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Владимир Федотов: На этом сборе закладывали энергетические системы, следующий посвятим тактике

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги второго сбора команды и высказался по прошедшей товарищеской игре с «КАМАЗом», у которого южане выиграли со счетом 2:1
Владимир Федотов: На этом сборе закладывали энергетические системы, следующий посвятим тактике
03 февраля 2022 09:40
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК "Сочи"

- Отмена игры с «Рубином» и сильный дождь, который ставил игру под угрозу, повлияли на результат игры с «КАМАЗом»?
- Мы благодарны «КАМАЗу», что они нарушили свои планы и провели этот контрольный матч. Утром была нелетная погода, но мы надеялись, что все-таки получится провести эту встречу. Все наши футболисты получили хорошую нагрузку. От соперника остались хорошие впечатления. В течение двух таймов эта команда заставляла нас быстро думать и действовать. Было много хороших взаимодействий, но хромала реализация. Мяч летал по штрафной, но мы никак не могли реализовать моменты, которые создавали.

- Адамов провел на воротах весь матч. Он и дальше на сборах будет проводить полноценные матчи?
- Мы дали ему войти в игру, почувствовать этот ритм. Времени до возобновления чемпионата остается не так много, поэтому будем давать вратарям возможность проводить целые матчи.

- Насколько важна для вас была победа на «КАМАЗом»?
- На сборах часто бывает, что команды находятся в разных функциональных состояниях. Дисбаланс присутствует, но выиграть хочется всегда. Мы уже по настрою ребят видели, что они хотели победить.

- Кассьерра сейчас проходит восстановление. Расскажите, когда он сможет вернуться в общую группу?
- Матео здесь с нами, тренируется. Уже скоро он появится на футбольном поле.

- Подведите итог сбора в Турции.
- На этом сборе мы закладывали энергетические системы. В четверг у нас пройдет восстановительная тренировка. Затем будет пару дней на то, чтобы перевести дух. Все трудимся и приходим к общему знаменателю. Есть ребята, которые восстанавливаются после травм. Надеемся, что со следующего сбора они присоединятся к нам. Времени остается не так много, нужно уже набирать необходимые физические кондиции.

- Поделитесь планами на заключительный третий сбор.
- Этот сбор будет нацелен на тактическую подготовку, различные компоненты игры в обороне. У нас есть группа футболистов, которая близка к возвращению в общую группу. Пора уже набирать кондиции, и привести всех к общему знаменателю.

источник: «Советский спорт»
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