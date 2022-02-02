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Дмитрий Селюк: «Зенит» зря отпустил Азмуна сейчас, зато теперь роль Дзюбы сильно выросла

«Зенит» определился с линией нападения на оставшуюся часть сезона. Бразилец Юри Альберто заменил Сердара Азмуна.
Дмитрий Селюк: «Зенит» зря отпустил Азмуна сейчас, зато теперь роль Дзюбы сильно выросла
02 февраля 2022 15:39
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Разуваев / ФК "Зенит"

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, сто «Зениту» нужно было попытаться удержать Азмуна до лета.

- Новичок из Бразилии Альберто уже тренируется с «Зенитом», прошел традиционный коридор для новичков. Но сильно сомневаюсь, что он не то, что сильнее, а даже может сравниться с Азмуном в классе.
- Считаю, что «Зенит» зря отдал Азмуна в «Байер» сейчас. Эти примерно 3 миллиона большой роли для клуба не сыграют. Я точную цифру не знаю, но будем считать, что примерно столько «Зенит» выручил за Азмуна. Плюс немного сэкономили на зарплате игрока. Все это не так существенно.

Этому Юре Альберто все равно нужно время на адаптацию. И было неплохо, если б играл Азмун, а Юрка выходил периодически на замену. К лету он уже обвыкся бы в новой команде, новой стране, привык к другому футболу.

Другое дело, что мы не знаем, что там случилось между «Зенитом» и Азмуном, и каково было психологическое состояние самого игрока, после того, как клуб стал на него давить – пугать штрафом и ссылкой в дубль. Возможно, так сложилась ситуация, что оставить Азмуна уже было нельзя.

- Согласен с вами полностью, думаю, это очень похоже на реальность. Футболист столько сделал для «Зенита», а клуб повел себя не очень красиво. Тем более что Азмун ничего не нарушал, имел полное право подписывать после Нового года контракт с любым клубом.
- Да, конечно, мы с вами об этой ситуации уже подробно говорили. Думаю, «Зенит» на эмоциях сделал определенные заявления, которые не надо было делать. Но посмотрим на Юру хотя бы в паре матчей, как он себя проявит.

- В этой ситуации об уходе Дзюбы больше речи быть не может, он становится просто незаменимым, и с Артема теперь нужно пылинки сдувать.
- Роль Дзюбы после ухода Азмуна резко выросла. Он становится еще более необходимым игроком, пока Юрка не адаптируется. Думаю, Артем теперь точно не будет сидеть на скамейке. Он будет понемногу вводить бразильца в курс дела.

И сейчас видно, что Дзюба в хорошем настроении, на сборах забивает. В отличие, кстати, от Феди Смолова, который пока только пожарникам из Катара забил.

НАША СПРАВКА

«Зенит» подписал контракт с бразильским нападающим из клуба «Интернасьонал» Юри Альберто до 31 июля 2025 года. Трансфер 20-летнего бразильца обошелся «Зениту» от 20 до 24 млн евро.

По информации «Матч ТВ», зарплата Альберто в «Зените» будет составлять около одного миллиона евро в год без учета различных бонусов.

источник: «Советский спорт»
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