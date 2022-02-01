Игорь Осинькин: После матча с «Академией Пандев» Карпин интересовался несколькими футболистами

- «Крылья Советов» провели первый матч на втором сборе, сыграв вничью 0:0. Вы довольны работой, которую выполнили футболисты?

- Если говорить про игру, то ситуация с ней получилась не очень простая. Мы еще не пытались играть основным составом, наигрывание связей начнется к концу этого сбора и в начале следующего. Здесь нам надо было просмотреть молодых, мы дали выдохнуть некоторым футболистам. Те, кто не очень хорошо себя чувствовал, пропустили это игру. Кто-то еще не доехал в силу разных причин после небольшого перерыва. Состав был экспериментальный. Мы просмотрели молодых футболистов, которые тренируются с нами на этом сборе. Локальные задачи решали и свою информацию получили.

- У вас впереди еще несколько игр - с «Нижним Новгородом» и матчи с «Астаной».

- Можно сказать, что у нас будет два матча. Игра с нижегородцами будет длиться 120 минут. Примерно также мы договорились с «Астаной». Такой формат связан с тем, что нам нужно больше игрового времени. Соперники будут такого уровня, к которому нам надо готовиться.

- Новичок «Крыльев Советов» Костанца уже принял участие в игре. Также тайм провел Игнатьев. Что скажете о них?

- У них разные истории. У Костанцы удачный сезон и нам было непросто заполучить его. Это молодой и быстрый футболист, он хочет прогрессировать. Он был готов поменять «Шериф «, который играет в Лиге Европы, на клуб РПЛ для того, чтобы прогрессировать. Он приехал не готовым, не провел ни одной тренировки вместе с командой за 1,5 месяца и сейчас набирает форму. По тренировкам виден его высокий потенциал. У Игнатьева ситуация другая. Он был одним из самых многообещающих в своем поколении. Он был лидером. Но после перехода в «Рубин» он ушел с радаров. Иван мало играл. У нас появилась возможность дать ему перезагрузиться. По стилю и манере игры он может нам подойти. Сейчас ему надо восстановить кондиции. Если у него будет такое же отношение, как сейчас, то придет хорошая игра и голы.

- С «Крыльями Советов» на первом сборе тренировались молодые футболисты. Что можно о них сказать?

- Получилась возможность привлечь некоторых футболистов. Это ребята из «Чертаново», но там сейчас непростые времена – Академия в стадии перезагрузки. В России все футболисты уровня юношеских сборных, обычно попадают в столичные клубы или в «Краснодар» и «Зенит». Мы понимаем, что ребята не для стартового состава, а на перспективу. Но мы должны думать о будущем. Сейчас нам надо правильно оценить их возможности, составить план, который поможет им прогрессировать. Исходя из этого, мы будем решать, кто останется в клубе, а кто будет прогрессировать через аренды. Это перспективные ребята, прошедшие через сборные. Уверен, что кто-то из них точно выстрелит.

- Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч с «Академией Пандев». Удалось ли с ним поговорить?

- Для него это была не самая информативная игра, как и для нас. Но после матча мы пообщались, и я считаю, что формат общения был правильный. Он интересовался несколькими футболистами, на которых посматривает. Думаю, все, что надо, Валерий Георгиевич от меня получил. Мне было интересно узнать, что нужно нашим ребятам для прогресса, как он смотрит на возможность их привлечения в сборную. Мы понимаем, что у него сейчас все игры финальные. Надеюсь, что дальше у сборной России будет Чехия или Швеция. Хочется, чтобы эти матчи были удачные. Будет ли он вызывать наших ребят или сделает ставку на более опытных игроков, он не говорил. Но я понимаю его озабоченность.