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Андрей Червиченко: «Фиорентине» придется заплатить неустойку Кокорину, а он закончит карьеру

Экс-президент «Спартака» считает, что Александр Кокорин не хочет больше играть в футбол, и после получения компенсации от «Фиорентины» завершит карьеру.
Андрей Червиченко: «Фиорентине» придется заплатить неустойку Кокорину, а он закончит карьеру
01 февраля 2022 16:06
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Фиорентина»

По сообщениям итальянских СМИ, «Фиорентина» намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина. «Фиалки» разорвут контракт с футболистом, если не удастся продать его зимой. Сообщается, что интерес к Кокорину проявляют клубы из России и Турции. Если переход не состоится, то «Фиорентина» разорвет контракт с форвардом и выплатит ему неустойку.

- Думаю, «Фиорентине» придется все же заплатить Кокорину, чтобы от него избавиться. А наш сиделец закончит карьеру.

- А вдруг в родную гавань вернется – в «Динамо»?

- У «Динамо» все хорошо, зачем им разрушать команду?

- Там много молодежи, Кокорин опытный. Опять же, друг Федя рядом. Как начнут на пару всех рвать.

- Федя, да, принесет пользу, а этот… На мой взгляд, он просто не хочет больше играть в футбол. Я как-то читал статью одного итальянца, там он говорит, что Кокорин постоянно придумывал какие-то травмы, которые кроме него никто не мог рассмотреть. Поэтому в Италии создалось такое мнение о Кокорине, что он симулирует, просто не хочет больше играть в футбол. Зачем напрягаться – когда большая зарплата и так капает. Сейчас получит приличную неустойку от клуба и закончит карьеру на высокой ноте. Где играл в последние годы? В «Фиорентине»! Ну, круто же.

- Зато Кокорин принес первый за 21 год трофей «Фиорентине» - «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года». В некотором переводе приз называется «Золотая урна».

- Ну, вот видите, на безрыбье и рак - рыба.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. По некоторой информации, его зарплата составляет 250 тысяч евро в месяц.

Форвард выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время принял участие в девяти матчах в Серии А, при этом всегда выходил на замену. Результативными действиями Кокорин не отметился, но получил две желтые карточки.

источник: «Советский спорт»
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