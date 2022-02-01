Джанлуиджи Буффон: Мне до смерти понравилась картина Шагала «Прогулка», я увидел в ней то, что искал

О том, где берет мотивацию играть в 44 года

- Этот вопрос мне задают многие. Где мне удается черпать энергию? Иногда я не в силах на него ответить. Когда я играю, то, прежде всего, не хочу облажаться. Это сфера личной гордости, которая для меня очень важна. Да, этого не видно, но я очень гордый и принципиальный человек. Когда я играю, то для себя самого. Но также играю за своих товарищей по команде, за клуб, и его фанатов. Я ощущаю, насколько люди верят в меня. И это большая ответственность. Мне не хочется их разочаровывать. Я не хочу обмануть их ожидания

Когда я проигрывал важные встречи, лично мне было на это плевать. Меня это не сильно мучит, потому что я спортсмен и понимаю, что иногда ты выигрываешь, а иногда терпишь неудачу. Бывает, что соперник сильнее и это надо принимать. Но мне всегда очень обидно за людей и это очень важно.

Я до сих продолжаю играть и считаю, что все еще делаю это хорошо, на высоком уровне. Знаю, что люди счастливы, когда я играю. Я вижу, что они чувствуют уверенность от этого. И я не хочу их разочаровывать. Уверен, пока я на поле, я буду показывать очень хорошую игру. Я к тому, что бывает мотивация, которая выходит за пределы личного и футбольного измерения.

Об Игоре Акинфееве

- Он был и остается великолепным голкипером. Помню, когда я разговаривал с Фабио Капелло, он мне сказал, что в России есть очень сильный вратарь. Мне важно сказать это, потому что Акинфеев этого заслуживает.

О том, как картина Марка Шагала помогла справиться с депрессией

- И в жизни, и в спорте бывают ситуации, когда страх пытается тебя победить. Но я всегда считал, что бояться бывает полезно. Страх держит в форме и стимулирует внимание. Лучшее, что можно сделать – это найти в себе храбрость.

17-18 лет назад у меня была депрессия. Это было конец 2003-го или начало 2004 года. В это время в силу определенных обстоятельств я утратил свой нрав, свое отношение к жизни через мечту. Я превращался в обычного человека и начинал скучать. Такой человек, как я, не может позволить себе подобную ситуацию. Были очень неприятные шесть-семь месяцев. Был момент, когда врачи советовали мне подумать насчет того, не воспользоваться ли лекарствами. В тот момент сказал себе, что не могу, что нельзя становиться зависимым от чего-то. Я решил, что должен найти в себе силы и выйти из этой ситуации сам. Это был первый шаг к моему выздоровлению. Вторым шагом стало то, что в то время в Турине была прекрасная выставка Марка Шагала. Я знал его по имени, но не был хорошо знаком с его работами. Когда зашел в музей, мне до смерти понравилась картина «Прогулка». Это была почти юношеская картина, но в ней я увидел смысл всего. В ней было то, что я в себе искал: легкомыслие и желание обрести мечту, провалиться в действительность, где все как во сне. В картине было то, что помогло бы мне выбраться из темноты.

О том, как мог перейти в «Шахтер»

- Единственной командой на постсоветском пространстве, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий «Шахтер» в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу тогда поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным. Против «Шахтера» я играл с «Ювентусом». Это конкурентоспособная команда, которая выступает в Лиге чемпионов. Да, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественный клуб с высоким индивидуальным классом футболистов. Он играет в Лиге чемпионов и может вылететь в первом раунде плей-офф, а может дойти до финала. А меня как раз это и интересовало. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, наверное, в лучшей команде я уже выступал. Это было в «Ювентус» в 2005 году. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть, чтобы я знал, что, если туда попаду, мы сможем многого добиться.

О том, как справляться с выгоранием

- У людей есть какие-то ограничения и это неизбежно. Если я оказываюсь в ситуации, когда, например, за неделю надо сыграть две-три очень важные встречи, то, конечно, сложно подходить к ним одинаково с точки зрения нервного напряжения. Скорее всего, к первому матчу ты подойдешь с полным баком эмоций. Ко второму - чуть поменьше. А в третьем происходит вот такая ситуация: если я замечаю, что отключаюсь от игры, потому что не чувствую нужной нервной энергии, я немедленно переключаюсь на идею энтузиазма - начинаю придумывать что-то фантастическое, что способно стимулировать меня и передать энергию. И это позволяет играть матч наилучшим образом. Благодаря этому у меня получается воссоздавать и подпитывать изнутри эту энергию, которая нужна, чтобы быть в игре.