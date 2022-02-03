Уйдя из «Зенита», Азмун открыл дорогу Дзюбе в сборную России

АЗМУНА ЗАМЕНИТЬ ТРУДНО

История с Азмуном известна, о ней много писали, в том числе и автор этих строк. Расставание лучшего форварда «Зенита» последних трех лет с клубом получилось не очень красивым, но в результате все закончилось хорошо – «Зенит» отпустил нападающего в «Байер» и даже, по различной информации, получил за иранца какую-то компенсацию.

В Питер перебрался за 20-24 млн евро (сумма разнится в зависимости от источника) 20-летний бразилец Юри Альберто. На него делается долгосрочная ставка, плюс в «Нижнем Новгороде» приобретен Иван Сергеев.

Трудно сказать, насколько хорош бразилец, потенциал Сергеева мы примерно представляем. Но по ощущениям, оба – не замена Азмуну. Сердар нападающий очень хорошего европейского уровня, а этим молодым ребятам до этого уровня, очевидно, еще далеко.

И это не упрек «Зениту», мол, не удержали Азмуна, прошляпили окончание его контракта. Считаю, что он минимум год пересидел в России. Иранец перерос РПЛ, возраст самый подходящий, чтобы уехать в Европу. Напомним, 1 января ему исполнилось 27 лет. Год назад Азмуну было бы трудно уехать: контракт действовал еще год, «Зенит» вряд ли отпустил бы главного забивалу в преддверии Лиги чемпионов.

А вот сейчас, за полгода до окончания соглашения, Азмун не стал ждать милости от природы, а сам решил свою судьбу, подписав без разрешения «Зенита» договор с «Байером». На что имел полное право.

«ПУСТЬ ТРЕНИРУЕТСЯ И ИГРАЕТ, А ТАМ ПОСМОТРИМ»

Не хочу выглядеть пророком, это покажет сезон, но, уход Азмуна, мне кажется, ослабит нападение питерского клуба. Однако, как я говорил выше, удержать иранца «Зенит» мог только до лета. Но принес бы пользу не слишком мотивированный игрок?

Переезд иранца в Германию может положительно сказаться на сборной России. Тем более, на кону путевка на ЧМ-2022. Первый «стык» наша сборная проведет 24 марта в Москве с Польшей.

В декабре и первой половине января едва ли не ежедневно муссировались слухи о скором уходе Дзюбы из «Зенита». Наиболее вероятным вариантом назывался «Рубин». Но неопределенная ситуация с Азмуном затягивалась, поэтому слухи так и остались слухами.

Ну, а теперь ситуация прояснилась – очевидно, Семаку нужно будет забыть о неких трениях с Дзюбой в конце прошлого сезона, а очевидно, что они были, и вновь сделать ставку в нападении на опытного 33-летнего ветерана. А уж Артем возьмет шефство над молодыми новичками. Известно, что у Дзюбы вырастают крылья, когда он видит доверие тренера. И тогда мы увидим прежнего Дзюбу, и Карпину трудно будет игнорировать единственного на сегодня мастеровитого, так его назовем, нападающего с российским паспортом. Потому что со Смоловым и Заболотным победить поляков будет проблематично.

Кстати, в конце января Карпин посетил один из контрольных матчей «Зенита» на сборе в Дубае. Его, конечно же, спросили про Дзюбу.

«Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там все видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Футболист - тренироваться и играть, а тренер - тренировать и выбирать игроков», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

Уверен, Дзюба будет и тренироваться, и играть, а вы уж, Валерий Георгиевич, не забудьте о своем обещании.