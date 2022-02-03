ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Уйдя из «Зенита», Азмун открыл дорогу Дзюбе в сборную России

В «Зените» сформировалась линия нападения на ближайшие полгода. Ушел Сердар Азмун, пришли Иван Сергеев и бразилец Юри Альберто. Но самое главное, что теперь с большой вероятностью вырастет роль Артема Дзюбы.
Уйдя из «Зенита», Азмун открыл дорогу Дзюбе в сборную России
03 февраля 2022 15:51
автор: Юрий Волохов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

АЗМУНА ЗАМЕНИТЬ ТРУДНО

История с Азмуном известна, о ней много писали, в том числе и автор этих строк. Расставание лучшего форварда «Зенита» последних трех лет с клубом получилось не очень красивым, но в результате все закончилось хорошо – «Зенит» отпустил нападающего в «Байер» и даже, по различной информации, получил за иранца какую-то компенсацию.

В Питер перебрался за 20-24 млн евро (сумма разнится в зависимости от источника) 20-летний бразилец Юри Альберто. На него делается долгосрочная ставка, плюс в «Нижнем Новгороде» приобретен Иван Сергеев.

Трудно сказать, насколько хорош бразилец, потенциал Сергеева мы примерно представляем. Но по ощущениям, оба – не замена Азмуну. Сердар нападающий очень хорошего европейского уровня, а этим молодым ребятам до этого уровня, очевидно, еще далеко.

И это не упрек «Зениту», мол, не удержали Азмуна, прошляпили окончание его контракта. Считаю, что он минимум год пересидел в России. Иранец перерос РПЛ, возраст самый подходящий, чтобы уехать в Европу. Напомним, 1 января ему исполнилось 27 лет. Год назад Азмуну было бы трудно уехать: контракт действовал еще год, «Зенит» вряд ли отпустил бы главного забивалу в преддверии Лиги чемпионов.

А вот сейчас, за полгода до окончания соглашения, Азмун не стал ждать милости от природы, а сам решил свою судьбу, подписав без разрешения «Зенита» договор с «Байером». На что имел полное право.

«ПУСТЬ ТРЕНИРУЕТСЯ И ИГРАЕТ, А ТАМ ПОСМОТРИМ»

Не хочу выглядеть пророком, это покажет сезон, но, уход Азмуна, мне кажется, ослабит нападение питерского клуба. Однако, как я говорил выше, удержать иранца «Зенит» мог только до лета. Но принес бы пользу не слишком мотивированный игрок?

Переезд иранца в Германию может положительно сказаться на сборной России. Тем более, на кону путевка на ЧМ-2022. Первый «стык» наша сборная проведет 24 марта в Москве с Польшей.

В декабре и первой половине января едва ли не ежедневно муссировались слухи о скором уходе Дзюбы из «Зенита». Наиболее вероятным вариантом назывался «Рубин». Но неопределенная ситуация с Азмуном затягивалась, поэтому слухи так и остались слухами.

Ну, а теперь ситуация прояснилась – очевидно, Семаку нужно будет забыть о неких трениях с Дзюбой в конце прошлого сезона, а очевидно, что они были, и вновь сделать ставку в нападении на опытного 33-летнего ветерана. А уж Артем возьмет шефство над молодыми новичками. Известно, что у Дзюбы вырастают крылья, когда он видит доверие тренера. И тогда мы увидим прежнего Дзюбу, и Карпину трудно будет игнорировать единственного на сегодня мастеровитого, так его назовем, нападающего с российским паспортом. Потому что со Смоловым и Заболотным победить поляков будет проблематично.

Кстати, в конце января Карпин посетил один из контрольных матчей «Зенита» на сборе в Дубае. Его, конечно же, спросили про Дзюбу.

«Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Футболист - тренироваться и играть, а тренер - тренировать и выбирать игроков», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Уверен, Дзюба будет и тренироваться, и играть, а вы уж, Валерий Георгиевич, не забудьте о своем обещании.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Известная российская фигуристка объявила о расставании с мужемНорвежские лыжники потрясены новым ударом перед ОлимпиадойКонфликту 20 лет: Кабаева не просто так ополчилась на Утяшеву
Надаль «заставил» Джоковича уколоться? Похоже, великий серб покидает ряды антиваксеров
Источники из окружения Новака Джоковича сообщают, что знаменитый сербский теннисист принял решение вакцинироваться от коронавируса.
Россия против Украины: как это было и как это будет. Эпизоды великого противостояния
4 февраля 2022 года Россия и Украина проведут полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме. Вспоминаем, чем завершались наши редкие по нынешним временам встречи с соседями на различных спортивных турнирах.
Нет худа без добра! Вот это была бы драма, пропусти Овечкин Олимпиаду из-за ковида
Матч НХЛ «Вашингтон» – «Эдмонтон» (3:5) мог стать дуэлью Александра Овечкина против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля за лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона, но российский капитан «столичных» попал в ковид-протокол.
Овечкин на карантине — Капризов в огне! Вот кто прямо сейчас главная русская звезда НХЛ (видео)
Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов забросил свою 19-ю шайбу в нынешнем чемпионате и помог «Миннесоте» добиться разгромной гостевой победы над «Чикаго» (5:0).
Китайские горы — за Большунова или за Клэбо? Полный прогноз на лыжные гонки в Пекине
Олимпийские соревнования лыжников пройдут в необычных условиях: на высоте 1700 метров, в сильный мороз и на нескользком, тормозящем снегу.
Заболотный «поздравил» Карпина дублем, Медина сразу забил. Как ЦСКА победил датчан в Кампоаморе
Армейцы провели результативный контрольный матч против «Виборга» (3:2) на испанских сборах.
Вряд ли Федуну это понравилось. Новый «Спартак» штампует безликие ничьи на дубайских сборах
Команда Паоло Ваноли не смогла распечатать ворота «Риги» на глазах у Леонида Федуна.
Федерер, Надаль, Джокович: так кто же величайший? Самый справедливый рейтинг
После победы Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Australian Open многие окрестили испанца лучшим теннисистом всех времен. Но можно ли мерить величие только турнирами Большого шлема? Пожалуй, все-таки нет. Поэтому мы составили более объективный рейтинг.
Познер вспомнил СССР, США и гитлеровскую Германию. Обсуждение матча Россия — Украина продолжается
4 февраля сборные России и Украины встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. По мере приближения игры страсти накаляются.
Россию считают фаворитом против Украины, латышу из НБА пришлось извиняться. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей рынка беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика