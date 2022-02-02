Даже Федун не помог. «Спартак» вновь не выиграл под руководством Ваноли

ЗАРЕМА И ФЕДУН В ОКРУЖЕНИИ ИТАЛЬЯНЦЕВ

Красно-белые приступили ко второму сбору в Дубае, и на второй день приняли участие в матче с «Ригой». Для латвийского клуба эта игра имела большое значение, чему подтверждением тот факт, что рижане даже приготовили классный промо-ролик.

Оно и неудивительно, ведь владельцем «Риги» является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Примечательно также, что тренирует команду известный в прошлом немецкий футболист Торстен Финк.

Эту встречу посетило руководство москвичей практически в полном составе – от Леонида Федуна и Заремы Салиховой до Луки Каттани. Они сидели в окружении итальянских специалистов. Например, рядом был и агент Андреа Д’Амико.

ЛИТВИНОВ И ДЕНИСОВ СНОВА В ОСНОВЕ

Паоло Ваноли продолжает развивать то, что закладывал в первом товарищеском матче года. В первую очередь это схема с тремя защитниками с Русланом Литвиновым в роли одного из центральных. Судя по всему, в сезоне это будет основная опция – рядом с ним вышли Самуэль Жиго и Георгий Джикия, а Максимилиано Кофрие и Илья Гапонов остались в запасе.

Тем не менее, были в схеме и изменения. Если в первой игре 3-5-2 проявилась ситуативно в конце первого тайма, то сейчас она использовалась с первых минут. Роман Зобнин, Даниил Денисов и Наиль Умяров расположились в середине поля, а Шамар Николсон и Джордан Ларссон – в нападении.

БЕЗ МОМЕНТОВ И ПОДХОДОВ

Первый тайм показал, что в такой расстановке на данном этапе в нападении «Спартак» выглядит хуже. В центре поля поддержать атаку последним/предпоследним пасом некому, из-за чего латерали Виктор Мозес и Айртон остаются на краях в меньшинстве, а Ларссон и Николсон болтаются впереди без мяча.

Хоть как-то завязывать игру перед штрафной пытался опускавшийся чуть глубже швед, но ему тяжело без поддержки, а вот ямаец вообще не обращал на себя внимание. На данный момент Александр Соболев выглядит на две головы выше своего конкурента. Да и Эсекиэль Понсе по сравнению с Николсоном был в полном порядке. Впрочем, у него еще достаточно времени, чтобы набрать форму и вписаться в игру команды.

Рижане рубились так, будто на кону выход в группу Лиги чемпионов, тем не менее, серость игры «Спартака» этим оправдывать не стоит. Команда плохо двигалась, неуверенно держала мяч и вообще не очень понимала, как развивать атаки. Похвалить красно-белых стоит только надежность в обороне – латвийцы тоже не создали ни одного момента, и весь тайм команды провели без ворот.

ЛАРССОН ВСЕ ЛУЧШЕ, НО ПОЗИЦИОННОГО НАПАДЕНИЯ НЕТ

Уже во второй игре года Ваноли отказался от массовых перестановок в перерыве. Перед вторым таймом он сделал всего две замены, причем одна из них – вратарская (Александр Селихов вместо тезки Максименко). Так что попыткой усиления можно назвать только появление Михаила Игнатова вместо Денисова.

С появлением более креативного полузащитника игра стала бодрее, а атаки интереснее. Именно его передача на ход Ларссону привела к самому острому моменту – швед убежал к воротам и обыграл вратаря, но пробил мимо пустого створа. Игнатов и забил единственный мяч, но из офсайда.

Видно, что Ваноли дает установку реже играть длинными передачами. Их доля в первой игре была в районе 5%. В первом тайме тоже к этому инструменту москвичи не прибегали, что делало их игру более предсказуемой. Зато стоило разок забросить на Николсона, удачно обработавшего мяч, и удалось вывести Айртона на ударную позицию (чуть выше перекладины).

Из увиденного в этой игре можно сделать вывод, что структура «Спартака» позволяет минимизировать опасность у своих ворот, но угрожать чужим воротам красно-белые способны только в быстрых выходах из обороны или путем заброса мяча вперед. То есть за счет всего того, что работало в чемпионский сезон у Массимо Карреры и в прошлом году у Доменико Тедеско. А вот позиционные атаки, которым Ваноли, судя по всему, придает основополагающее значение, по-прежнему никого напугать не могут.

Кстати, под конец трансляции ее смотрела в YouTube 41 тысяча зрителей. Это к разговору о популярности клубов и просмотрах на канале «Динамо». Что же до качества игры и результата, все мы хорошо знаем, что в случае красно-белых прямой корреляции между товарищескими матчами и официальными у них нет. Прошлым летом команда взяла Кубок Матч Премьер, но это не помогло в сезоне.

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Товарищеский матч

«Спартак» - «Рига» - 0:0

«Спартак» (первый тайм): Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Денисов, Умяров, Айртон, Ларссон, Николсон.

«Спартак» (второй тайм): Селихов, Литвинов, Жиго (Гапонов, 71), Джикия (Кофрие, 71), Мозес (Рассказов, 71), Зобнин (Пруцев, 71), Игнатов, Умяров (Маркитесов, 87), Айртон (Хлусевич, 71), Ларссон (Бакаев, 71), Николсон (Соболев, 71).

Предупреждения: Кендыш, 17. Лукили, 23. Денисов, 30. Рассказов, 72.