Борис Игнатьев: Молодежь в ЦСКА не приносит результата, поэтому ребят надо отдавать

- Федор Чалов стал четвертым воспитанником ЦСКА, покинувшим клуб за полгода. Как вы к этому относитесь?

- У всех получается по-разному. Чалов пошел на повышение. Он поехал за границу в неслабый клуб и это похвально. К этому стремятся многие игроки. Чалов принес ЦСКА хорошие деньги, что очень важно в нынешнее время для реализации стратегии клуба и всего нашего футбола. Уверен, Федор будет расти, и двигаться вперед. Мы видим это на примере Головина. А что касается остальных, я думаю, армейцы не хотели переизбытка футболистов, и поэтому отдали Тикнизяна и Марадишвили в «Локомотив». Кучаева отправили в аренду, чтобы он играл, ведь парень в последнее время потерялся. Но я оцениваю его переход, как положительное решение клуба и возможность для игрока выйти на новый уровень.

- Почему воспитанники ЦСКА не пригождаются команде? Тем более, они уходят в хорошие клубы: «Локомотив», «Рубин», «Базель». То есть уровень у них имеется.

Здесь в каждом случае играют роль нюансы, которые нужно знать. До нас ведь не все доносится. В футболе не бывает такого, что все выносится на общее обозрение. Но если мы видели, что Чалов в позапрошлом году забил около двенадцати мячей, то в последнее время он не забивает. Поэтому клуб решил отдать его, чтобы игрок сменил обстановку. Там он сможет показать свои лучшие качества и при этом армейцы еще и получат деньги. Это так же, как и в случае с Кучаевым. Если бы он хорошо играл, его никуда не отдали бы. А так, ему надо попробовать в другом клубе. Там другая обстановка. Главное – поменять психологический настрой. Когда приходишь в новый клуб – достаешь внутренние резервы. А что касается Тикнизяна и Марадишвили – у армейцев просто было достаточно игроков на эти позиции, а у «Локомотива» нет. Появилась возможность дать ребятам выступать в другом клубе и при этом заработать.



- Сейчас пишут, что клуб не рассчитывает на Ахметова. Он не воспитанник, но это тоже молодой футболист, на которого возлагали большие надежды. Может, в ЦСКА не умеют работать с молодежью?

- Может быть и так. У армейцев серьезные задачи и они топчется на месте. Молодежь не прогрессирует. Это не трагедия, а нормальная практика в футболе. Есть тренеры, которые хорошо работают с молодежью, а есть те, кто дает только результат. Получилось так, что они застопорились, а нужен результат. ЦСКА ситуация не устраивает. В последние годы клуб никак не может выйти на серьезные позиции. А эти ребята могут подыграть, но не принести результат. Поэтому надо их куда-то отдавать. А эти места заполнять теми, кто способен на большие дела.