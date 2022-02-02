Сборную отфутболили из «Лужников» на «Динамо». Стык с Польшей перенесли из-за ковида

Такой вариант, кстати, был изначально. Помнится, Валерий Карпин, которому 2 февраля исполнилось 53 года (поздравления от «Советского спорта»), рассуждая о месте проведения встречи говорил, что возможна замена. Главная причина для беспокойства в декабре была понятной – коронавирус. От того, какой будет ситуация с пандемией, зависит наличие в принципе зрителей на арене и их количество, если на футбол с болельщиками дают добро.

В последнем можно было не сомневаться. Предыдущая практика в России уверяет нас в том, что ради сборной разрешат что угодно. Когда клубы играли с одной квотой, национальной команде ее как правило увеличивали. Но сегодня «омикрон» бьет печальные статистические рекорды по заболеваемости, потому рассчитывать на полный стадион точно не приходится. Даже с учетом того, что играть с поляками не так скоро - 24 марта.

РФС сообщил, что решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, которые устанавливают порядок проведения массовых мероприятий. Прошли также консультации с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии. Две последние, как известно, играют в стыках между собой, а победитель встретится в битве за путевку в Катар с победителем нашей пары. Россия в случае прохода Польши снова будет играть дома.

«По состоянию на 2 февраля мы не можем объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта, - подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Перенос игры на «Динамо» позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки».

Речь о том, чтобы не играть в незаполненных «Лужниках». А не о том, что туда пустили бы меньше зрителей, чем на «Динамо». Нет, не меньше. Но одно дело, если арена в Петровском парке заполнится, к примеру, на треть, там все равно уровень шумовой поддержки будет хорошим. И другое, если такая картина – 30 процентов мест – будет на главном стадионе страны. Все знают, что в «Лужниках» эффекта при этом не ощутишь, как на небольшом спортсооружении. Шума будет на порядок меньше.

Еще одной из возможных причин переноса называли качество лужниковского газона. Всего же вариантов для стыков было три. Помимо двух вышеперечисленных рассматривали стадион в Нижнем Новгороде. Губернатор приглашал сборную к себе, гарантировал даже компенсацию затрат на проведение матча. Но остановились в итоге на «Динамо».

Карпин, кстати, сразу после жеребьевки стыков высказывался о своих предпочтениях по поводу места проведения встречи. Главный тренер выступал за «Лужники» при условии, что можно будет собрать аншлаг. Судя по всему, перенести игру решились как раз тогда, когда поняли, что аншлага не будет. Эпидемиологическая ситуация не позволит этого сделать.

При забитом стотысячнике Россия, конечно, способна на многое. Можно вспомнить подвиги сборной на ЧМ-2018. Да и в отборе не раз это доказывали. Увы, но на 12-го игрока, как называют болельщиков, рассчитывать в полной мере сегодня не приходится. Не то время.