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Иван Игнатьев: «Крылья Советов» играют в быстрый, атакующий футбол, который мне подходит

Новичок «Крыльев Советов» нападающий Иван Игнатьев, перешедший в самарский клуб из «Рубина», рассказал в интервью официальному сайту о своем трансфере.
Иван Игнатьев: «Крылья Советов» играют в быстрый, атакующий футбол, который мне подходит
02 февраля 2022 19:47
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Крылья Советов»

- Какие эмоции испытываете после перехода в новую команду?
- Самые положительные. Я рад подписать контракт с «Крыльями Советов», потому что для меня это шаг вперед. Буду работать, максимально выкладываться, чтобы помочь команде в чемпионате в дальнейшем.

- Насколько вам близок футбол, который проповедует Игорь Осинькин?
- Я провел с «Крыльями Советов» три тренировки и могу сказать, что мне все нравится: как ребята комбинируют между собой, атакующий футбол, который ставит тренер. Он быстрый и мне подходит. Надеюсь, что мы справимся, и все у нас получится.

- Вы приняли участие в контрольном матче. Сколько вам еще нужно набрать, чтобы быть в оптимальной форме?
- Контрольный матч прошел после недельного перерыва без интенсивных тренировок, потому что когда я уехал из «Рубина», то неделю занимался только на беговой дорожке в отеле. Но у нас есть почти месяц впереди, и есть время набрать кондиции. Пока моя форма не максимальная, но к возобновлению чемпионата я ее наберу.

- Вы уже обсуждали какие-то моменты с главным тренером в личной беседе?
- Да, мы с ним общались пару раз. Он мне сказал свою позицию. Мы довольно тепло поговорили. Тренер объяснил некоторые моменты по игровым ситуациям. Но у нас впереди еще много времени и думаю, он еще многое мне расскажет и покажет.

- Как быстро проходили переговоры по переходу?
- Они проходили давно и в итоге мы договорили. Понятно, что обе стороны были заинтересованы, и я был очень рад, что «Крылья Советов» хотят взять меня к себе. Ни минуты не думал и сразу сказал, что хочу в эту команду.

- Что скажете самарским болельщикам после того, как стали игроком «Крыльев Советов»?
- Я знаю, что в этом городе очень любят футбол и сильно поддерживают свою команду. Буду для них выкладываться на поле в каждом матче и отдавать всего себя.

источник: «Советский спорт»
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