда задумывался, но тогда клуб меня не отпустил. Потом у меня была небольшая травма, а после нее я перестал играть. «Рубин» все время проявлял какой-то интерес и сейчас казанцы снова вышли на переговоры. На этот раз так совпало, что и «Рубин» сделал конкретное предложение, и ЦСКА согласился меня отпустить. И я был больше настроен на то, чтобы перейти в эту команду.

Об игре за ЦСКА

- Когда я выступал за ЦСКА, то никогда не смотрел на турнирную таблицу, потому что больший фактор имеет игра, в которую команда играет, а не результаты. Тем более в моем возрасте, когда надо выходить на поле постоянно, причем в команде, которая играет в футбол, то есть в играющей команде, которая пытается действовать за счет владения мяча и каких-то комбинаций, а не за счет какого-то «автобуса». Поэтому «Рубин» - хорошая команда для моего развития. Тут собраны отличные футболисты. Поэтому место в турнирной таблице – это не показатель. Матчи могли сложиться по-разному. Где-то можно было упустить свою игру, столкнуться с невезением или еще с чем-то. Кто-то из соперников мог выстрелить, от кого этого никто не ждал. После зимней паузы все может поменяться.

О Слуцком

- Он старается создать неформальную обстановку, не как тренер с игроком, а как друзья, наверное. Просто поговорить неофициально. Были смешные моменты. Мы, например, поговорили с ним про киберспорт. Я играю в компьютер, и он поделился своими знаниями. Слуцкий не так углублен в эту тему, но к тому моменту в Dota 2 Team Spirit выиграли The International, и он это знал. Он мне сам сказал, что слышал об этом. Получается, он погружен во все направления. Это был забавно. А так много шуточек он рассказывает.

О травме колена

- Колено пришло в норму. Хочу, чтобы оно хотя бы не отекало после нагрузок. С каждым разом становится все легче и легче. Через тренировки у меня колено все больше адаптируется и становится легче заниматься, потому что в каких-то моментах оно закрепощает. Где-то не дает полной амплитуды или еще что-то. Но сейчас с каждым разом становится все лучше. А депрессию было тяжело побороть, потому что первые три-четыре месяца я вообще не верил, что смогу играть хоть на каком-то уровне в премьер лиге. Но помогали друзья, родители, девушка. Конечно, мне хочется играть и приносить пользу команде. Это самое главное. «Рубин» - это молодой клуб, где очень много молодых ребят, которые хотят прогрессировать и работают с тренером, который сам хочет работать с молодежью и что-то в нее вкладывать. Хочется добиться здесь успехов за три месяца.