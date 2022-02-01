Андрей Червиченко: «Фиорентине» придется заплатить неустойку Кокорину, а он закончит карьеру

По сообщениям итальянских СМИ, «Фиорентина» намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина. «Фиалки» разорвут контракт с футболистом, если не удастся продать его зимой. Сообщается, что интерес к Кокорину проявляют клубы из России и Турции. Если переход не состоится, то «Фиорентина» разорвет контракт с форвардом и выплатит ему неустойку.

- Думаю, «Фиорентине» придется все же заплатить Кокорину, чтобы от него избавиться. А наш сиделец закончит карьеру.

- А вдруг в родную гавань вернется – в «Динамо»?

- У «Динамо» все хорошо, зачем им разрушать команду?

- Там много молодежи, Кокорин опытный. Опять же, друг Федя рядом. Как начнут на пару всех рвать.

- Федя, да, принесет пользу, а этот… На мой взгляд, он просто не хочет больше играть в футбол. Я как-то читал статью одного итальянца, там он говорит, что Кокорин постоянно придумывал какие-то травмы, которые кроме него никто не мог рассмотреть. Поэтому в Италии создалось такое мнение о Кокорине, что он симулирует, просто не хочет больше играть в футбол. Зачем напрягаться – когда большая зарплата и так капает. Сейчас получит приличную неустойку от клуба и закончит карьеру на высокой ноте. Где играл в последние годы? В «Фиорентине»! Ну, круто же.

- Зато Кокорин принес первый за 21 год трофей «Фиорентине» - «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года». В некотором переводе приз называется «Золотая урна».

- Ну, вот видите, на безрыбье и рак - рыба.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. По некоторой информации, его зарплата составляет 250 тысяч евро в месяц.

Форвард выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. За это время принял участие в девяти матчах в Серии А, при этом всегда выходил на замену. Результативными действиями Кокорин не отметился, но получил две желтые карточки.