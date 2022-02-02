Андрей Червиченко: У Чалова психологический надлом, «Базель» для него - отличный вариант

- Главная новость на российском футбольном трансферном рынке – уход в аренду до конца сезона в «Базель» нападающего ЦСКА Федора Чалова. Ваше мнение по поводу этого трансфера?

- Для Чалова это очень хороший вариант, «Базель» отличная команда, там футболисты имеют все шансы себя проявить и многие проявляют. А Чалову давно пора сменить обстановку.

Мне кажется, у него какой-то психологический надлом. Ему нужно было сменить обстановку, чтобы восстановиться психологически, и тогда мы увидим очень хорошего форварда.

Чалов из того поколения, которым внушили, что на Западе лучше, что там манна небесная и рай. Однако сами там не жили.

Базель очень хороший, красивый город. Но человеку, привыкшему к московскому ритму, там будет непросто. Вечером там улицы рано пустеют, все закрывается, все рано ложатся спать, тихо, как на деревенском лугу. А в семь утра уже идет полная движуха – люди куда-то бегут, все работает.

Но команда там очень хорошая, и мне кажется, даже более фундаментальная, чем «Янг Бойз», который из швейцарских клубов чаще в Европе шум производит. Для Чалова - это отличный вариант.

НАША СПРАВКА

«Фиорентина» приобрела 23-летнего нападающего «Базеля» Артура Кабрала за 14,5 млн евро.

Кабрал должен заменить Душана Влаховича, которого клуб из Флоренции продал в «Ювентус». Сумма сделки составляет, согласно различным источникам, 70 млн евро. Кабрал в нынешнем сезоне забил за «Базель» 13 голов в 12 матчах Лиги конференций и 14 мячей в 18 играх в чемпионате Швейцарии.